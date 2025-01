David Beckham prozradil, jak zůstává v kondici. Má vlastní řadu doplňků a chodí brzo spát

Výživové doplňky ale nejsou jediným receptem bývalého fotbalisty a miliardáře na to, jak zdravě stárnout. Zmíněnému Fortune popsal také svoji denní rutinu. Je prý ranní ptáče, takže je vždy první vzhůru a ze všeho nejdřív se postará o snídani pro nejmladší ze čtyř dětí, třináctiletou Harper. Tu mívá hotovou kolem 7:20. „Většinou je to buď ovesná kaše, nebo si někdy dá kousek toastu. Vždycky má matchu, kterou jí připravuji já. Má ráda jen matchu od táty,“ uvedl Beckham pro americký online magazín.

Poté, co dceru odveze do školy, je čas na výživové suplementy a posilovnu. Při cvičení se zaměřuje hlavně na zvedání činek. Ve svých skoro padesáti prý ví, že právě to pomáhá proti svalovým ztrátám, které jsou způsobené stárnutím organismu. Přitom v době, kdy hrál fotbal, nebylo posilování jeho šálkem kávy. ​​„Trochu nabírám svaly a to mě baví… Už tolik neběhám,“ nechal se slyšet bývalý fotbalista.

Po posilovně míří do kanceláře a po práci vyzvedává Harper ze školy. Po večeři pak většinou jeho cesta vede už rovnou do postele. „Jedna z věcí, které jsem se snažil změnit kvůli dlouhověkosti, je můj spánek,“ vysvětlil Fortune Beckham. „Vždycky jsem si myslel, že nepotřebuji tolik spánku, ale změní se to, když se jednou opravdu dobře vyspíte. Když máte osm nebo devět hodin spánku, uvědomíte si, jak je to důležité,“ dodal.

Beckham se uvedením vlastních vitamínů přidal k celebritám, jako je například Kourtney Kardashian nebo Gwyneth Paltrow, které naskočily na vlnu longevity produktů již dříve a zřejmě vědí proč. Suplementy jsou in. Americký Forbes předpokládá, že byznys zaměřující se na zdravý životní styl vzroste celosvětově během příštích čtyř let v přepočtu ze 153 bilionů korun na 202,5 bilionu.