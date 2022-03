Historické momenty na Oscarech. Moderátor dostal facku a nejlepší film vyhrálo drama CODA od Applu

Ceremoniál z předávání Oscarů v posledních letech zažívá krizi sledovanosti. Diváci, kteří ho letos nesledovali živě, ale přišli o hned několik historických momentů. Hlavní cenu vyhrál film streamovací služby Apple TV+ a potřetí v dějinách cen si sošku za režii odnesla žena. Nejdiskutovanější moment měl ale s oslavou filmu pramálo společného – spíše právě naopak. Na pódiu v živém vysílání totiž proběhla krátká násilná výměna mezi Willem Smithem a Chrisem Rockem.

Rock, slavný stand-up komik s mnohdy ostřejším humorem, právě uváděl cenu za nejlepší dokumentární snímek a měl během něj nevybíravou poznámku na adresu Jady Pinkett Smith. Její manžel, známý herec Will Smith, v reakci na to okamžitě vystoupal na pódium a aniž by pronesl jediné slovo, uštědřil Rockovi facku, načež si šel opět sednout. Z výměny se okamžitě stala senzace, která však Oscary naneštěstí vnesla do středu pozornosti – naneštěstí vůbec ne kvůli tomu, co udělala Akademie nebo filmaři.

Většina vysílání nicméně proběhla zcela standardním způsobem – až na několik snímků, které se dočkaly ocenění. Hlavní cenu totiž vyhrálo drama CODA, spadající do nabídky Apple TV+. Ačkoliv Netflix, Prime Video a další na Oscarech figurují už delší dobu, bylo to vůbec poprvé, co si sošku za nejlepší film převzal titul ze streamovací služby.

CODA (česky V rytmu srdce) se už dříve zařadila na mnoho žebříčků nejlepších filmů loňského roku, přesto však bylo překvapením, že porazila favorita Síla psa. Drama pojednává o středoškolačce Ruby, jejíž oba rodiče jsou neslyšící. Když se proto přihlásí do školního sboru a začne zpívat, pro zbytek rodiny není snadné ji podporovat. Ruby i ostatní se přesto snaží hledat rovnováhu mezi osobními ambicemi, vzájemným porozuměním a provozem rodinného rybářského byznysu.

Foto: Apple Premiérového Oscara za nejlepší film získalo díky snímku CODA Apple TV+

Dobrosrdečný snímek získal ještě další dva Oscary v kategoriích Nejlepší adaptovaný scénář a Nejlepší herec ve vedlejší roli. Obecně nejvyšší počet zlatých sošek si ovšem letos odneslo sci-fi Duna, které ovládlo technické ceny. Vyhrálo Oscara za kameru, vizuální efekty, výpravu a dekorace, střih, zvuk a soundtrack.

Za zvláštní pozornost pak stojí ještě oceněné snímky v kategoriích Nejlepší režie a Nejlepší neanglicky mluvený film. V první zmíněné totiž zvítězila Jane Campion se Sílou psa, čímž získala třetího Oscara pro ženskou režisérku v celé historii cen. Před ní to byly Kathryn Bigelow za Smrt čeká všude a loni Chloé Zhao za Zemi nomádů. Mezi cizojazyčnými filmy zase Akademii nejvíce zaujalo Drive My Car, které se tak stalo druhým japonským titulem s tímto oceněním.

Tříhodinové drama, adaptující stejnojmennou povídku Haruki Murakamiho, pojednává o slavném divadelním režisérovi. Ten se kvůli osobní tragédii musí na čas vzdát řízení auta a postupně se začne sbližovat s jeho mladou málomluvnou řidičkou. Navzdory premise ale nejde o romantickou zápletku. Drive My Car je rozjímavý film o dvou lidech hledajících způsob, jak se vyrovnat se svými traumaty, pocity viny a jak se posunout dále.

Zajímavé poznatky lze získat také z pohledu na další kategorie. Nejvíce Oscarů (celkem sedm) letos vyhrálo studio Warner Bros. následované šesticí cen pro Disney. Třetí bylo díky CODĚ Apple Original Films. Netflix, ačkoliv do ceremoniálu vstupoval s masivními sedmadvaceti nominacemi, nakonec proměnil pouze jednu.

Kompletní seznam vítězů je k dispozici na oficiálním webu Oscarů.