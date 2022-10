Foie gras, tedy ztučnělá játra hus a kachen, jsou považována za velkou delikatesu, kterou si dopřávají především Francouzi. Pochoutky je ovšem zásadní nedostatek, který by se mohl projevit už během letošních Vánoc. Proto se řeší, jak nabídku foie gras zajistit, ačkoli v celém procesu nebudou hrát roli žádní ptáci. Jak na to? Laboratorně.

Francouzský startup Gourmey, který se zabývá kultivováním masa, obdržel investici ve výši 48 milionů eur (1,1 miliardy korun), aby nechal postavit speciální továrnu, kde by se takzvaná foie gras ze zkumavky vyráběla. Budova má stát přímo v Paříži. Že by šlo zrovna o malý prostor, to se říct nedá – půjde o 4,2 tisíce metrů čtverečních.

„Dostáváme se do fáze výroby a komercializace,“ uvádí spoluzakladatel Gourmey Nicolas Morin-Forest. Hlavní překážkou pro foie gras z dílen Gourmey, které pěstuje pochoutku z kachních buněk, takže nevyžaduje vykrmování a porážení kachen, je podle něj to, že výrobek musí být ještě schválen regulačními orgány, než se bude moci prodávat v obchodech.

Pěstování živočišných produktů v laboratorních podmínkách ale není ničím novým. Snaží se o to třeba Izraelci, kteří prostřednictvím buněk dávají vzniknout náhražkám například hovězího masa. I tam ale chybí patřičná potvrzení regulačních orgánů, která by jim dala zelenou, aby s nimi mohli zamířit na trh. Oblast s takzvaným nemasem Nemaso Rostlinné maso i maso kultivované v laboratořích bez utrpení zvířat vzalo gastronomii… Více informací je přitom čím dál větší.

Laboratorně pěstovaná foie gras by jednou mohla být alternativou k produktu z farem, které jsou v posledních letech pravidelně postihovány ptačí chřipkou, což nutí chovatele vybíjet hejna a vede k nedostatku. Podle zprávy deníku Le Figaro varovali výrobci, že v klíčové vánoční sezóně by mohlo být příliš málo farmářských foie gras, aby se uspokojila poptávka, protože letos pochází od francouzských producentů o 30 až 40 procent méně kachen.

Je ale otázkou, za jak dlouho se laboratorně pěstovaná foie gras dostanou na trh. Samotný startup uvádí, že minimálně v Evropě to může kvůli přísnějším předpisům trvat mnohem déle než například ve Spojených státech, kam by měla zamířit v rámci několika měsíců. Po USA se pak Gourmey se svými játry chystá i do asijských zemí.