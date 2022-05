Slavný fotbalový simulátor FIFA mění po třiceti letech název. Nechce platit miliardy za licenci

Na trhu patrně není hra, která by dokázala vyvolávat tolik emocí, vypjatých momentů a oslavného skandování jako FIFA z dílen videoherní společnosti Electronic Arts. Populární fotbalový simulátor ovšem v nadcházejícím roce projde velkou změnou – upustí od svého dosavadního jména, které ho tak charakterizovalo, a vydá se jinou cestou. Vývojáři tím mají zčásti reagovat na neshody, které měly mezi nimi a Mezinárodní federací fotbalových asociací (FIFA) panovat.

První díl herní franšízy FIFA vyšel už v roce 1993, tehdy ještě pod názvem FIFA International Soccer. Postupem let se fotbalový simulátor vyvíjel, samozřejmě dostával lepší grafiku, hratelnost, větší počet týmů, stadionů a dalších úprav. Od roku 1994 pak hra začala za svůj název dostávat číslovku, respektive ročník. Celý videoherní svět si zvykl na to, že každá nová FIFA bude v názvu kromě čísla totožná. Nic ale netrvá věčně.

Loni se začaly objevovat zprávy o tom, že se mezi vývojáři z americké herní společnosti Electronic Arts (konkrétně sportovní divize EA Sports) a Mezinárodní federací fotbalových asociací vyskytují neshody ohledně používání názvu této fotbalové organizace pro videohru. Jak informoval deník The New York Times, FIFA chtěla po EA za používání těchto čtyř písmenek každé čtyři roky až miliardu dolarů (zhruba 24 miliard korun). Nehledě na to, že měla chtít i omezit výdělky, které EA ze hry plynou.

To se ovšem EA nelíbilo. Ačkoliv společnost věřila, že je název FIFA mnohem známější díky videohře než samotné fotbalové federaci, začala zvažovat možnosti jeho změny. Jednou z variant bylo pojmenování EA Sports FC – a tak to nově také bude. V příštím roce tak už nevyjde FIFA 24 (nové ročníky přichází vždy s předstihem) a EA nasadí zcela nový název, který podle slov manažera EA Sports Cama Webera nebude mít skoro žádný vliv na hráče a na hru jako takovou.

„Přinese to nové příležitosti k inovování, tvoření a rozvíjení se. Jde o mnohem víc než jen o změnu symbolu. Jako EA Sports se zavazujeme, že EA Sports FC bude přímo symbolem změny. Jsme odhodlaní smysluplně investovat zpátky do sportu a těšíme se, že budeme spolupracovat s velkým a stále rostoucím počtem partnerů, abychom přinášeli nové a autentické zážitky,“ napsal Weber v oficiálním prohlášení.

Join The Club

Nějaké změny ale hráči přece jen pocítí. V nových dílech už například nebudou moci hrát mód pro mistrovství světa, který vycházel jednou za čtyři roky. Na to totiž EA nebude mít licenci. Obsah hry by měl ale zůstat totožný a tvůrci slibují, že i pod názvem EA Sports FC si ponechají licence na více než 19 tisíc hráčů, přes 700 týmů, více než 100 stadionů a 30 fotbalových lig.

Patrně ale budou stále chybět slavné stadiony jako barcelonský Camp Nou (respektive po nedávném obřím sponzorském dealu už Spotify Camp Nou) nebo Allianz Arena německých šampionů z Bayernu Mnichov. Na ty totiž drží práva konkurenční simulátor eFootball.

Více informací o proměně série FIFA na EA Sports FC se má podle jejích tvůrců objevit příští rok v červnu, ještě na letošek připravovaný díl FIFA 23 vyjde pod původním názvem.