Datart pokračuje v růstu. Jeho mateřská skupina HP Tronic utržila téměř 25 miliard korun

Datart, jeden z největších prodejců elektroniky v republice, nadále posiluje svou pozici na trhu. Jeho mateřská skupina HP Tronic, do níž spadají i značka Euronics, výrobce ETA a e-shopy Kasa.cz a Hej.sk, v loňském roce navýšila svůj obrat o patnáct procent na celkových 24,1 miliardy korun. Za růstem stojí hlavně internetový obchod, který nahradil propad prodejů v kamenných prodejnách.

„V loňském roce byly naše prodejny uzavřeny 129 dní. Propad tržeb z prodejen se nám opět podařilo nahradit zvýšeným výkonem internetového obchodu. Posílili jsme výdejní místa, rozšířili skladové prostory a zrychlili jsme službu Rychlart, výdej objednaného zboží do třiceti minut na prodejně. Průměrná doba pro přípravu zboží k vyzvednutí je deset minut. Naším cílem bylo zjednodušit a zpříjemnit zákazníkům online nakupování,“ popisuje František Mikoška, obchodně-marketingový ředitel skupiny HP Tronic.

Jaký podíl na celkovém obratu skupiny tvoří samotný Datart, firma nekomentuje, stejně tak ani rozdělení příjmů mezi online a offline prodeje. Sdílnější je ve své ziskovosti, ukazatel EBITDA (zisk před úroky, daněmi a odpisy) loni dosáhl 1,29 miliardy korun, což je o 100 milionů víc než rok předtím.

„Loňský rok byl pro naši firmu náročný, stejně jako pro mnoho jiných firem, ale díky nasazení lidí jsme dokázali posílit pozici značky na trhu a dosáhnout historicky nejvyšších tržeb,“ doplňuje Daniel Večeřa, generální ředitel skupiny HP Tronic.

„V tomto roce se zaměříme na excelenci v poskytovaných službách, na spokojenost našich zákazníků, odpovědné podnikání a na důvěru ve vlastní schopnosti,“ dodává Večeřa, mimo jiné držitel ocenění Podnikatel roku 2021 Zlínského kraje.

Datart v Česku provozuje celkem 107 prodejen, dalších 17 má na slovenském trhu. Loni investoval do modernizace svého logistického centra v Jirnech nedaleko Prahy, kde do provozu uvedl automatizovaný stroj Opera. Vypadá jako menší vagon metra, který denně dokáže automatizovaně zabalit dvacet tisíc balíků, a to bez tvorby odpadů.

Značka se navíc prezentuje jako marketingově orientovaná firma, spokojenost a nespokojenost zákazníků s každým realizovaným nákupem proto přímo promítá do mzdy všech zaměstnanců, kteří mají na zákaznickou spokojenost vliv.