V batohu nosím brusku, vodováhu a věci na gumový prak. Kdysi jsem byl reklamním poutačem, říká Mikýř

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá brousek Mikýř, známý též jako Martin Mikyska, Lord Mikynsky nebo „ten člověk“ z MÚPI. Proč je Mikýřův humor tak vybroušený? Jakou hrubost pásu do brusky používá vůbec nejraději, i když na tom ani trochu nezáleží? A co ho nejvíc zajímá hned po probuzení?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Velice různě, průměrně tak sedm a půl hodiny.

Jakou aplikaci v telefonu otvíráte ihned po probuzení?

Počasí, protože chci vědět, jaké bude počasí.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Bruska, pás s hrubostí 24.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Tričko Rip Curl z roku 2006. Tenisky Quechua z Decathlonu za 124 korun.

Foto: Mikýř shop Martin Mikyska alias Mikýř

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu?

Bruska s hrubostí 24, vodováha, laserový zaměřovač na gumový prak, mražená acai bowl a trenbolon.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Brusku je výrazně jednodušší používat, pokud je zapojena do zásuvky. Na hrubosti pásu nezáleží.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Kniha Brusky od Fedora Panferova. Film Can You Still Feel The Butterflies od Radka Brousila.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Pro uklidnění Twilight Zone od Brewsky.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Cokoliv, kde je oceán nebo kde jsou hory. Španělsko, Řecko.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Bosch GWX 18V-15 SC Biturbo s X-Lock.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Hyundai i40.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Restaurace Bruska na Praze 6.

Jak jste si vydělal první peníze?

Spekulativní nákup lístků na Yung Leana.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Pracoval jsem jako lidský reklamní poutač.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Ať si na to přijde sám.

Investujete?

Ano, nemovitosti a akcie. Kryptoměny ne.

Nejlepší byznysová rada, kterou jste kdy dostal?

Živnostenskou prací nezbohatneš.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Snažili jsme se udělat jako bonusový obsah MÚPI na greenu, ale bez efektů.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Přestat pracovat ve znaleckém ústavu na oceňování podniků, protože mi to dalo čas tvořit MÚPI.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Jaroslav Beck. Protože se snaží vracet know-how a možnosti zpátky českým talentům.