Stejně jako v loňském roce i letos jsme si řekli, že když může Bill Gates, tak my také. Dali jsme tak dohromady seznam zajímavých knižních titulů, které se nám v tomto roce dostaly do rukou. Do první části našeho výběru se probojovala díla, která určitým způsobem ovlivnila naše vnímání světa, v němž se pohybujeme, nebo nás něčemu novému přiučila.

Nejde přitom jen o knihy, které musí nutně vonět novotou. Je to zkrátka pestrobarevná směsice tematicky různorodých děl, zpracovaných naprosto fenomenálním způsobem. Je to literatura, která se nám zaryla hluboko pod kůži a nápis „konec“ na poslední stránce nám otevřel další kapitolu, kterou si píšeme sami v sobě perem pocitů, jež v nás kniha zanechala. O pár úryvků z těchto kapitol se s vámi chceme podělit a už teď se můžete těšit na druhý díl našeho výběru, který vyjde v následujících dnech.

Petra Fritsch, empatická dohazovačka těch nejlepších dream jobů pod sluncem, které najdete na CzechCrunch Jobs, doporučuje:

Digital Body Language: How to build trust & connection no matter the distance

Erica Dhawanová

Pokud se jakéhokoliv lídra zeptáte na to, co je pro něj v týmu nejdůležitější, aby byl funkční a produktivní, devět z deseti vám – vsaďte se – odpoví, že je to důvěra. Abstraktní pojem, pod kterým si každý představí možná trochu něco jiného, ale který je základem psychologického bezpečí v jakémkoliv vztahu mezi lidmi.

V posledních pár letech se s přechodem na práci na dálku řeší důvěra v týmech o to víc. Jak ji budovat s lidmi, se kterými se vídáte jen online? Jak s lidmi, se kterými jsem v kontaktu pouze na dálku, komunikovat, abychom si důvěru mezi sebou budovali?

Autorka v knize Digital Body Language popisuje nejenom nejrůznější aspekty komunikace na dálku a jejich konkrétní nástroje – například roli interpunkce, emojis, neverbální komunikace na online callech nebo lajků u komentářů – ale i rozdíly v digitálním chování mezi generacemi nebo v odlišném osobnostním nastavením mezi introverty a extroverty.

Kniha nejenom nastavuje určitý standard pro chování v pracovním online světě, ale zároveň dává čtenáři podněty pro vlastní sebereflexi. Při čtení mě hned několikrát napadlo, že každý remote tým či firma by měl mít v rámci kalibrace vzájemných očekávání obdobné transparentní guidelines, podle kterých se společně řídí.

The Monocle Book of Entrepreneurs: How to run your own business and find a better quality of life

Tyler Brûlé, Andrew Tuck, Joe Pickard

Pamatujete si na takové ty knížky, ve kterých byly kratičké pohádkové příběhy, které vám rodiče četli před spaním? Rodičům to nezabralo moc času, takže byli po náročném dni spokojení, že si můžou jít dřív odpočinout, a vám to z nějakého záhadného důvodu nevadilo, protože i v takto krátkém formátu byla vykreslená poměrně zajímavá zápletka.

Já tuto knihu beru do ruky před spaním teď, až na to, že už si ji musím číst sama. O to víc mi vyhovuje, že na každé stránce najdu jeden příběh z podnikatelského prostředí, který je tak akorát dlouhý a který mě inspiruje. První část knihy je věnovaná tématům, která musíte řešit, pokud si chcete založit vlastní byznys. Jednotlivé rady rozebírá vždy podnikatel nebo expert, který si tématem sám prošel, sdílí svoje zkušenosti i podněty, nad kterými je třeba se zamyslet. Už v tu chvíli vám běží hlavou myšlenky, co a jak byste asi udělali vy.

Ve druhé části se vydáte do měst, která autoři doporučují pro rozjezd byznysu. Možná byste se divili, ale Silicon Valley zmíněno není. Kniha se obecně nezaměřuje na ambiciózní startupy, ale spíše na byznys rodinného typu, který vás prostě uživí a budete ho dělat s láskou. Celým titulem se prolíná myšlenka, že i vy můžete postavit byznys na něčem, co je pro vás vášní. A je jedno, jestli to už dělá Franta z vedlejšího města, protože vy do toho vložíte svou vlastní jedinečnost a budete to dělat jinak.

Ve třetí části si pak můžete listovat nepřeberným množstvím konkrétních byznysových příkladů, dokonce se do knihy dostal jeden z Česka. Není to žádné těžké čtení. Pokud se vám už dlouho do hlavy vtírá myšlenka, že byste měli založit nějaký svůj vlastní byznys, ale nejste si jisti, kde začít, je tato kniha tou pravou pro čtení před spaním a následné snění o vaši vlastní pohádce.

Luboš Kreč, ostřílený novinář, který v životě ledacos viděl, ledacos zažil a zásadně ovlivnil věkový průměr redakce, doporučuje:

The Cult of We: WeWork, Adam Neumann, and the Great Startup Delusion

Eliot Brown, Maureen Farrellová

Dobrých byznysových knížek letos vyšlo – ostatně jako každý rok – mnoho. Brad Stone vydal pokračování svého eposu o Jeffu Bezosovi (Amazon Unbound), Michael Dell sepsal strhující autobiografii, reportér Tim Higgins se detailněji podíval na úspěch automobilky Tesla… Nic ale netrumfne The Cult of We.

Autory knihy jsou novináři deníku Wall Street Journal Eliot Brown a Maureen Farrell. Nenechte se zmást názvem, nejde o pojednání o sektě, ale o byznysu. Ovšem s hodně sektářskými prvky – kniha mapuje vzestup a pád startupu WeWork a jeho zakladatele Adama Neumanna. Je to úchvatné, strhující a zároveň velmi varovné čtení. Až knihu zaklapnete, už nikdy vás neohromí rekordní valuace společností, které nevydělávají.

The Cult of We by měla být, podobně jako Bad Blood od Johna Carreyrou o průšvihu jménem Theranos, povinnou četbou začínajících podnikatelů, investorů, ale i fanoušků nové ekonomiky a startupové scény. Ukazují, proč je dobré zůstávat nohama na zemi, držet si odstup od samozvaných mesiášů a kriticky přistupovat ke slibům o dobytí světa. A samozřejmě se báječně čtou, protože nejlepší spisovatel je život sám.

Jiří Svoboda, mladý profík se zájmem o sociální sítě a média, který ulítává na věcech vesmírných, doporučuje:

Čísla nelžou: 71 věcí, které byste měli vědět o světě

Václav Smil



Pokud patříte mezi vášnivé čtenáře Wikipedie, knihu kanadského vědce českého původu Václava Smila si jistě oblíbíte. Nemá totiž jedno ústřední téma. Je tak nějak… o všem. Čísla nelžou si totiž klade ambiciózní cíl vysvětlit náš svět pomocí dat a čísel.

Na poměrně malém prostoru je tak nahuštěné nepřeberné množství zajímavostí z oblastí počínaje lidským tělem přes populaci a národy až po baterie nebo elektrárny. Od nezaměstnanosti v USA se během půl hodiny dostanete k nejstaršímu člověku na světě, pak k informaci, že nejlepší maratonci vypíjí za závod jen 200 mililitrů tekutin nebo ke způsobu, jakým naši předkové naháněli antilopy.

Jedná se zároveň o knihu, která je velmi čtenářsky přístupná a mezi své oblíbené tituly ji zařadil i Bill Gates. Čísla nelžou tak může sloužit jako ultimátní příručka k životu na této planetě. Kdykoliv vás bude zajímat nějaká nová oblast a budete k ní postrádat tvrdá data, je poměrně dobrá šance, že odpovědi naleznete právě ve Smilově knize.

Michal Ptáček, energický spoluzakladatel CzechCrunche, doporučuje:

Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity

Kim Scottová

Kniha vysvětluje koncept radikální otevřenosti z pohledu efektivního řízení lidí a týmů v pracovním prostředí. Hlavní myšlenka knihy je pro mě osobně v tom, že vysoké EQ, tedy měřítko emoční inteligence, je v dnešní době pro správně fungující firmu stejně důležité jako IQ, ne-li důležitější. Autorka Kim Scottová jinak v knize vychází ze svých bohatých zkušeností, které získala ve společnostech jako Google, Twitter nebo Apple.

Ondřej Holzman, král redakce, doporučuje:

The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company

Robert Iger

Toto dílo se doporučuje samo. Zajímat by vás mělo už jen díky tomu, o kom je, respektive kdo ho sepsal. Robert A. Iger, kterého všichni znají jako Boba, patří mezi byznysové ikony. Stál dlouhé roky v čele společnosti Disney, z níž i díky odvážným akvizicím Pixaru, Lucasfilmu, Marvelu či 21st Century Fox udělal multimediálního obra, který válcuje celý trh. Ve svých memoárech se ohlíží právě za svými patnácti lety v roli výkonného ředitele Disney, a pokud by vám to jako lákadlo nestačilo nestačilo, máme ještě jedno doporučení.

Všem ho totiž doporučuje i spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates, který sice říká, že příliš knih o tom, jak dělat byznys, nečte, avšak v případě Boba Igera udělal výjimku. Gatese prý zaujalo jeho dílo o řízení a zkušenostech s Disney natolik, že ho doporučil i současnému šéfovi Microsoftu Satyovi Nadellovi. Z povolanějších míst už doporučení na dobrou byznysovou knihu snad ani pocházet nemůže.

