Dáme EA Sports FC? Tvůrci poodhalují, co hráče čeká po velké změně fotbalového simulátoru FIFA

Třicet let se nejoblíbenější simulátor fotbalu vyvíjel pod jednoduchým názvem FIFA, díky němuž se zapsal do videoherní historie. A vyvolal v hráčích tolik emocí a vypjatých momentů jako málokterá jiná hra. Kapitola se ale letos uzavírá. Vývojáři z EA Sports se i kvůli neshodám s Mezinárodní federací fotbalových asociací (známou také pod zkratkou FIFA) rozhodli k přejmenování hry a rozjíždí marketingovou kampaň, aby hráče nalákali.

První díl herní franšízy FIFA vyšel už v roce 1993, tehdy ještě pod názvem FIFA International Soccer. Postupem let se fotbalový simulátor vyvíjel, samozřejmě dostával lepší grafiku, hratelnost, větší počet týmů, stadionů a dalších úprav. Od roku 1994 pak hra začala za svůj název dostávat číslovku, respektive ročník. Celý videoherní svět si zvykl na to, že každá nová FIFA bude v názvu kromě čísla totožná.

Předloni se ovšem začaly objevovat zprávy o tom, že se mezi vývojáři z herního obra Electronic Arts, respektive sportovní divize EA Sports, a Mezinárodní federací fotbalových asociací vyskytují neshody ohledně používání názvu této fotbalové organizace pro videohru. Jak tehdy informoval deník The New York Times, FIFA chtěla po EA za používání tohoto názvu každé čtyři roky až miliardu dolarů. A měla chtít i omezit výdělky, které EA ze hry plynou.

To se ovšem EA nelíbilo. Byť firma věřila, že je název FIFA známější díky videohře než fotbalové federaci jako takové, začala zvažovat možnosti jeho změny. Ty proběhnou už tento rok. Letos tak už nevyjde FIFA 24, ale EA Sports FC, což je název, v rámci kterého si EA půjde svou cestou. A teď na něj vývojáři spustili marketingovou kampaň, během které mimo jiné odhalili logo ve tvaru trojúhelníku s výrazným nápisem FC a názvu firmy.

„Naše nová identita je inspirována trojúhelníky, které byly v uplynulých třiceti letech součástí fotbalu od EA Sports – od izometrických polygonů tvořících naši hru přes trojúhelníkové souhrny v režimu Ultimate Team po ukazatele hráčů a hráček v každém zápase. Série EA Sports FC, vytvořená fanoušky pro fanoušky, je novým fotbalovým klubem pro budoucnost fotbalu,“ uvádí vývojáři na webu, čímž reagují i na fakt, že nová kapitola mohla vzniknout hlavně díky licenci FIFPRO, která profesionální hráče zastupuje.

Ačkoliv ale tvůrci od základu mění hlavní identitu jedné z nejpopulárnějších her světa, obsah by měl zůstat vesměs stejný – i pod EA Sports FC si ponechají licence na více než devatenáct tisíc hráčů, přes sedm set týmů, více než sto stadionů a třicet fotbalových lig včetně těch nejprestižnějších typu britské Premier League, německé Bundesligy, francouzské Ligue 1 a italské Serie A. Součástí budou i profesionální dámské soutěže.

Nějaké obsahové změny ale hráči přece jen pocítí. Jde například o oficiální mód pro hraní mistrovství světa, který vycházel jednou za čtyři roky. Ten v EA Sports FC nebude, protože na něj EA nemá licenci. A patrně budou stále chybět stadiony jako barcelonský Camp Nou (respektive Spotify Camp Nou) nebo Allianz Arena Bayernu Mnichov. Na ty totiž zase drží práva konkurenční simulátor eFootball.

Na více informací si ale hráči budou muset počkat do července, kdy budou odtajněny bližší detaily a pravděpodobně i termín, kdy první ročník EA Sports FC vyjde. Spekuluje se o konci září.

Join the Club https://t.co/w1dtuLclDp

We can’t wait to show you the future of football this July #EASPORTSFC pic.twitter.com/pS1fw8pFgZ

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 6, 2023