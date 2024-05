Jako když se psi páří. Čtyřmetrová socha Davida Černého pobouřila místní, ti už sepisují petici

Uložit 0

Na začátku května otevřela developerská společnost Trigema ve Veselí nad Moravou svůj nový vinařský areál. Jeho součástí je i socha od Davida Černého, která zobrazuje tři psy ležící na sobě. Stojí nedaleko Baťova kanálu a místní se proti ní bouří.

Zadání znělo inspirovat se názvem jihomoravského vinařství. To se jmenuje Dog in Dock, v překladu pes v přístavu. Zdá se, že ale David Černý se inspiroval doslovně. Socha vysoká čtyři metry je složená ze tří psů, kteří jsou z ušlechtilé oceli, podobně jako další Černého sochy pro Trigemu v pražském Karlíně. „Konkrétnější zadání jsem umělci nechtěl dávat, abych nenarušil jeho kreativitu, cit i nadšení. S Davidem Černým spolupracuji více jak osm let a baví mě, že se nebojí jít proti zažitým konvencím. Jeho umění otevírá prostor fantazii i inspiraci,“ říká k tomu majitel skupiny Trigema Marcel Soural.

K odhalení sochy došlo nyní s otevřením první části vinařského areálu. Socha přitom vypadá, jako by na ní psi souložili. Je to tedy dog in dog, což zní stejně jako název vinařství. A právě to vadí místním. Ti proti ní sepsali petici, kterou zatím podepsalo 84 lidí. „Sousoší zaujme i díky hravému prvku, kdy z nejrůznějších úhlů pohledu je vždy vidět pouze dva psy současně,“ uvedla Trigema na svých facebookových stránkách.

Developerská společnost kritiku Černého odmítá. „Všude kolem nás je mnoho uměleckých děl, která nevyvolávají žádné emoce, a taková umělecká díla jsou pro společnost zbytečná. Přál jsem si, aby dílo Davida Černého opět vzbudilo v lidech emoce a iniciovalo diskuzi,“ dodal Soural. V takovém případě podle něj může přinést do veřejného prostoru nové perspektivy a podněty k přemýšlení.

„Veselí nad Moravou a jeho občané by měli být hrdí, že umělec, který je uznáván především v zahraničí, stvořil dílo právě tam. Věřím, že i díky tomu má nyní Veselí nad Moravou potenciál stát se celosvětově vyhledávanou turistickou destinací,“ dodal šéf Trtigemy, který už dříve pro CzechCrunch řekl, že Černý se sochou vykročil ze svojí zóny.

Trigema v první části výstavby dokončila na Hodonínsku apartmány s wellness a s výhledem do zámeckého parku i na Baťův kanál a navíc bistro. Obojí za 400 milionů korun. Kromě toho jsou tu také vinice. Developerská společnost má v plánu i další výstavbu, a tak udělat z Veselí nový výletní cíl. „Kolem vinařství postupně vzniká celý areál s cílem vytvořit přístav, do kterého se budou rádi vracet nejen milovníci jídla,“ uvádí Soural.

Trigema chce zrekonstruovat historickou oranžerii a v další fázi se sem přesune také výroba samotného vína. Zatímco většina hroznů je nyní z Boršic u Blatnice, u Baťova kanálu chce už příští rok skupina vysázet nové odrůdy. Měla by také narůst produkce.

Firma oslovila Davida Černého už pro svůj karlínský projekt Fragment. Vznikly tu sochy, které mají za sebou mytologický příběh: je tu ruka, noha, dlaň a také žena. Jmenuje se Lilith podle první ženy Adama. Socha otáčí hlavou, hýbe se i dlaň. Dohromady váží šedesát tun, z toho socha Lilith třicet.