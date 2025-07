Provázely ho stížnosti klientů, naštval i Janka Rubeše. A teď? Nabízí houbovou kávu na předplatné

Uložit 0

Ve třinácti letech kšeftoval ve škole se speciálními tužkami na výrobu taháků, v šestnácti rozjel firmu na design webových stránek, která různým značkám tvořila i loga nebo mediální kampaně. „Byla to docela zábava, která navíc slušně vynášela. Pracoval jsem od rána do noci – a někdy i od rána do rána. Motivovaly mě jak pracovní úspěchy, tak rostoucí zisk. Tahle honba za výdělkem trvala deset let,“ vzpomíná na svém blogu o digitálním nomádství šestatřicetiletý podnikatel Robert Sládek. Pak prý zpomalil, začal cestovat a založil několik offshorových společností. A právě tady se dostáváme k jádru celého příběhu.

Sládek se totiž do povědomí veřejnosti dostal zejména v souvislosti s provozem několika takzvaných nákupních galerií. Jednalo se o dnes již neaktivní stránky UrbanTrend.cz, Bimi.cz, Tlapka.cz, InstaStyle.cz, Lumeo.cz nebo UltraHome.cz, které slibovaly atraktivní zboží za nízké ceny. Nákupní galerie se od e-shopů liší tím, že zboží pouze zprostředkovávají z jiných zemí a reálně tak nemají kontrolu nad jeho doručením, což je problematické hlavně při reklamaci. Na Sládkovy weby se začaly se množit stížnosti kvůli problémům s dodáním objednávek, až si na ně loni posvítil Janek Rubeš z youtubového kanálu Kluci z Prahy. Jednou z poškozených byla totiž jeho sestra.

Rubeš zjistil, že provozovatelem nákupních galerií je firma se sídlem na Seychelách. Majitelem účtu, kam měli zákazníci posílat platby, byla ovšem česká společnost Violet Stores. Rubeš se tak spojil s jejím společníkem a jednatelem Sládkem, který mu během telefonátu tvrdil, že danou firmu prodal a již není jejím majitelem. Jenže pohled do obchodního rejstříku dnes, tedy rok poté, říká něco jiného: Sládek je stále veden jako jednatel Violet Stores. Údajně „kvůli historických důvodům“.

„Během toho hovoru jsem mluvil o prodeji konkrétních e-shopů. Violet Stores tehdy fungovala jako servisní firma – řešila platební převody a technické věci na pozadí. Nikdy to nebyl holding ani provozovatel těch e-shopů v pravém slova smyslu,“ říká nyní Sládek pro CzechCrunch. Podle obchodního rejstříku byl navíc společníkem i jednatelem například UrbanTrendu s 50procentním podílem až do letošního února, kdy došlo k likvidaci společnosti. Ostatně vliv ve firmě mít musel, neboť na základě videa Kluků z Prahy prohlásil, že se do celé situace „osobně vloží a postará se o její nápravu bez ohledu na to, že již není vlastníkem těchto nákupních galerií“. Poškozeným zákazníkům pak skutečně začaly náhrady za zboží, které k nim nedorazilo ani po několika měsících od objednávky, chodit.

Ve vyjádření pro CzechCrunch Sládek dodává, že ho tahle zkušenost přiměla přehodnotit přístup k podnikání: „Budoval jsem tehdy síť nákupních galerií postavených na dropshippingu, tedy modelu, kde produkty odesílají přímo výrobci, často z druhé strany světa. U takového systému však i malé procento zpožděných zásilek znamená mnoho nespokojených zákazníků. Dnes už podnikám jinak.“ Aktuálně stojí za značkou doplňků stravy Vitapack a nově také za e-shopem s houbovou kávou Fungee. U nich už prý drží veškeré zásoby skladem v Česku, což mu umožňuje dodat zásilky během jednoho až dvou pracovních dnů.

Oba projekty fungují na bázi opakovaných plateb, které se automaticky nastaví během objednávky. Po nákupu se tedy spustí předplatné, jež se obnovuje každý měsíc. To může odrazovat zákazníky, kteří preferují jednorázový nákup. „Fungee je navržené jako funkční rituál – káva, která podporuje zdraví a energii při pravidelném používání. Proto ji nabízíme formou předplatného. Je pravda, že model měsíčních opakovaných dodávek je pro český trh stále nový. My však všechny klíčové informace o předplatném uvádíme přehledně,“ vysvětluje Sládek.

Poměrně neobvyklé ale je, že rozběhnuté předplatné lze zrušit pouze prostřednictvím zákaznické podpory, tedy telefonicky nebo e-mailem. Zvláštně také působí recenze od „ověřených uživatelů“ na obou webech a jejich zahraničních mutacích. Například jistá Eliška R. chválí produkty Vitapacku i pod jmény Małgorzata, Míhai a Maria, přičemž fotografie této osoby je pokaždé stejná. V případě recenzí na Fungee pak dochází například k přejmenování jisté Danuše L. na Dóru a Danielu. A dané dámy v tom nejsou samy.

Sládek poukazuje na to, že jeho misí je teď přiblížit Čechům funkční houbovou kávu. „Ta není určena jen pro ‚hipíky‘ nebo jedince na keto dietě. Míříme na moderní pracující lidi v produktivním věku, kterým záleží na jejich psychické pohodě, soustředění a energii během dne. Bez nervozity z kofeiny nebo propadů energie po běžné kávě,“ líčí. Vytvořil proto podle svých slov produkt, který kombinuje několik hub a rostlin – korálovce ježatého (lion’s mane), housenici čínskou (cordyceps), rezavce šikmého (chaga), lesklokorku lesklou (reishi), withánii snodárnou (ašvaganda) a řeřichu peruánskou (maka). Celou směs pak doplňuje arabica.

Nápad na novou firmu se měl zrodit během Sládkova pobytu v buddhistickém klášteře v Thajsku, kam se, jak tvrdí, uchýlil, aby mohl každý den v klidu meditovat. „Dostal jsem se do bodu, kdy jsem byl vyčerpaný, plný úzkostí a blízko vyhoření. Snažil jsem se to kompenzovat kofeinem, začal jsem si ovšem všímat, že se mi ve skutečnosti jen zhoršuje stav. Zrychloval se mi tep, přetěžovala mysl a přibývalo napětí. I během meditace jsem nedokázal zastavit tok myšlenek. Pak mi ale jeden mnich nabídl nápoj s korálovcem ježatým a řekl, ať jej zkusím, že mi pomůže. A měl pravdu.“

Podle Sládka obsahuje funkční houbová káva jen devět miligramů kofeinu – tedy zlomek oproti běžné kávě –, přesto poskytuje stabilní energii po dobu čtyř až šesti hodin bez výkyvů nebo nervozity. Výsledný nápoj pak má mít jemnou kokosovou příchuť, ovšem bez výrazného houbového aroma, kyselosti či hořkosti, a podporuje například imunitní rovnováhu, přispívá k lepšímu okysličení buněk a pomáhá regulovat stres.

Vitapack a Fungee spadají pod společnosti se sídlem na Gibraltaru, což znemožňuje zjistit, jak se jim daří po finanční stránce. Sládek připomíná, že s Vitapackem již expandoval na Slovensko, do Polska, Maďarska a Rumunska, a nyní se chystá do Španělska. Obrat e-shopu prý za poslední dva roky dosáhl 100 milionů korun. „Co se týče Fungee, prodali jsme zatím něco kolem pěti tisíc balení – první tři měsíce bývají vždycky pomalejší. Do konce roku cílíme na obrat 25 milionů korun, a to i díky připravovaným spolupracím s influencery. A stejně jako u Vitapacku se chceme postupně dostat mezi zákazníky po celé Evropě,“ uzavírá.