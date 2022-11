Další tikající kryptobomba? Tether si vymýšlí pohádky, a když padne, položí bitcoin, tvrdí Aleš Vávra

Jeden by skoro řekl, že aktuální situace na kryptoměnovém trhu už nemůže být horší. Do potíží se nejdříve dostala burza FTX, spekuluje se o problémech v Crypto.com a Binance se mezitím snaží upevnit a centralizovat svoji pozici. Jenže podle některých může být ještě hůř. Velkou neznámou je totiž třetí největší kryptoměna Tether. „Nikdy nebyla více v ohrožení, než je teď. Pokud zvládne tohle, tak už všechno,“ říká Aleš Vávra, známý český investor, který sází hlavně na poklesy firem a odhaluje podvody.

Tether (obchodovaný pod zkratkou USDT) je takzvaný stablecoin, což znamená, že jeho hodnota je v poměru 1:1 navázána na americký dolar. Jeho tržní kapitalizace by tak v ideálním případě měla být jištěna stejným množstvím aktiv v americkém dolaru. Problém je, že nikdo s jistotou neví, jestli je to pravda. I o tomto palčivém problému byla řeč v kryptoměnovém speciálu Investičního podcastu Vojty Žižky, na který se můžete podívat níže.

Problém Tetheru je významný především proto, že se svou aktuální tržní kapitalizací 65 miliard dolarů (1,5 bilionu korun) se jedná o třetí největší kryptoměnu na světě, hned po bitcoinu a etheru. Pro srovnání – veškeré bitcoiny na světě mají hodnotu okolo 320 miliard dolarů (7,8 bilionu korun) a existují tak důvodné obavy, že případný pád Tetheru by mohl výrazně poškodit i bitcoin jako takový.

„Pád Tetheru je určitě riziko. Stejně tak je ale riziko třeba pro centralizaci to, že Satoši Nakamoto (pravděpodobný tvůrce bitcoinu – pozn. red.) vlastní dvacetinu celého trhu,“ počítá Jakub Vejmola alias Kicom, který šíří osvětu ohledně kryptoměn na Bitcoinovým kanálu na YouTube. Kryptotrhu přesto věří. Riziko vnímá i Alex Pilař, který se ovšem s Alešem Vávrou vsadil, že Tether vydrží minimálně do 8. srpna příštího roku.

„Jejich hlavní kritika spočívá v tom, že nemají do dneška audit od nikoho z velké auditorské čtyřky. Tvrdí, že je to příliš složité, a tak se do toho nikomu nechce. Auditoři si myslí, že nemají nástroje na to, aby vystopovali každý USDT obchodovaný na všech kryptoměnových směnárnách na světě,“ tlumočí v podcastu Alex Pilař obhajobu hongkongské firmy iFinex, která Tether vlastní. Sám Pilař působil dlouhé roky na vysokých manažerských pozicích v DHL, kde řídil statisíce lidí. Dnes investuje mimo jiné do bitcoinu.

„Vymýšlí si pohádky o tom, že to nelze audiovat, místo toho, aby na stůl přinesli jednoduchou excelovskou tabulku. Mají úplně stejný profil jako jiné firmy, které obchoduji na krátko (situace, kdy investor sází na pokles ceny aktiva – pozn. red). Tvrdí, že je všechno v pořádku, peníze mají v bahamské bance a jejich finanční ředitel odmítá dávat rozhovory. Když si dá člověk ty dílky dohromady, je to jasné,“ stojí si za svým shortař Aleš Vávra.

Zatímco bývalý manažer J&T Vávra je ke kryptoměnám obecně skeptický, Pilař a Vejmola věří především v budoucnost bitcoinu jako takového. Oba se podle svých slov hrdě řadí k takzvaným bitcoinovým maximalistům, kteří zpravidla nevěří jiným kryptoměnám. Ve finále tak podle nich není otázka, která kryptoměna vyhraje, ale zda vyhrají běžné, takzvané fiat měny, nebo bitcoin. Jak totiž ukázaly nejen poslední měsíce, standardní peníze už nemají roli uchovatele hodnoty.

„Na globálním hřišti hraje jenom bitcoin vs. fiat měny. A jelikož jsme všechno v historii inovovali, není důvod věřit, že nebudeme inovovat technologii peněz,“ prorokuje zdárnou budoucnost pro bitcoin Pilař. „Bitcoin sice není dobrý uchovatel hodnoty v nějakém krátkém nebo střednědobém horizontu, ale v několika letech už dává smysl,“ doplňuje Vejmola. O tom a mnohém dalším hovoří v novém dílu Investičního podcastu Vojty Žižky, který si můžete poslechnout v přehrávači výše nebo na youtubovém kanálu.