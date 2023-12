Developer vyvinul vlastní fintechovou platformu. Sype.to nabízí investice do projektů od pár stovek

Uložit 0

Při propojování moderních technologií a financí se často hovoří o demokratizaci světa investic. Zkrátka – stačí mobil a kreditka, aby člověk mohl kupovat akcie, podíly ve fondech nebo přispívat na nemovitosti. A o to se snaží i služba Sype.to, za kterou ovšem nestojí ajťáci nebo bankéři, ale developer. Zatím přes ni nabízí jen své projekty, ale v následujících měsících by ji chtěl nabídnout i dalším firmám.

Padesátiletý Šimon Vorel má s financemi i nemovitostmi dost zkušeností, působil jak ve světě finančního zprostředkovatelství, tak postupně budoval i vlastní realitní portfolio. Dnes skrze mateřskou firmu Českomoravská unie vlastní desítky bytů, stavební parcely, zemědělskou půdu i několik menších obchodních domů, v nichž sídlí třeba prodejny řetězce Hruška.

Služba Sype.to, jejímž je investorem a duchovním otcem, pak má zprostředkovat zájemcům možnost finančně participovat na developerských projektech, které se svou skupinou dělá. Aktuálně je v nabídce trojice rekonstrukcí obchodních domů na Královéhradecku i výstavba rezidenčního komplexu v Rokytnici v Orlických horách.

Sype.to připomíná fintechové aplikace typu Fingood nebo Investown, funguje ale na jiném principu. Především se nejedná o klasický crowdfunding, takže nemá registraci od České národní banky, což by se ale časem mělo změnit. V tuto chvíli je tak služba založena na participaci v již poskytnutém úvěru se zajištěním.

Podle Petra Rysa, který Sype.to vede a stál i u jeho vzniku, si na platformě stačí založit účet, nechat si ověřit identitu, vložit peníze do virtuální peněženky a vybrat si projekt, na který mají klientovy prostředky zamířit. Minimální částka je 500 korun a lze investovat jak jednorázově, tak pravidelně.

Očekávaný výnos by měl být mezi osmi až dvanácti procenty. „Výnosy ale může uživatel reinvestovat, svůj výdělek postupně zvyšovat a tím využít efektu složeného úročení,“ dodává Rys.

Postavit si vlastní službu na raisování peněz je z pohledu developera praktické, může tak ušetřit na poplatcích pro zprostředkovatele i navázat přímější vztah s investory. „Všechny nemovitosti, které nyní nabízíme, jsou naše a nevázne na nich dluh,“ zdůrazňuje Rys s tím, že například rekonstrukce obchodních domů jsou již hotové.

Koláž: CzechCrunch Vzhled stránek Sype.to

Vize je taková, že pokud se Sype.to osvědčí, Vorel s Rysem by platformu rádi nabídli i dalším developerům. „Rádi bychom podporovali primárně projekty, které přispívají k udržitelnosti a lepšímu prostředí. Mám na mysli například obnovu nebo přestavbu již existujících budov,“ říká Petr Rys.

To, že zatím jsou v nabídce jen nemovitosti a projekty z jeho portfolia firem, bere Šimon Vorel sice jako handicap, ale zároveň jako argument pro to, že nechtějí hrát s klienty levou: „Budeme nabízet jen takové investice do nemovitostí, do kterých sami chceme investovat. A naše historie a projekty snad ukazují, že jsme se moc nepletli.“