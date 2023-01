Díky hře se stal profi jezdcem. Trailer filmového Gran Turismo líčí skutečný příběh hráčského snu

Dokonale ovládnout oblíbenou hru – a naučené digitální dovednosti pak proměnit v úspěch ve skutečném světě. Tajný sen snad jakéhokoliv hráče si splnil málokdo. Jann Mardenborough však takovým šťastlivcem je. Právě jeho příběh uvidíte v chystaném snímku Gran Turismo. Stejnojmenná značka oblíbených závodních her z Mardenborougha totiž udělala závodníka ve vozech opravdových.

Filmové Gran Turismo se poprvé představuje v krátké ukázce, která pořádně šlape na pedál. Nejeden fanoušek původních videoher z PlayStationu se při některých záběrech musí přistihnout při dumání nad tím, jestli se náhodou nedívá na záznam z nového dílu slavné série. Jen samotné závodění by nicméně na snímek mířící na srpnovou premiéru v kinech nevydalo, a tak diváci budou sledovat neobyčejný příběh mladého hráče Janna Mardenborougha, jenž se díky Gran Turismu stal profesionálním závodníkem.

Podezřívavější povahy možná znejistí při zmínce o romantické dějové lince, na druhou stranu tuto nedůvěru může vyrovnávat fakt, že režie se ujal Neill Blomkamp. Jihoafrický filmař má s kombinováním žánrů s adrenalinovou trikovou akcí bohaté zkušenosti, na vynikající District 9 navázal například dystopickým Elysiem nebo robotickým dobrodružstvím Chappie. Hereckou kvalitu přidávají David Harbour známý ze Stranger Things nebo Orlando Bloom alias Legolas z Pána prstenů i Will Turner z Pirátů z Karibiku.

Hlavního hrdinu ztvární britský herec Archie Madekwe, kterého jste mohli vidět například v hororovém Slunovratu nebo v postapokalyptickém seriálu See. Zhostí se role svého krajana Janna Mardenborougha, jenž v roce 2011 teprve coby devatenáctiletý zvítězil v soutěži GT Academy. Ta vznikla ve spolupráci společností Sony a Nissan a mezi desítkami tisíc hráčů Gran Turisma hledala výjimečně nadané jezdce, kterým dala šanci prosadit se v opravdovém motorsportu.

Mardenborough triumfoval v konkurenci 90 tisíc nadšenců do rychlých kol a stal se nejmladším vítězem projektu. Získal tak možnost usednout za volant závodního vozu ve čtyřiadvacetihodinovém závodě v Dubaji, kde ve své třídě dojel třetí. O rok později už se zapojil do britských závodů GT Championship, dokonce v jednom z klání třídy GT3 zvítězil, načež v roce 2013 usedl do kokpitu formule 3. Do nejvyšších závodnických sfér sice nenahlédl, ale v poslední době působil například jako testovací pilot elektrických formulí E.

První pokus o zfilmování Gran Turisma z před deseti let vyprchal do prázdna, až loni se adaptace známé značky dočkala živějšího restartu pod Blomkampovým vedením. Stejně jako v případě hry na konzoli PlayStation se distribuce ujalo Sony, česká premiéra snímku je naplánovaná na 10. srpna tohoto roku. A pokud se filmu povede dosáhnout byť jen zlomku úspěchu jeho videoherní předlohy, která si zakládá na autentickém zážitku a realistickém zpracování skutečných vozů, bude to obrovský triumf.

Gran Turismo se od své závodní premiéry na prvním PlayStationu nezadržitelně řítí ke sto milionům prodaných kopií a je nejprodávanější exkluzivní značkou her na konzole od Sony. Hlavní série závodů od japonských vývojářů z Polyphony Digital obsahuje osm her, k nim patří stejný počet vedlejších titulů. Zatím posledním příspěvkem je Gran Turismo 7, které si od nás na CzechCrunchi vyzávodilo takřka dokonalé hodnocení. Snad si i film dojede na stupně vítězů.