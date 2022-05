Tom Cruise je nezastavitelný. Top Gun: Maverick je kasovní hit a nejsilnější premiéra jeho kariéry

Top Gun byl v 80. letech velký komerční hit, který vydělal mnohonásobek svého rozpočtu. Lze ale na film, který vznikl v zásadě jako náborová reklama pro americké ozbrojené síly, dobře navázat po více než třiceti letech? Lze. Pokračování s podtitulem Maverick se stalo nejen nečekaným miláčkem kritiky, ale také kasovním trhákem. Hlavní herec Tom Cruise s ním dosáhl na nejvýdělečnější premiéru celé svojí kariéry.

Akční drama o elitní letecké jednotce, jejím výcviku a přípravě na zásadní misi za první víkend na plátnech celosvětově vydělalo 248 milionů dolarů (přes 5,7 miliardy korun). Jen ve Spojených státech diváci za lístky mezi pátkem a nedělí (plus za předpremiéry) zaplatili 124 milionů. Pro místní publikum to ale není díky pondělnímu volnu v Den obětem války konec víkendu. Očekává se proto, že čtyřdenní příjmy vystoupají na 151 milionů. Pro dané období by to bylo druhé nejlepší číslo v historii.

Pro americký trh, z něhož studiu Paramount, jenž snímek distribuuje, zůstane po vyplacení kinařů, zaplacení daní a dalších položek nejvíce peněz, je zvlášť důležitý ještě jeden faktor. Maverickovi se podařilo do kin přivést dospělé publikum, 55 procent diváků je totiž starších 35 let.

Dospělí se i s ustupující pandemií do sálů dosud vydávali jen málo, což se mezi jinými označuje jako faktor kasovního neúspěchu filmů Poslední souboj, Klan Gucci nebo West Side Story. Nadále se také diskutuje o vlivu streamovacích služeb na návštěvnost.

Foto: CinemArt Tom Cruise při natáčení filmu Top Gun: Maverick

Skvěle se novince dařilo i ve světě. V celkem 62 zemích, mezi něž nespadá Rusko ani Čína, vydělala dalších 124 milionů dolarů. To pro studio Paramount znamená druhý nejlepší výsledek pro hraný titul. Překonalo ho jedině třetí pokračování série Transformers v roce 2014. Obecně jde o nejsilnější premiéru Toma Cruise, který tak potvrzuje, že i nadále přitahuje diváky.

Dokonce i české publikum slavného herce poslalo k rekordním tuzemským číslům jeho kariéry. Nový Top Gun v domácích kinech za první víkend vidělo 89 tisíc lidí a dalších 13 tisíc na předpremiérách, čímž překonal například i Batmana s Robertem Pattinsonem. Nejnavštěvovanějšími premiérami letošního roku však u nás zůstávají Vyšehrad: Fylm, Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství či třetí Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství.

Ačkoliv původní film nepříjemně zestárnul, Top Gun: Maverick měl status velice očekávaného projektu už pár let. Původně měl vyjít v létě roku 2019, nejprve ale byla premiéra odložena kvůli náročnému natáčení akčních scén, následně svět postihla pandemie. Dlouhé odklady se ale nakonec vyplatily, protože zájem očividně neopadl a práce na snímku je vidět.

Jak ukazují čísla návštěvnosti, Cruisův film plný autentické akce táhl díky nostalgii. Také redaktor CzechCrunche Luboš Kreč ve své recenzi ostatně psal, že původní Top Gun i jeho hlavní hrdina se stali ikonami své doby, na něž má tehdejší publikum silné vzpomínky. Spolu s tím pak Mavericka několik týdnů před širokým uvedením v kinech provázela pověst jednoho z nejlepších blockbusterů posledních let.

Díky tomu do sálů přitáhl také velkou část mladšího publika a lze očekávat, že skvělé ohlasy mu zajistí dlouhodobou úspěšnost. Zároveň jde o další snímek, který nejlépe vynikne na co největším plátně a rozbíjí představu, že pohodlí používání streamovacích služeb diváky od návštěvy kin odradí. Nemluvě o tom, že blockbuster s produkčním rozpočtem 170 milionů dolarů není snadné zaplatit jen z předplatných.

„Jestli jste si mysleli, že chození do kina je mrtvé, zajděte si na Top Gun: Maverick. A pak mi řekněte, co si myslíte,“ řekl ředitel společnosti IMAX Rich Gelfond, v jehož kinech se novince také daří velice dobře. „Není možné sedět v kině před obřím plátnem a za dunění reproduktorů – a odejít s pocitem, že byste ten film chtěli vidět jakkoliv jinak,“ dodává.