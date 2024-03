Desítky tisíc za pochybné akcie? Na Šlágr TV žádný problém. Jako bonus nabízí cédéčka, říká youtuber

Uložit 0

Šlágr TV, jak už sám název napovídá, je televize zaměřená na šlágry, na muziku určenou především staršímu publiku. Také je to televize, která od svých diváků chce docela dost peněz – stačí se podívat na její web, kde jim nabízí časopis, cédéčka, placené členství v klubu, merch, vonné svíčky… nebo dokonce akcie. A právě na ně před pár dny upozornil známý youtuber Lukáš Fritscher. „Přišlo mi to eticky hodně za hranou,“ popisuje influencer, který je na sociálních sítích stovkám tisíc sledujících znám jako Lukefry.

Video s názvem Tajemství televize Šlágr už na YouTube vidělo přes 200 tisíc lidí. Fritscher v něm během 20 minut ukazuje, jak hlavní postava Šlágru, podnikatel a hudebník Karel Peterka, spolu se svými spolupracovníky nabízí lidem před obrazovkami velmi pochybné cenné papíry.

Jde o akcie společnosti Riocath FNDB, která je údajně na prahu mimořádného medicínského objevu a která se měla stát už i spolumajitelem televize Šlágr. Akcie Peterka a spol. divákům, respektive členům klubu Šlágr, nabízejí za 10 tisíc korun za kus s tím, že jejich reálná cena je údajně 11 250 korun.

Problémů v celém příběhu je celá řada a Lukefry na ně ve svém příspěvku i s pomocí odborníka v podobě známého ekonoma Davida Navrátila z České spořitelny upozorňuje: nacenění samotných akcií je sporné, jelikož s nimi neexistuje žádný sekundární trh, nelze se nikam dovolat, pokud by se jich jejich vlastník chtěl zbavit, ačkoliv televize inzeruje, že nebude potíž je odprodat, a proklamace o jistotě pětiprocentního zhodnocení jsou na hraně klamavé reklamy…

„Tohle video je přece jen jiné oproti tomu, co obvykle točím. Je tam méně vtípků, jeho dramaturgii i jazyk jsem musel přizpůsobit publiku,“ vysvětluje pro CzechCrunch šestadvacetiletý Fritscher. Tradičními konzumenty jeho videí na YouTube, Instagramu nebo TikToku jsou spíš teenageři, případně studenti vysokých škol, teď ale chtěl, aby bylo stravitelné i pro starší generace.

Připouští, že záznam, který v mnohém připomíná investigativní reportáž, se dostal k jinému publiku a i reakce je jiná. „Kupodivu se mi z televize nikdo neozval. Před natáčením ani po něm. A debata, která se strhla, je vlastně hodně odborná a kultivovaná. Na to nejsem zvyklý,“ směje se.

Jeho účet Lukefry sleduje na YouTube bezmála 300 tisíc lidí, na Instagramu přes 140 tisíc a na TikToku zhruba 85 tisíc. „Snažím se otevírat témata, která mají přesah. Například jsem upozorňoval na nebezpečnost jednorázových elektronických cigaret nebo látku kratom,“ popisuje svou obsahovou strategii. A doplňuje, že videa ale točí s nadsázkou a vtipem, aby mladou generaci bavila.

Úspěch, který jeho rozbor marketingových praktik televize Šlágr vyvolal, jej už inspiroval k další práci, prý se chce podívat na několik podvodných schémat, která cílí na mladou generaci, a rozebrat je podobně jako kanál pro seniory. „Na Šlágru jsem dělal půl roku, tak jen doufám, že to teď zvládnu rychleji. Už jsem si kvůli tomu, abych dokázal tvořit pravidelněji, začal stavět i malý tým,“ říká.

Samotná televize Šlágr na jeho zjištění nereagovala ani navenek. Po zveřejnění videa ovšem do insolvenčního rejstříku přibyl dokument vztahující se k likvidaci společnosti Šlágr TV (držitelem televizní licence je jiný subjekt, ale třeba na webu je pořád jako správce a kontaktní místo uvedena firma Šlágr TV).

V něm se píše, že krajský soud v Českých Budějovicích zpochybnil majetkové smlouvy mezi Českou muzikou, což je další z Peterkových firem, právě Šlágrem TV a společností Riocath, jejíž akcie lidem v televizi nabízejí s tím, že „už částečně patříme do rodiny Riocath“.

„Pokud se díky videu podaří, že moji diváci a fanoušci půjdou a popovídají si se svými dědečky a babičkami a upozorní je, že pokud koukají na Šlágr, tak tam ale nemusí nic kupovat, bude to skvělé. Studoval jsem žurnalistiku, pak se od médií trochu vzdálil a tohle mi zase připomnělo, proč mě novinařina vždycky lákala,“ dodává olomoucký rodák, který už ale několik let žije v Praze.

Ještě říká, že by byl rád, kdyby se díky jeho nejnovější práci něco změnilo. Kdyby třeba televize upravila svůj přístup a pochybné akcie důchodcům, kteří o kapitálových trzích a investování nic nevědí, přestala nabízet. Pak ale pokrčí rameny: „Den poté, co jsem to publikoval, rozeslali newsletter s báječnou nabídkou – k akciím dávají zdarma cédéčka. Takže asi tak.“