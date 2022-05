Digitální srdce do každé budovy. České Spaceflow nabírá 200 milionů, se Švédy v zádech chce na burzu

Každá budova potřebuje digitální podobu, aby její nájemci či návštěvníci měli co nejlepší uživatelskou zkušenost. Tomu věří i český startup Spaceflow, který se chce stát globálním hráčem digitalizace realitního trhu a na naplnění této vize získává od švédských investorů téměř 200 milionů korun. Prostředky využije na vývoj produktu, budování obchodních týmů a další rozšíření řešení na strategických trzích ve Skandinávii či zemích Beneluxu.

V rámci investičního kola Series A získalo Spaceflow osm milionů eur, tudíž zhruba 197 milionů korun, a to od švédské investiční skupiny Hydda, která se specializuje na takzvaný proptech, což je obor zabývající se vývojem technologických řešení v oblasti realit. Díky strategickému partnerství startup získá také napojení do ekosystému dalších produktů skupiny.

„Každá budova potřebuje digitální srdce. Strategické partnerství s Hyddou pro nás znamená jedinečnou možnost, jak tuto vizi realizovat na klíčových evropských trzích a dále postupovat v globální expanzi. Spolupráce nám odkrývá hluboké znalosti trhu a propojení s dalšími předními proptechovými hráči,“ popisuje spoluzakladatel a ředitel Spaceflow Lukáš Balík, který věří, že realitní trh teď zažívá podobný moment, jako byl nástup internetu, a proto bude rozmach na poli jeho digitalizace obrovský.

Software startupu dokáže propojovat nájemníky, návštěvníky, majitele a správce budov, ale také další provozovatele navazujících služeb i specializovaný hardware. V jednom prostředí tak přináší přehled nad aspekty rezidenčního i komerčního sektoru budov. Aktuálně je řešení Spaceflow nasazené v asi 200 budovách v osmnácti zemích, počet reálných uživatelů se pohybuje v desítkách tisíc. Nejdůležitějšími trhy jsou přitom německy mluvící státy a Benelux, tedy Belgie, Nizozemí a Lucembursko.

Foto: Spaceflow Spoluzakladatel a ředitel startupu Spaceflow Lukáš Balík

Primárními klienty startupu jsou vlastníci budov, kterých je nyní 40 a jejich seznam čítá jména jako Allianz, OCP, NREP či CA Immo. „Může se to zdát jako malé číslo, ale musíme brát v potaz, že každý majitel má ve svém portfoliu více budov. U velké části z nich jde pak o obrovské globální skupiny, kdy jdou počty jejich budov do tisíců,“ přibližuje Balík pro CzechCrunch s tím, že obecně se Spaceflow soustředí na kancelářské i rezidenční budovy.

„Zkrátka se soustředíme na to, abychom zjednodušovali a zkvalitňovali život a pobyt v jakékoliv budově,“ doplňuje devětadvacetiletý zakladatel startupu. V Česku má řešení Spaceflow nasazených dvacet budov, přičemž převažují ty kancelářské. Konkrétně se jedná například o Mississippi House, Missouri Park, Amazon Court v Karlíně nebo City Tower na Pankráci.

Na vývoj produktu a dobývání trhů už se současnou investicí získalo Spaceflow od investorů jedenáct milionů eur, podle aktuálního přepočtu 270 milionů korun – naposledy šlo o kolo ve výši 41 milionů korun v roce 2019 od fondů Credo Ventures, UP21 a dalších. Své aktuální byznysové ukazatele (jako například výši tržeb) startup odmítá sdělit.

„V porovnání se seedovým kolem v roce 2019 dnes žijeme v jiném světě. Způsob, jakým lidé využívají nemovitosti, se změnil a stále se mění, a to zásadně. Lidé chtějí flexibilitu. Pronajímatelé proto musí implementovat nové technologie, plně využít potenciál svého portfolia a postavit do centra pozornosti koncové uživatele,“ komentuje Balík.

„Spaceflow je naší první investicí mimo Skandinávii a skvěle zapadá do ekosystému proptechových společností, které sdružujeme a máme v portfoliu. Řešení bydlení a práce budoucnosti totiž potřebují chytrou, snadno přístupnou a uživatelsky komfortní digitální platformu pro nájemce. Spaceflow je tedy ideální řešení,“ říká Philip Göransson, obchodní ředitel společnosti Hydda Group, za kterou stojí investiční firma BLQ Invest a největší švédský vlastník nemovitostí skupina Vasakronan.

Pro skupinu Hydda je Spaceflow již čtvrtým přírůstkem do technologického řetězce, ve svém portfoliu má například nástroj na správu parkování v rezidenčních a komerčních budovách, digitální platformu pro sdílenou mobilitu nebo řešení pro vizualizaci a prodej realit. „Se Spaceflow do tohoto mixu zapadáme tak, že vytváříme digitální vrstvu pro budovy a nájemce, do které lze napojit software i hardware a doplňujeme tak zamýšlený ekosystém,“ popisuje Balík.

Foto: Spaceflow Lukáš Balík a Jan Jílek, spoluzakladatelé startupu Spaceflow

Aktuálně se švédská skupina připravuje na další investice, s portfoliem proptechových firem pak plánuje v horizontu dvou let také vstup na blíže nespecifikovanou evropskou burzu. „Nám, českým vlastníkům, Hydda udělila opce založené na výkonnosti, díky nimž po vstupu získáme akcie skupiny. Účelem vstupu je získat lepší pozici pro další akvizice a růst v Evropě. Celá skupina má ambice do pěti let dosáhnout ARR (roční obrat z opakovaných příjmů) ve výši 95 milionů eur, asi 2,3 miliardy korun,“ dodává Balík.

Spaceflow je jedním z několika českých proptechových startupů. Podobné řešení v oblasti realit nabízí Sharry, které v únoru získalo desítky milionů korun od fondu J&T Ventures, nebo také Spaceti s podporou investorů jako Reflex Capital a Lighthouse Ventures. Spaceflow je z této trojice po aktuálně oznámeném kole zafinancován nejvíce.