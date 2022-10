Dává terapeutům superschopnosti. Umělá inteligence z Česka poslouchá s lékařem, získala 25 milionů

Za pandemie to bylo divoké období. S ním si spousta pracovníků terapeutických ordinací i samotných klientů zvykla, že komunikace může probíhat jen online. A že terapie jde úspěšně provést i na dálku. Jenže když už se díváte do monitoru místo do lidské tváře, působí poněkud rušivě, když na vás obličej z onoho monitoru nehledí zpátky, protože jeho majitel místo toho zřejmě někam jinam píše poznámky. Česko-americký startup Upheal přišel s platformou, která zajistí upřený pohled terapeuta po celou dobu sezení. Poznámky se udělají během rozhovoru v podstatě samy. A pak se taky samy uloží do správné složky, roztřídí informace a zdůrazní vše důležité, co bylo zmíněno: lidi, místa i další fakta.

Samo se to samozřejmě nedělá – třídí umělá inteligence, která z mluvené řeči vše důležité vyhodnocuje a dává pozor mimo jiné na jména či pojmy, které se často opakují. Navíc projekt si všímá třeba i celkového sentimentu, takže dokáže vyhodnotit náladu. Dále rychlosti řeči nebo toho, jak mnoho klient vlastně mluví. Pokud je to přehnaně moc nebo málo, nejspíš je třeba hlídat jeho psychický stav. A nakonec nabídne ucelený souhrn ze sezení.

Upheal se pohybuje v oblasti takzvaného healthtechu, tedy technologií vstupujících do zdravotnické oblasti, kterým se dostává stále víc pozornosti. A to jak v samotném oboru, tak i u investorů, kteří se zrychlujícím se trendem drží krok svými penězi. Upheal teď na svůj rozvoj získal lehce přes jeden milion dolarů v takzvaném pre-seedovém kole, které vedl fond Kaya VC a k němuž se dál přidali investoři z fondů Credo a Calm/Storm.

A dále řada významných andělských investorů: Juraj Masár (spoluzakladatel Better Stack), Javier Suarez (spoluzakladatel Oliva Health & Travel Perk), Andrej Kiska (bývalý partner Credo Ventures), Tomáš Ščavnický (spoluzakladatel Parrot), Peter Zajac (spoluzakladatel Surglogs) a Anton Zajac (spoluzakladatel Esetu).

Foto: Upheal Juraj Chrappa a Martin Horváth, zakladatelé Uphealu

„Poslední dva roky vytvářely na duševní zdraví lidí mimořádný tlak, což dále prohloubilo nedostatek terapeutů na celém světě. Potřebovali bychom buď mnohem více terapeutů, nebo přehodnotit způsob, jak fungují. Jsme nadšeni vizí společnosti Upheal, která dává odborníkům na duševní zdraví superschopnosti a uvolňuje jejich kapacity,“ vysvětluje zájem Tomáš Pačinda, partner ve společnosti Kaya.

Zatím zdarma, později za peníze

Upheal založili v říjnu 2021 Juraj Chrappa a Martin Horváth. Oba jsou to Slováci, kteří dlouhodobě působí v Česku a našli v něm i svůj tým. Nasbírali tu řadu zajímavých produktových a vývojových zkušeností, pracovali mimo jiné ve firmách Avast nebo Productboard. Od počátku se specialisty na duševní zdraví na svém cíli spolupracovali.

S růstem projektu založili ve Spojených státech společnost s tím, že se chtějí soustředit spíše na zahraniční trh. Jejich primárním zájmem jsou právě Spojené státy, kromě nich Chrappa mluví například o Velké Británii. Věří, že kromě terapeutů může jejich produkt zaujmout například i kouče.

„Upheal umožňuje plné soustředění na klienta namísto rozptylování se při zapisování poznámek. Šetří drahocenný čas strávený nad dokumentací, ať už mezi sezeními či na konci dne. Naším posláním je osvobodit odborníky na duševní zdraví od administrativních úkonů, aby se mohli soustředit na to, co umějí nejlépe – a to je plná přítomnost pro druhé,“ vysvětluje Chrappa.

Projekt je zatím v počátku. Byť bude jednou za využívání služeb odborníkům účtovat, aktuálně je dostupný zdarma, tedy v takzvané early access verzi. Slibuje, že je spojení při sezeních pečlivě zabezpečeno a i uložená data jsou bezpečně zakódována. Zároveň poskytuje i variantu pro sezení naživo, případně možnost nechat systémem vyhodnotit starší nahrávky.