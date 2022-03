Streamovací služba Disney+ dorazí do Česka už v červnu. Disney odhalilo datum spuštění

Už několik měsíců se ví, že Disney na českém trhu spustí svou streamovací službu Disney+ během letošního léta, až dosud ale nebyl známý přesný termín, kdy se tak stane. To se teď ale mění. Tuzemské zastoupení americké společnosti The Walt Disney Company potvrdilo, že služba bude pro české diváky dostupná od 14. června.

Předplatitelům v Česku se tak od úterý 14. června otevře zcela nová knihovna exkluzivního obsahu z produkce značek Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic a Star. Součástí budou jak původní seriály (včetně oblíbeného Mandaloriana), tak velké novinky typu Boba Fett: Zákon podsvětí nebo očekávaný Moon Knight s Oscarem Isaacem v hlavní roli.

Potěšeni budou i fanoušci kultovní animované rodinky Simpsonových – těm na Disney+ dorazí všechny série tohoto slavného seriálu. Co se filmů týče, namátkou lze například vybrat novou populární akční komedii Free Guy s Ryanem Reynoldsem, marvelovku Shang-Chi a legenda o deseti prstenech nebo snímek Cruella s Emmou Stone. Chybět nebudou ani známé „disneyovky“.

Disney+ nabídne pro české uživatele dva typy předplatného – měsíční za 199 korun cha roční za 1 990 korun. Spolu s tím bude možné streamovat obraz až na čtyřech zařízeních najednou a neomezeně stahovat až na deseti zařízeních. Těšit se diváci mohou i na podporu IMAX Enhanced u vybraných titulů a možnost zřízení až sedmi různých profilů včetně nastavení jejich dětské verze.

Vedle Česka by se Disney+ mělo rozšířit také na Slovensko a do dalších čtyřiceti zemí Evropy, Blízkého východu a Afriky. Jakmile se tak stane, streamovací služba bude dostupná na drtivé většině relevantních trhů, dohromady v šedesáti státech světa.