Degustační zážitek v podání šesti šéfkuchařů. Blíží se originální galavečeře Chef’s Dinner

Sto hostů, šest šéfkuchařů, šest originálních chodů a jeden večer. Tak by se dala v kostce shrnout kulinářská událost v podobě galavečeře Chef’s Dinner, kterou již po osmé chystá Makro Akademie v pražských Stodůlkách. Do její přípravy se jako vždy zapojí renomovaní čeští šéfkuchaři. Součástí jejich týmu bude tentokrát i vítěz českého národního kola gastronomického klání Bocuse d’Or Dominik Unčovský.

Makro Akademie se na 1 200 metrech čtverečních věnuje především posouvání gastronomické úrovně v Česku, jelikož se v jejích prostorách s neprůstřelně vybavenou kuchyní pořádají rozličné kulinářské či barmanské kurzy pro profesionální i širokou veřejnost. Čas od času se ale školicí centrum promění na restauraci, které v jediný večer šéfuje hned několik ostřílených kuchařů.

Stejně tomu bude 5. října od pěti do jedenácti hodin večer, kdy si zdejší kuchyň vezmou do parády Marek Lojda, senior ambasador akademie, a Dominik Unčovský, který zvítězil se svým podáním králíka inspirovaným českou zabijačkou a bramborový trdelníkem v letošním národním kole soutěže Bocuse d’Or. Bude se tak moci zúčastnit světového finále této kuchařské olympiády, která probíhá každé dva roky v Lyonu.

Foto: Makro Akademie Pro hosty si večeři připraví šest šéfkuchařů

V kuchyni Makro Akademie se ke dvěma jejím ambasadorům přidají ještě Tomáš Černý z restaurace Dejvická 34, Petr Svoreň z Passage Hotel, Martin Makovička z restaurace Vallmo a talentovaný cukrář Vlad Ryasnyy. Během Chef’s Dinner si tak hosté mohou během jednoho večera užít jídla hned od několika šéfkuchařů najednou.

„Je to již tradiční společenská záležitost, kterou jsme po delší odmlce opět oživili. Hosté mohou díky možnostem akademie interaktivně zažít gastronomii a spojit si ji s předními českými šéfkuchaři, ale také se světem vína a i se samotnými procesy v kuchyni, které mají hosté možnost na místě sledovat,“ dodává Jan Gavenda z Makro Akademie.

Zmíněná vína bude k chodům párovat zkušený sommeliér Václav Tichoň. Ten během večera hostům představí zejména domácí vína, která mají na mezinárodní úrovni rozhodně co nabídnout. Samotné menu bude tvořeno šesti chody, které se začnou servírovat v šest hodin poté, co si hosté dají welcome drink a v klidu se usadí. Podle organizátorů se přitom nedá říci, že by jednotlivé chody měly jednotnou linku, spíše jde o představení umu jednotlivých šéfkuchařů.

„Koncept Chef’s Dinner je postaven především na tom, aby měl každý ze zúčastněných šéfkuchařů příležitost hostům předat svou filozofii, která se odrazí v jejich signature chodech. Jedinečnost večeře je i v samotné přítomnosti šéfkuchařů u stolů během samotné konzumace, kdy mají možnost s hosty přímo hovořit a diskutovat,“ doplňuje Gavenda.

Pokud si šestichodovou večeři, během které budete moci po celou dobu sledovat víření v kuchyni, nechcete nechat ujít, rezervujte si místo přímo na stránkách Makro Akademie.