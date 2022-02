Od ultramoderního mrakodrapu One Vanderbilt v New Yorku přes projekt pražské Masaryčky od studia Zaha Hadid Architects až po stavby v Bukurešti či Johannesburgu. Všechny tyto budovy ve svém provozu využívají technologie tuzemského startupu Sharry. S jeho řešením se tak denně setkává přes sto tisíc lidí. Šestiletá firma se ale na globálním trhu teprve rozbíhá a její rozvoj podpoří další investoři.

Blíže nespecifikované vyšší desítky milionů korun výměnou za desetiprocentní podíl do Sharry nyní vkládá tuzemský venture kapitálový fond J&T Ventures. Následuje tak předešlé investory Presto Ventures (tehdy pod názvem Bohemia Venture Capital), kteří startup podpořili částkou 30 milionů korun v roce 2019.

Řešení Sharry, který jsme zařadili do výběru 25 startupů, jež se vyplatí sledovat, umožňuje zaměstnancům i návštěvníkům budov využívat ke vstupu jen mobilní telefon místo plastových karet. Pomocí aplikace je také možné získat přístup do garáží, přivolat výtah, rezervovat pracovní nebo parkovací místa, nahlásit závadu či obdržet od správce upozornění. Systém využívá více než sto tisíc lidí a další desítky tisíc jím projdou každý měsíc díky návštěvám.

„Podobné technologie přestávají být doménou pouze prémiových projektů. S rozmachem hybridní práce si firmy najímají menší kanceláře, kde se střídá víc lidí, majitelé budov se zase musí starat o více menších nájemců. To vše vyžaduje chytrý software,“ komentuje investici David Polach, investiční manažer J&T Ventures.

„Tým Sharry dokázal v pravý čas využít obrovskou příležitost a daří se mu získávat zákazníky jak z řad předních developerů, tak mezinárodních společností s kancelářemi po celém světě,“ dodává.

Čtveřice zakladatelů startupu Sharry Foto: Sharry

Za startupem, který působí v oblasti proptech (z anglického property technology – technologie pro realitní trh), stojí čtveřice zakladatelů Josef Šachta, Jakub Řezníček, Michal Čeřovský a Vladimír Cibulka. Sharry zakládali v roce 2016, o tři roky později se díky programu agentury CzechInvest dostali do New Yorku, kde za klienta získali největšího vlastníka kancelářských ploch na Manhattanu, společnost SL Green.

„Letos chceme potvrdit naší pozici lídra v oblasti vstupu do budov pomocí mobilního telefonu. Zakázky, na kterých právě pracujeme, jsou největší svého druhu ve světě. Nyní je naše řešení asi ve stovce budov v šesti státech, díky smlouvám s globálními společnostmi rozšíříme náš produkt ještě letos do dalších 50 zemí,“ popisuje Josef Šachta, ředitel Sharry. Rozšiřování se bude týkat týmu, který aktuálně čítá 45 lidí v Evropě i Spojených státech, kde nedávno startup otevřel své zastoupení v Bostonu.

Čtveřice zakladatelů se setkala náhodou ve sdílených kancelářích. Když se v domě uvolnila kancelář vedle Josefa Šachty a Michala Čeřovského, kteří působili v obchodu a marketingu, pronajali si ji Jakub Řezníček s Vladimírem Cibulkou se zkušenostmi s vývojem mobilních aplikací. I když měli každý svůj vlastní byznys, lákalo je dělat něco společně.

„Pak jsme se potkali se Skanskou, která poptávala mobilní aplikaci pro svou kancelářskou budovu. Pozvali nás do tendru, který jsme nakonec vyhráli. Tak jsme vyvinuli jednu z prvních aplikací pro kancelářskou budovu ve střední Evropě. Později jsme vyhráli tendr Skansky pro region střední a východní Evropy. Díky tomu se nám začali ozývat další klienti,“ vzpomíná Šachta.

Nejdřív se Sharry zaměřilo na budovy v Evropě a posléze Spojených státech, díky propojenosti globálního realitního byznysu se jeho technologie ale začala šířit i do dalších zemí. Firma byla například před dvěma lety pozvána do tendru v Saúdské Arábii, kam ji přizval španělský partner, který s ní předtím realizoval projekt v Polsku.

Zaměření na firmy

„Máme připravené plug-in moduly pro nejrůznější přístupové systémy a k našemu řešení dokážeme poměrně jednoduše připojit téměř jakoukoliv budovu. I když jde někdy o dvacet let staré systémy, dokážeme jim dát moderní tvář. Technologicky máme škálování zvládnuté,“ popisuje Michal Čeřovský, provozní ředitel.

„Na co ještě trochu narážíme, je škálování procesní, které se liší stát od státu. Umíme to v Evropě, umíme to v Americe, ale třeba v Asii nebo jiných částech světa se to musíme naučit. Proto také aktivně budujeme globální síť partnerů, kteří budou naše řešení nasazovat,“ doplňuje Čeřovský.

Doteď přitom Sharry prodávalo téměř výhradně majitelům budov, letos se chce zaměřit na firmy, jež přechází na hybridní styl práce, či takové, které mají více kanceláří a lidé mezi nimi cestují. Zaměstnanci budou moci pomocí mobilní aplikace získat přístup do všech prostor nebo například rezervaci místa v garáži a kanceláři. Tímto krokem si chce startup otevřít nový segment trhu.

Finální podoba mrakodrapu One Vanderbilt Foto: Max Touhey

Zatímco totiž v Evropě bývají prostory v administrativních budovách řízeny centrálně jejím správcem, ve Spojených státech mívá každý nájemce svůj vlastní přístupový systém, který si sám nastavuje a nikdo jiný do něj nemá přístup. S cílem dobývat trh za oceánem tak Sharry musí více začít komunikovat s korporátním světem a připravit řešení i pro něj. A plány jsou neskromné.

„Letos chceme potvrdit naší pozici jednoho ze světových lídrů v chytré správě přístupů do budov. Protože projekty, na kterých jsme dělali a které v této oblasti aktuálně připravujeme, jsou největší zakázky svého druhu ve světě. V této oblasti porážíme i konkurenci z řad amerických startupů, které mají k dispozici řádově víc peněz,“ říká Josef Šachta.

„Věříme, že letošní rok také naplno prokáže naši vizi, že klíč v mobilním telefonu je perfektní nástroj na vytváření vztahu mezi lidmi a jejich kanceláří. Je to základ, nad kterým lze vystavět spoustu dalších řešení a služeb, od komunikace přes parkování až po rezervaci pracovních míst,“ dodává spoluzakladatel startupu.