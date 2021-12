Už loni jsme v redakci dali dohromady seznam zajímavých knížek, které jsme v roce 2020 četli. Letos jsme podobný výběr sestavili také a s jeho první částí jsme vás seznámili v pátek. Ve druhé polovině našeho výběru najdete tituly, které nás pobavily, rozesmutnily nebo odhalily neuvěřitelně silné příběhy, které jsme zhltli jedním dechem.

Nejde přitom jen o knihy, které musí nutně vonět novotou. Je to zkrátka pestrobarevná směsice tematicky různorodých děl, zpracovaných naprosto fenomenálním způsobem. Je to literatura, která se nám zaryla hluboko pod kůži a nápis „konec“ na poslední stránce nám otevřel další kapitolu, kterou si píšeme sami v sobě perem pocitů, jež v nás kniha zanechala. A o pár úryvků z těchto kapitol se s vámi chceme podělit.

Lucka Černohlávková, kontrolorka toho, co napíšou ostatní, domestikovaná v pražském Karlíně, ze kterého málokdy vytáhne patky, doporučuje:

The Great Alone: Walking the Pacific Crest Trail

Tim Voors

Práce, rodina i sebevzdělávání jsou důležité, někdy je ale to nejlepší, co pro sebe můžete udělat, prostě to, že budete aspoň chvíli sami. A k tomu jsou zvlášť vhodné chvíle, kdy si hodíte batoh na záda a vyrazíte někam do přírody. Zhruba tohle se svou knihou o přechodu Pacifické hřebenovky, populárního trailu napříč západem Spojených států, snaží říct nizozemský reklamní kreativec a milovník pěší turistiky Tim Voors.

Napsal ji už před časem, letos ale vyšla i v češtině jako Skvělá samota. A to nejlepší na ní je, že vás tenhle skoro padesátiletý chlapík, který má kromě zajímavé práce i manželku, tři děti a hypotéku, na svou cestu doopravdy vtáhne. A to tak dobře a přirozeně, až budete mít pocit, že 4 265 kilometrů dlouhou štreku od hranic s Mexikem až po ty s Kanadou jdete s ním. Neuvěřitelně si u toho odpočinete. A vyčistíte hlavu.

Adriana Lejsková, jedna z mnoha šťastných zaměstnanců CzechCrunche, tvůrce newsletterů a také všeho dalšího, v neposlední řadě milovnice dobrých vín, doporučuje:

Měla by sis s někým promluvit

Lori Gottliebová

Myslíte si, že si promluvit nemusíte? Anebo naopak ano a nejlépe okamžitě? Tak či onak, tuhle knížku byste měli otevřít a dát jí šanci. Lori Gottliebová dokázala napsat čtivý příběh na základě poznatků z terapeutické praxe, ale také vlastní zkušenosti z pozice klientky.

A tak se v jednu chvíli smějete povedenému vtípku o jedné z ústředních postav, ve druhé se podivujete nad životním příběhem samotné spisovatelky a v neposlední řadě vás mrazí. To když jedné z klientek poněkolikáté diagnostikují závažnou nemoc a ona snaží se vypořádat se svým koncem, který se pomalu, ale jistě blíží.

V průběhu čtení se přistihnete, jak srovnáváte své dlouhodobé či každodenní strasti s příběhy několika hlavních hrdinů, kteří sedí v terapeutické místnosti. Ať už jste klient, terapeut, nebo terapií zcela nepolíbený, kniha vás díky křehkosti lidského bytí chytne za srdce.

Eliška Nová, obdivovatelka měst, přírody a jaderných úložišť, doporučuje:

Město naruby: Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy

Radan Haluzík a kol.

Města nejsou jen památky, kavárny nebo parky. Jsou i plná míst, kterým úplně nerozumíme. Město naruby s podtitulem Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy se dívá přesně tam, kam lidé většinou ne. A to ze všech možných úhlů. Pokud tak někoho zajímá, jak taková místa vznikla, jaký mají význam a proč je jich vlastně tolik, pak je tato kniha ideální.

Pražské mordy – Skutečné kriminální případy z let monarchie (1880-1918)

Dan Hrubý

Dan Hrubý patří k jedněm z nejlepších vypravěčů pražských reálií. K někdejšímu Čekání na Golema či Cestě Pražským kruhem přibyly tři bichle Pražských příběhů. Letos vyšlo také druhé pokračování Pražských mordů. Všechno je to skvělá investice do vcítění se do hlavního města, které přináší tolik nečekaného.

Michal Mančař, redakční dungeon master, doporučuje:

Lone Wolf: Útok ze tmy

Joe Dever

1. Království Sommerlund je v ohrožení. A vy, čtenář, se vydáváte na nebezpečnou cestu za jeho záchranou…

Víte, co je to gamebook? Pak přejděte na sekci číslo 3. Pokud dokonce jméno Lone Wolf znáte, přeskočte přímo k odstavci 4. A pokud gamebooky neznáte vůbec, pokračujte na odstavec začínající číslem 2.

2. Gamebook, jak název napovídá, je kniha a hra v jednom. Příběhem putujete ne lineárně, ale napříč očíslovanými sekcemi, které vám do cesty předloží dějovou křižovatku a podle vaší volby se následně vydáte tam či onam. Často navíc potkáte hádanku nebo souboj, který knihu na chvíli promění v jednoduchou stolní hru. Velké popularity u nás tento žánr dosáhl v devadesátých letech, kdy se poprvé objevila i série Lone Wolf. A právě ta se v posledních letech díky nakladatelství Mytago dočkala nového vydání.

Pokud vás princip gamebooků zaujal, pokračujte na číslo 3. Pokud si myslíte, že tohle není pro vás, přeskočte na další doporučenou knížku v našem výběru.

3. Dobrodružství v knihách o Osamělém vlkovi vás zavedou od královských paláců přes zlem zapáchající bažiny až do magií nasycených dimenzí. Život měnící a intelekt stimulující literatura to vskutku není, ale někdy prostě chcete popadnout meč, provolat slávu slunečnímu božstvu a zahnat zplozence temnoty zpět do děr, odkud vylezli. Lone Wolf je na takovou oddychovou, ale přesto trochu aktivní zábavu jako stvořený. A to třeba i při čtení-hraní v páru, kdy jeden předčítá a druhý volí, kudy se hrdina vydá.

Pokud vás ani to nepřesvědčilo, nezbývá než přeskočit poslední odstavec a pokračovat ve čtení článku další doporučenou knihou. Jestli jste však přesvědčeni, že chcete vstoupit do služeb řádu rytířů Kai, okamžitě přejděte na odstavec číslo 4.

4. Království Sommerlund vás potřebuje. Ba co víc, temné síly ohrožují samotný svět Magnamund. Připomeňte si nové vydání díla, které pomáhalo formovat českou fantasy komunitu. I dnes je to zábava. Anebo poprvé vyzkoušejte sérii gamebooků, která patří k nejpopulárnějším ukázkám žánru. Začít můžete kteroukoliv, ale nejlepší je samozřejmě vše odstartovat prvním dílem Útok ze tmy. Dalších čtrnáct na vás čeká. A další už se chystají. Za Sommerlund a za Kai!

Vojtěch Sedláček, syn severu a redaktor s láskou k přírodě, udržitelnosti a nejapnému humoru, doporučuje:

Digitální demence. Jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum

Manfred Spitzer

Digitální média se stala nedílnou součástí našich životů, usnadňují jej a snad možná i činí lepším. Může ale mít jejich dopad nějaká negativa? Na tuto otázku hledá odpověď německý neurolog a psychiatr Manfred Spitzer ve své knize Digitální demence, jejíž název naznačuje, k jakým závěrům ve svém pátrání došel. Na tři sta padesáti stranách a ve čtrnácti kapitolách dochází k jasnému závěru, že digitalizace se může stát zhoubou lidstva a vést k zakrnění jeho mozkových kapacit.

Spitzer neortodoxním, ovšem velice poutavým způsobem na řadě případů demonstruje, jakým způsobem digitalizace nahlodává naše kognitivní schopnosti a proč se všichni za pár let potkáme v Alzheimer centrech. Přináší svědectví o tom, jak výrazně modré obrazovky tabletů a počítačů ovlivňují dětský mozek či proč budeme díky GPS navigacím zcela ztraceni.

Proč tedy číst knihu, kterou má ve své knihovničce jistě i Věra Pohlová, která kdysi chtěla zakázat všechny ty internety a počítače? Do doposud klidné mysli uživatele nových médií se Spitzerovi daří zasadit semínko pochybností a nutí čtenáře k potřebě zjistit si o této problematice víc, což je v konečném důsledku jen ku prospěchu věci.

Nová média jsou a budou součástí našeho života a stranit se jich dnes nedává smysl. Vlastně to už ani moc dobře nejde. Je ovšem dobré k jejich užívání přistupovat s vědomím, že to nejsou jen pozitiva, co do našeho života přinášejí.

