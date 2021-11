Vypadá jako takový menší vagon metra, ve skladu tuzemského prodejce elektroniky Datart v Jirnech několik kilometrů východně od Prahy ovšem neslouží na přepravu osob. Místo toho do černé, asi 15 metrů dlouhé krabice z jedné strany na dopravníku zajíždí zboží a na opačném konci pak vyjíždí automaticky a přesně na míru zabalené a připravené k odeslání zákazníkovi.

Samo o sobě už jen sledování pohybu zboží přes skleněná okna, jak jej robotické paže hezky balí, je uklidňující a překvapivě tichá podívaná. Mnohem zajímavější je však rychlost balení – za jednu hodinu dokáže původem italský stroj s názvem Opera zabalit devět set balíků, tedy přes 20 tisíc denně. A navíc recykluje veškerý odpad do formy výplňového materiálu.

Opera, kterou vyrábí společnost Panotec, nyní v Česku funguje jedna, a to právě v logistickém centru Datartu, kde jí zaměstnanci kvůli specifickému tvaru přezdívají „metro z Jiren“. Ostatně právě lidé jsou jedním z hlavních důvodů, proč se skupina HP Tronic, do níž Datart spadá, rozhodla do automatizace ve skladu investovat – na trhu je dlouhodobý nedostatek pracovních sil.

„Opera jako taková dokáže nahradit asi dvacet lidských operátorů ve špičce,“ pochvaluje si Michal Prádl, vedoucí logistického centra, podle nějž se však současní pracovníci ve skladu se o svoje místa bát nemusí. Stroj během nejnáročnějšího období, tedy aktuálně probíhající vánoční špičky, bude zastupovat práci agenturních pracovníků a sezonních brigádníků.

Stroj Opera dokáže za den zabalit více než 20 tisíc balíků Foto: Datart / Panotec

Dlouhodobý nedostatek pracovní síly obecně nutí e-commerce i klasické retailové hráče ve velkém investovat právě do automatizace. Mateřská skupina Datartu tak zdaleka není jediná, plán alokovat do automatizace procesů v následujících měsících a letech více než miliardu korun nedávno představil například i zakladatel a šéf online supermarketu Rohlík Tomáš Čupr.

„Jeden z důvodů je, že chceme být efektivnější, ale druhý důležitý důvod je, že nejsou lidé. I když jim zaplatíte dvojnásobek, lidé v zemích, kam expandujeme, často nechtějí pracovat manuálně. Pokud chceme dál růst, musíme do automatizace investovat,“ popsal strategii Čupr, který se s Rohlik Group kromě Maďarska, Rakouska a Německa chystá expandovat také do Itálie, Rumunska a Španělska.

„Pro investici do automatizovaného balicího stroje jsme se rozhodli v loňském roce, kdy jsme v pandemické době čelili enormnímu nárůstu online objednávek. To způsobilo obrovský tlak na logistiku, především na balení zásilek. Jen za listopadový měsíc roku 2020 jsme zabalili stejný objem zboží jako za celý rok 2019,“ popisuje současnou motivaci Libor Křížka, ředitel logistiky Datartu.

„Věříme, že balicí stroj je pro nás klíčovou investici pro hladší zvládnutí nadcházející vánoční sezony, zvláště pak v případě, že by se nakupování opět přesunulo online,“ doplňuje Křížka. Celá skupina HP Tronic přitom razí strategii „zautomatizovat vše, co zautomatizovat jde“.

Stroj Opera, který v tuzemsku od italského výrobce distribuuje česká společnost Packung specializující se na výrobu krabic pro e-shopy i velké automobilky, je ve skladu v Jirnech využívaný na balení hlavně menších druhů zboží o velikosti do několika desítek centimetrů a hmotnosti maximálně třiceti kilogramů, čímž dokáže zabalit 96 procent veškerých zakázek Datartu.

Na větší bílou techniku má prodejce elektra specializovaný druhý sklad v Horních Počernicích, kde by měl balicí stroj časem fungovat také. Nejbližší měsíce však společnost bude svoje síly soustředit na jeho implementaci právě v Jirnech.

„Ve druhé fázi, která nás čeká na jaře, stroj propojíme se stávající skladovou technologií. Plánem je, aby jednokusové zásilky, které teď balíme ručně, automaticky vstupovaly do stroje, který je bez zásahu člověka zabalí. Toto napojení zrychlí proces ve skladu natolik, aby nám to umožnilo časový limit pro zákazníky pro sběr objednávek v daný den posunout ze šestnácté na osmnáctou hodinu,“ doplňuje Křížka.

Důraz přitom Opera klade také na udržitelnost. Stroj má patentovaný způsob vysekávání kartonu na míru zboží, což zajišťuje nízkou spotřebu materiálu a minimalizuje odpad. Navzdory tomu však nějaký odpad i tak vzniká, ten je ale nařezaný na kartonové kousky, které se dají využít jako výplňový materiál v krabicích s křehkým zbožím.

Libor Křížka, ředitel logistiky Datartu

Nedostatek pracovní síly však není jedinou výzvou, se kterou se musí obchodníci vypořádat. Letošní vánoční sezona ovlivněná globálním nedostatkem čipů i nedostatečnými kapacitami v lodní a letecké dopravě je nutí výrazně více investovat také do skladových zásob, aby stoupající poptávku zákazníků dokázali pokrýt. A například největší tuzemský e-shop Alza si nechal vypravit vlastní vlak se zbožím přímo z Číny.

„Zboží, které máme připravené na vánoční sezonu v prodejnách a na našem e-shopu, je dost. V některých segmentech však nabídka nemusí být tak pestrá, na jakou byli zákazníci zvyklí z předchozích let,“ upozorňuje tisková mluvčí Datartu Eva Kočicová.

„Očekáváme, že i letošní vánoční sezona bude náročná především pro dopravce a plnění termínů doručení. Také proto jsme dostatečně zásobili naše prodejny zbožím. Je v nich připraveno více než dva miliony produktů ihned k odběru a současně jsme před sezonou rozšířili síť odběrných míst,“ doplňuje Kočicová.

Růst o 20 procent

I v letošním roce díky stoupajícímu zájmu zákazníků skupina HP Tronic, do níž kromě Datartu spadá také Euronics, výrobce ETA i e-shopy Kasa.cz a Hej.sk, očekává další meziroční nárůst tržeb, a to na úrovni 20 procent. V loňském roce přitom skupina dosáhla 21 miliard korun s růstem 30 procent.

Obchodně-marketingový ředitel skupiny František Mikoška navíc pro magazín Exec uvedl, že Datart tvoří 80 procent výkonu celého HP Tronicu a zbylých dvacet procent postupně vytlačuje.

Zajímavostí je, že HP Tronic svými tržbami ve výši 21 miliard korun v loňském roce předběhl i e-commerce skupinu Mall Group, která utržila o jednu miliardu méně (fiskální rok Mall Group se však od HP Tronicu mírně odlišuje a trval od dubna 2020 do března 2021) a jež začátkem měsíce oznámila v transakci za 23,6 miliardy korun svůj prodej do rukou polského Allegra.