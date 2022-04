David Attenborough a dinosauři. Apple ukazuje nový dokument o životě v prehistorických časech

David Attenborough už skoro 70 let představuje lidem přírodu, která je obklopuje, zvlášť v posledních letech s cílem apelovat na její ochranu před klimatickými změnami a jinými druhy ničení. Teď se ale v unikátním projektu vydává trochu jiným směrem – místo vstříc budoucnosti zachovávající co nejvíce druhů se obrací do prehistorie. V novém dokumentu Applu diváky provádí dávno zaniklým světem dinosaurů.

Při sledování prvních ze zveřejněných záběrů ze série Prehistoric Planet by se přitom zdálo, že jde o další typický příklad tvorby BBC. Kamera v sugestivních záběrech následuje malé želvy v běhu po pláži za bezpečím v moři, což provází Attenboroughovo poutavé vyprávění. Predátorem, který usiluje o život mláďat, je ale dinosaurus – přesněji mládě Tyranosaura Rexe. Nechybí mu peří, zvídavost ani obří starostlivý otec stojící opodál. Jako bychom se dívali na Jurský svět, ale bez lidí a krvelačné akce.

Nový dokument diváky zavede 66 milionů let do minulosti na přelom křídy a paleogénu, nedlouho před hromadným vymřením většiny dinosaurů a mnoha dalších živočichů i rostlin. Má přitom kombinovat moderní techniky natáčení v divočině, nejnovější vizuální efekty a aktuální paleontologické poznatky.

Prehistoric Planet tak bude v mnohém podobné populárnímu Putování s dinosaury, které je ovšem dnes technicky i vědecky zastaralé. Nyní se diváci mohou těšit na nové pojetí, jaké nemá obdoby. Dokument je zavede na mnoho různých míst na Zemi – od pobřeží přes poušť, jezera a lesy až po moře a ledovou krajinu.

Velkolepou sérii pro Apple TV+ vytvořilo BBC Studios Natural History Unit, jedno z nejoceňovanějších studií, které vytváří přírodopisné dokumenty. Do jeho filmografie patří oceňované tituly jako Zázračná planeta, Modrá planeta nebo Naše planeta. V neoficiálním překladu Prehistorická planeta by se mohla zařadit přímo po jejich boku způsobem vyprávění i rozsahem produkce.

Zprávy o novince se poprvé objevily už před třemi lety, dlouho předtím, než Apple spustil svou streamovací službu. S projektem je vedle BBC a Davida Attenborougha od začátku spojen také Jon Favreau v roli výkonného producenta. Favreau je v posledních letech známý jako režisér vizuálně úchvatné hrané Knihy džunglí a fotorealistického zpracování Lvího krále.

Zejména Lvího krále přitom mnozí kritizují za to, že vypadá dokonale jako přírodopisný dokument, ve kterém jen zvířata mluví a zpívají. Zveřejněné záběry z Prehistoric Planet sugerují stejný důraz na detail a vizuály, které si v ničem nezadají s dnešními hollywoodskými blockbustery. Na novince ostatně pracovalo britské studio MPC, které mělo na starosti také vizuální efekty Knihy džunglí i Lvího krále. O hudbu se pak postaral nově dvojnásobný vítěz Oscara Hans Zimmer.

Prehistoric Planet bude kompletně dostupné exkluzivně na Apple TV+. První epizoda zde vyjde 27. května a každý den budou následovat další – celkově pět. Nabídka streamovací služby technologického giganta, dříve považovaná za málo konkurenceschopnou, se tak vedle nedávného historického vítěze Oscara za nejlepší film rozroste o další poutavý titul.