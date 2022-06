DC láká na nového antihrdinu. V traileru představuje Dwayna Johnsona coby Black Adama

Dwayne Johnson patří mezi nejlépe placené herce v Hollywoodu, pokud ale nepočítáme sérii Rychle a zběsile, zatím se neobjevil v žádném superhrdinském filmu. To se teď mění, studio Warner Bros. ho totiž získalo pro roli mocného antihrdiny Black Adama. Stejnojmenný snímek, který se do kin chystá v říjnu, právě dostal první plnohodnotný trailer.

Slogan očekávané novinky říká: „Svět potřeboval hrdinu. Dostal Black Adama.“ Také v upoutávce se prezentuje jako morálně nejednoznačná postava sledující hlavně vlastní zájmy. Zatím není přesně jasné, o co bude usilovat, nemá ale viditelné spojence. Naopak stojí jak proti lidem, tak proti jiným superhrdinům ze skupiny Justice Society of America.

Sám Johnson už několikrát zmínil ještě jednu skutečnost: hierarchie moci v univerzu DC se brzy změní. Black Adam, známý také pod jménem Teth-Adam, se ještě jako člověk poprvé objeví ve starověkém Egyptě. Dostane božskou moc, dalších pět tisíc let ale stráví uvězněn.

Jakmile se osvobodí, vyráží na křížovou cestu veden svým vlastním smyslem pro spravedlnost, který není nutně stejný jako u ostatních superhrdinů. Proto je z něj antihrdina, jak sám říká, který se neštítí zabíjet lidi.

Diváky neobeznámené s mytologií univerza DC (DCEU) po zhlédnutí traileru nejspíš nenapadne, že Black Adam je nepřímý spin-off snímku Shazam z roku 2019. Egyptský superhrdina je v komiksech úhlavním nepřítelem Shazama, a v důsledku toho i hrdinů s ním spřízněných. Proto se nabízí otázka, kdo v tomto světě získá nadvládu a za jakou cenu.

Vedle mocného antihrdiny se v chystaném blockbusteru objeví také nové postavy z už zmíněné Justice Society of America. Je mezi nimi Atmo Smasher s tváří Noaha Centinea, který dokáže měnit svoji velikost i sílu. Aldis Hodge zase hraje velitele skupiny Hawkmana – reinkarnovaného egyptského prince s kovovými křídly. Uvidíme také Quintessu Swindell jako Cyclone a Pierce Brosnana jako Doctora Fatea, jenž se Black Adama pokusí přesvědčit, aby konal dobro.

Pro Dwayna Johnsona je superhrdinská novinka velice osobní projekt, na kterém pracuje prakticky od roku 2014. Black Adam přitom nemá být zdaleka jediný film, kde antihrdinu ztvární. Ani jediný titul z DCEU s jeho tvůrčím vkladem. Na novinářské akci spojené s uvedením traileru řekl: „Tohle je začátek – doufáme – velice dlouhého příběhu, v němž je Black Adam kotvou a zároveň motorem, který bude posouvat a rozšiřovat celé univerzum.“

Johnsonova slova zapadají do byznysové strategie studia Warner Bros., které se snaží napodobit konzistenci a masivní úspěch Marvelu, resp. Disneyho obecněji. Filmové studio spadající pod nově vzniklou mediální firmu Warner Bros. Discovery před několika dny dostalo nové vedení a hledá člověka, který by byl odpovědí na šéfa Marvelu Kevina Feigeho. Prozatím se v tomto kontextu hovoří o rozvětvené práci tvůrců jako Todd Philips (režisér Jokera), Matt Reeves (režisér posledního Batmana) a James Gunn (režisér Sebevražedného oddílu).

Black Adam měl původně vyjít už na konci loňského roku, kvůli dopadům pandemie se ale jeho premiéra několikrát přesunula. Skutečně by snímek do českých kin měl dorazit 20. října. Z DCEU pak bude koncem prosince následovat ještě Shazam! Hněv bohů a podle všeho výhradně na HBO Max se do konce roku chystá také snímek Batgirl. Příští rok v březnu pak má na plátna vyrazit pokračování Aquaman and the Lost Kingdom a v červnu The Flash.