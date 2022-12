Diváci se na Pandoru vracejí v davech. Nový Avatar má v Česku druhý nejlepší start v historii

Ještě před několika měsíci se mohlo zdát, že pokračování Avataru, přicházející 13 let po původním filmu, mnoho lidí neočekává. Mezi ty nejhlasitější patřily názory, že epické sci-fi Jamese Camerona mělo minimální dopad na kulturu a že na něj většina diváků zapomněla. Jak už ale zaznělo v prvních reakcích na Avatar: The Way of Water, sázet proti Cameronovi není příliš chytré. Novinka za první víkend vydělala přes 400 milionů dolarů a v Česku dosáhla na druhou nejlepší premiéru všech dob.

Za lístky na návrat na fiktivní měsíc Pandora, kde se třímetroví modří domorodci znovu utkají s lidmi, diváci po celém světě za první víkend od vydání zaplatili 435 milionů dolarů (9,9 miliardy korun). 134 milionů dolarů přitom přišlo z domácího trhu v Severní Americe, zbytek pak pochopitelně z ostatních zemí – a to včetně 57,1 milionů dolarů z Číny, kam se druhý Avatar dostal jako jeden z mála hollywoodských blockbusterů z posledních let.

Až překvapivým způsobem pak Cameronova novinka ovládla česká kina. Epické sci-fi zde s 243 tisíci diváků za víkend naprosto rozválcovalo jakoukoliv konkurenci z tohoto roku a dosáhlo na pozici čtvrté nejnavštěvovanější premiéry vůbec. Z hlediska tržeb to s 48 miliony korun bylo dokonce druhé nejsilnější vydání filmu u nás, překonané pouze Avengers: Endgame s 58 miliony korun.

Foto: Avatar2film.cz Děj druhého Avatara se z velké části odehrává pod vodou

Situace ale není tak jednoduchá. Ve všech případech by šlo o úžasná čísla, kdyby ovšem nebyla řeč o Avataru: The Way of Water. Jeho natočení podle zdrojů serveru Deadline vyšlo asi na 460 milionů dolarů, což je ještě o několik desítek milionů více než Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna, považovaní za dosud nejdražší film všech dob. Server Variety uvádí „konzervativnějších“ 350 milionů. Sám režisér novinky řekl, že prý musí vydělat alespoň dvě miliardy dolarů, aby se zaplatila. To nejspíš zahrnuje náklady na reklamu, bonusy pro režiséra či herce a přípravy dalších pokračování.

Druhý Avatar za premiéru vydělal o něco méně, než se čekalo na domácím trhu, a výrazně méně, než se čekalo v Číně. Důležité je ale si vzpomenout, že už u prvního Avatara i Titanicu mnozí předpovídali obrovské propadáky, stal se ale přesný opak. Oba filmy uspěly hlavně díky velice dlouhé výdrži v kinech. A není tomu tak dávno, co se ukázalo, že takový způsob vydělávání může fungovat i v post-pandemické době.

Top Gun: Maverick v kinech za první víkend získal „jen“ 248 milionů dolarů, lidé na něj ale chodili opakovaně a dlouho, takže se nakonec přiblížil 1,5 miliardě a statusu jedenáctého nejvýdělečnějšího filmu všech dob. Cameronův snímek přitom vychází v době Vánoc – tedy volného času – a do poloviny února příštího roku v kinech prakticky nebude mít významnější konkurenci.

Vše bude nakonec nejspíš záviset na tom, jestli druhý Avatar diváky oslní tak, jako ten první, a budou se k němu chtít vracet. Nedlouho po tom, co se kouzelná Pandora na velkém plátně objevila poprvé, začala média identifikovat tzv. post-Avatarovou depresi. Lidem najednou skutečný svět přišel šedý a nezajímavý, čelící řadě složitých problémů a devastaci životního prostředí, s níž je těžké bojovat.

Foto: Avatar2film.cz Nový Avatar: The Way of Water míří do kin

Měsíc plný rozsáhlých lesů, fantaskních živočichů či létajících hor naproti tomu reprezentoval dokonalý svět, kam se diváci chtěli vrátit. Když nemohli, propadali hlubokému smutku a podle reportu CNN se u nich prý dokonce objevovaly sebevražedné myšlenky. Nešlo přitom jen o fenomén bezprostředně následující premiéru filmu. Server Variety cituje příklady post-Avatarové deprese z roku 2017 nebo 2018.

Nový snímek se dočkal poměrně dobrých recenzí, které chválily hlavně technickou stránku a více kritické byly k ději. Cameron se tentokrát rozhodl dát ještě větší prostor kochání se barevnou přírodou a 192minutový film tak obsahuje dlouhé scény, v nichž se hlavní vyprávění skoro neposouvá. Tvůrci pro to podle The New York Times vymysleli 57 nových druhů vodních živočichů, včetně inteligentních mluvících velryb.

James Cameron už má kompletně natočený Avatar 3 a část Avataru 4 – první z nich je nyní ve fázi postprodukce a do kin má dorazit za dva roky, následující o další dva roky později. Ke scénáři Avataru 4 prý režisérovi od vedení studia místo poznámek přišel jen e-mail s vyjádřením: „Ty vole“. Pokud se chystaným pokračováním bude finančně dostatečně dobře dařit, Cameron má plány ještě na pátý film. A možná pak i další dva.