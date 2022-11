Hardwarová peněženka je řešením na kauzy jako FTX, hlásí Jakub Vejmola. Bitcoin se podle něj otřepe

O velká slova v souvislosti s pádem kryptoměnové burzy FTX tento týden nebyla nouze. Někteří toto období nazývali tím vůbec nejvýznamnějším v oblasti kryptoměn za celou dekádu. Podnik mladého, nyní už bývalého miliardáře Sama Bankmana-Frieda, byl jedním z největších hráčů v oboru a spravoval finance milionů lidí. FTX se ale dostalo do problémů, čehož využila hlavní konkurence v podobě Binance.

Zakladatel největší kryptoburzy na světě Changpeng Zhao, přezdívaný jako CZ, totiž byl také jeden z prvních investorů burzy FTX a měl tak nad jejím osudem velkou moc prostřednictvím jejích vlastních tokenů FTT. Precizně je využil a svého konkurenta tak v podstatě zlikvidoval a přivedl ke krachu.

Celou kauzu podrobně sleduje i Jakub Vejmola, taktéž známý jako Kicom, youtuber a tvůrce Bitcoinovýho kanálu. V rozhovoru pro CzechCrunch říká, že ačkoliv je pád FTX velkým okamžikem, historie pamatuje i horší chvíle. A že lidé, kteří radši své kryptoměny uchovávají u sebe na hardwarových peněženkách, mohou být v klidu.

Právě čtete upravenou verzi rozhovoru s Jakubem Vejmolou, který jsme natočili pro podcast Weekly z produkce CzechCrunche. Celý rozhovor společně s dalšími zprávami týdne si můžete pustit na Spotify, Google Podcasts a Apple Podcasts. K dispozici je i na cc.cz/podcasty a v přehrávači níže.

Pojďme se vrátit na začátek. Jak se vlastně dostalo FTX do problémů?

Celé to odstartoval článek na serveru CoinDesk, který odhalil, že sesterská společnost burzy Alameda Research z velké části spoléhá na token FTT. To byl burzovní token právě samotné FTX. Alameda tak disponovala v podstatě horou tokenů, které jí natiskla sesterská společnost a v případě potíží by byla nelikvidní.

V okamžiku tohoto odhalení toho zřejmě využila konkurence v podobě Binance, respektive jejího zakladatele Changpenga Zhaa. Ten na Twitter napsal, že bude likvidovat ty tokeny FTT, které měl ještě z doby, kdy investičně podpořil FTX. Obchodního podílu v FTX se už zbavil před časem, ale stále měl tyto tokeny asi za půl miliardy amerických dolarů. Zhao je vyházel na volný trh a tím způsobil paniku, kterou už jsme pak mohli sledovat. Všichni ostatní držitelé FTT začali také prodávat a později hlásili, že mají problém vybírat. Jak to bylo dál, už víme.

Kdybychom se to podívali trochu ze široka, tak proč je to tak velká věc? Proč padají zmínky o tom, že je to jedno z nejhektičtějších období v kryptu za poslední dekádu?

Řekl bych, že historicky se možná stala i horší věc, když v roce 2014 skončila tenkrát největší burza Mt. Gox. Na ní se tehdy obchodovalo 70 procent kryptoměn, hlavně bitcoinu (FTX měla na dnešním trhu podíl v nižších desítkách procent – pozn. red.). Ale za dobu, kdy jsem v kryptu já, tedy od roku 2017, jsem hektičtější den opravdu nezažil. Je třeba říct, že zkrachovala druhá nebo třetí největší kryptoburza na světě. Kdybych to přirovnal k bankovnímu světu, tak je to jako kdyby zkrachovala City Bank. Nebo Credit Suisse, což se teda mimochodem ještě klidně může stát. V krypto světě to ale opravdu byla jedna z největších institucí a důvěru investorů to mohlo podlomit. I když já si myslím, že kdo má bitcoin na hardwarové peněžence, tak do jisté míry se ho ten problém ani netýká.

Otázka teď samozřejmě je, co se bude dít s dalšími burzami. Celý trh je v tuto chvíli dost rozviklaný. Vidíme už teď náznaky z dalších potenciálních burz, které by mohly padat?

Bohužel určitě ano. Z toho, co víme, tak jednotlivé kryptoburzy jsou dost propojené na základě různých půjček a dalších ekonomických vztahů. Byl to i případ Alamedy, která byla napojena na další instituce. V pátek ráno jsme viděli, že BlockFi (další kryptoměnová směnárna – pozn. red.) zastavila výběry. A spekuluje se o tom, že problémy mohou mít i další společnosti, tím jak klesal celý trh. Tyto společnosti si třeba braly půjčky a zajištěné je měly různými kryptoměnami, od Bitcoinu až po svůj vlastní burzovní token. Tím, že celý trh poklesl, se tyto společnosti dostávají do pozice, kdy nejsou úplně solventní. Vidíme tedy, jak se rozehrává domino.

Do téhle kauzy jsou zapojeni i ti největší hráči celého kryptotrhu. Nemyslíte si, že to ohrožuje stabilitu krypta jako takového? Neotevírá se tu prostor pro celkově dlouhodobý negativní trend v kryptoměnách?

Částečně ano. Já si myslím, že spousta lidí si uvědomí, že tokeny, které si koupili, jsou často naprosto bezcenné. Což platí o 99,9 procentech trhu. Konkrétně bitcoin už ale přežil takovou věc právě se zmiňovaným Mt. Goxem a ani tenkrát to nebyla pěkná podívaná, protože odepsal 85 procent. Víme, že bitcoin umí být volatilní, ale bavíme se vlastně o dvou věcech. Bitcoin, jakožto nezávislá monetární síť, která každých deset minut produkuje svůj blok a má mít konečné množství, fundamentálně funguje úplně stejně – a tam se nic nestalo.

Druhý pohled na to je jako investiční aktivum. Já si nicméně myslím, že dlouhodobě se bitcoin otřepe a zase ho uvidíme růst. Některé altcoiny to asi odnesou, jako třeba Solana, což je v podstatě také dítě Sama Bankmana-Frieda a Caroline Ellison (zakladatelé FTX a Alameda Research – pozn. red.). Spousta lidí si uvědomí, že tato decentralizovaná měna, kterou si koupili, ve skutečnosti není decentralizovaná. A možná tak nakonec obrátí oči k bitcoinu jako k té skutečné inovaci.

Kryptoměny jsou z podstaty decentralizované. Jenže zakladatel Binance Changpeng Zhao se teď v podstatě stává jasným vládcem toho kryptoměnového trhu. Není tohle velké riziko? Necentralizuje se moc do jeho rukou moc drasticky?

Neřekl bych, že je to dlouhodobé riziko, ale problém to je. Z Binance se v podstatě stává „neo-banka“. Tuhle vizi a touhu mají i další směnárny a burzy, jako třeba Coinbase, což je vidět na službách, které nabízejí, jako třeba různé zhodnocení.

Lidé jsou stále naučeni na pohodlnost uložení u nějakého zprostředkovatele. Nechť je ale to, co se stalo, poučením pro všechny, aby si uvědomili, že Bitcoin přišel s jinou vizí. A to sice, že každý může mít kontrolu nad svými penězi. Spousta lidí teď možná zauvažuje nad tím, jestli si svoje klíče skutečně nebudou spravovat sami na hardwarové peněžence. Binance samozřejmě nadále bude chtít větší podíl, je to byznys, jehož účel je vydělávat peníze. Ale lidé by si měli rozmyslet, co vlastně chtějí.