Kultovní hra našeho mládí se vrací, můj pane! Středověká strategie z vás udělá stavitele i vojevůdce

Jsou hry, které nestárnou. Baví i po letech – či desítkách let! – od vydání. Nevadí, že mají kostičkovanou grafiku. Protože zážitek z hraní je stále stejně skvělý. Ale víte, co může být ještě lepší? Když se i takhle nestárnoucí hra dočká moderního vylepšení. Přesně jako středověká strategie Stronghold Crusader!

Původně vyšel v roce 2002. Jestli jste ho hráli, určitě jste na něj nezapomněli. Přinejmenším na hlášky vašeho rádce zakončené úslužným „my liege“ neboli „můj pane“. Stronghold Crusader se teď po třiadvaceti letech vrací, aby z vás opět udělal stavitele i vojevůdce v době křižáckých výprav.

V roli středověkého vládce budete ve Stronghold Crusader: Definitive Edition budovat svou pevnost i zvelebovat její okolí, cvičit vojsko i odolávat obléháním. Stejně jako o původní hru se o moderní remaster postarali britští vývojáři z Firefly Studios, ale právě vydaná hra (pořídíte ji na Steamu) nebude jen oprášením a vyleštěním vizuálu.

Vylepšená verze stavitelskou strategii rozšíří o nové kampaně, další jednotky, větší mapy, možnost kooperativního hraní… A vydáním to nekončí, už teď autoři oznámili plány na přinejmenším dvě rozšíření. Kromě zapojení původního studia navíc dává naději v povedenou předělávku také úspěch remasteru předchozího Strongholdu.

Stronghold Crusader totiž byl pokračováním o rok mladší hry. A právě první Stronghold se „definitivní edice“ dočkal už před dvěma lety, z téměř devíti tisíc hodnocení uživatelů Steamu získala 85 procent kladných. No a teď si vezměte, že Crusader má z 16 tisíc steamovských hodnocení dokonce 95 procent pozitivních.

Po Crusaderu každopádně následovalo několik dalších dílů strategické série či přesun z 2D grafiky do 3D, žádný následovník ale věhlasu a kultovního statusu prvních dvou nedosáhl. Nepomohl ani zatím poslední plnohodnotný titul Stronghold: Warlords z roku 2021, který středověké zasazení vyměnil za Japonsko a Čínu. Vývojářům tak nezbylo než vsadit na osvědčenou, ale populární středověkou kartu.

A o tom, že středověkým strategiím se prostě daří, svědčí i obdobný příběh z ještě legendárnější série. Druhý díl Age of Empires loni oslavil 25 let a taktéž staré i nové hráče před pár lety uchvátil moderním remasterem. Že je to na vás pořád moc retro? Tak zkuste novější – ale stále ze středověku – Age of Empires IV. Anebo nesmírně povedený počin Manor Lords, který vznikl jako dílo jediného polského autora.