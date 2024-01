Dnes v něm natáčí Netflix, byly tu i pošta a telegrafy. Bývalý klášter Gabriel Loci je jedinečný eventový komplex

Uložit 0

Ať už holdujete jakémukoliv architektonickému slohu, nebo době, návštěva Gabriel Loci ve vás pravděpodobně zanechá dojem. Na místě někdejších vinic v Holečkově ulici v Praze na Smíchově stojí klášterní komplex, který byl vybudován v novorománském stylu na konci 19. století a je unikátní ukázkou takzvané beuronské umělecké školy. Dlouhé roky byl památkově chráněný objekt o rozloze jedenácti tisíc metrů čtverečních opuštěný, ale v roce 2020 ho koupila investiční společnost Cimex, která ho znovu vrátila do provozu. Teď se v něm pořádají všemožné události a také v něm natáčí filmaři.

Investiční skupina, kterou řídí Miroslav Kosnar, měla s rekonstrukcí památkově chráněných budov zkušenosti, například v Karlových Varech. „Z pohledu Cimexu se jednalo o kombinaci zajímavé příležitosti a skutečně unikátního objektu v centru Prahy,“ vysvětluje Magdalena Dvorská, projektová manažerka Gabriel Loci, která má celý objekt na starosti. Dostat bývalý klášter do provozuschopného stavu prý trvalo zhruba tři měsíce a cílem bylo co možná nejvíce zachovat původní genius loci, což v latině znamená duch místa. A pro Gabriel Loci to je skutečně přiléhavé.

Od roku 1891 tento klášterní komplex sloužil nejprve ženskému řádu benediktinek. Sílící protiněmecká nálada je však na počátku dvacátého století z Česka vyhnala a v té době se do kláštera nastěhovalo tehdejší ministerstvo pošt a telegrafů. Později se tu nacházelo poštovní muzeum a po druhé světové válce poštovní poukázková ústředna. Až do roku 2020 patřil Gabriel Loci České poště, než ho koupil Cimex. Investiční skupina ho zasvětila hlavně kulturním a uměleckým akcím, jako je Designblok, Fashion Week nebo Papírfest.

Odehrává se tu ale také cvičení jógy, letní kino nebo svatební oslavy. Uvnitř pak jsou vyhledávané ateliéry pro umělce. Pokud jste v Gabriel Loci nebyli osobně, mohli jste ho alespoň spatřit v několika filmech či seriálech. V uplynulých letech se v něm totiž natáčelo zhruba deset filmů a dvacet videoklipů či reklam. Mezi největší produkce patřil film Vyproštění 2 s Chrisem Hemsworthem od Netflixu.

„Pracovna ředitele české pošty se pro tento snímek proměnila na gruzínský squat plný špíny a drog. Nedávno jsem ten film viděla a Gabriel je tam vidět přesně patnáct vteřin. A přitom jsme detaily natáčení řešili přes půl roku a filmaři u nás byli minimálně dva týdny,“ vzpomíná na velkou akci Magdalena Dvorská. Smíchovský klášter je vidět také v českých seriálech První republika a Polda nebo ve filmech Na západní frontě klid či Muž se zaječíma ušima.

Natáčela v něm také skupina Vesna, jejíž klip má na YouTube přes 3,5 milionu zhlédnutí. A co se v Gabriel Loci chystá dál? „Těšíme se například na festival imerzivního divadla, na filmový festival Naruby a doufáme, že i na další ročník festivalu Zlobení. Také plánujeme rozšíření Baru Gabriel a nový program letního kina,“ doplňuje projektová manažerka objektu, který je díky rozmanitě řešenému interiéru, velkým sálům i menším místnostem ideální pro akce všeho druhu od konferencí, módních událostí, koncertů až po svatby a firemní večírky.