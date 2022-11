Dnes večer mě zavraždí. Pokračování hitu Na nože ukazuje nový trailer, všichni jsou podezřelí

Koncept filmu Na nože, detektivky podle střihu románů Agathy Christie, ležel Rianu Johnsonovi v hlavě dlouhá léta, nakonec se k němu ale dostal až po natočení Star Wars: Poslední z Jediů. Možná je to tak dobře, jelikož mu to pomohlo napravit si reputaci po tom, co jeho radikálně jiné pojetí univerza George Lucase nebylo mnohým vůbec po chuti. Na nože každopádně byl až nečekaně velký úspěch, a tak přichází pokračování s podtitulem Glass Onion.

Hlavním hrdinou je opět detektiv Benoit Blanc s tváří Daniela Craiga, který se v prvním filmu jevil jako tak trochu neschopný, jen aby…diváci Na nože jistě dobře vědí. Tentokrát ho – spolu se skupinou bohatých hostů – pozve na řecký soukromý ostrov technologický miliardář Miles Bron. Chce si zahrát hru na řešení vraždy. Situace se ale výrazně změní, když se objeví skutečná mrtvola jednoho z hostů. Všechny hry jdou stranou a Blanc si láme hlavu nad dalším zapeklitým případem.

Byť je Glass Onion pokračováním prvního filmu z roku 2019, Johnson zdůraznil, že nejde o přímé, respektive vůbec žádné navázání na jeho děj. Novinka si ponechává pouze hlavní postavu a koncept satirické detektivky, vše ostatní je nové. Podobným stylem k vyprávění ostatně přistupovala už zmíněná Agatha Christie v příbězích Hercula Poirota.

Diváci se tak už nestřetnou se skvěle napsanými i zahranými rodinnými příslušníky dychtícími po dědictví, mohou se ovšem těšit na řadu nových, možná ještě více excentrických postav. A s velice známými tvářemi. Letošní snímek vedle Craiga získal také Edwarda Nortona, Ethana Hawkea, Kathryn Hahnovou, Davea Bautistu nebo Janelle Monáeovou.

Zatímco první upoutávka v září ukázala hádanku, kterou bylo nutné rozluštit pro získání samotné pozvánky na ostrov, nová zachází dále. Zjistíme, jak proběhla vražda, ale samozřejmě netušíme, kdo ji spáchal ani kdo je oním bezvládným tělem v kaluži krve. Zřejmé je pouze to, že všichni jsou podezřelí a snad u každého se postupně objeví schopnost si vraždu bohatého známého obhájit.

Nový film už měli možnost na zářijovém filmovém festivalu v Torontu vidět první diváci – a byli nadšení. Několikrát sice zazněly poznámky o typickém syndromu pokračování, které je v zásadě tím samým filmem, jen větším a hlasitějším. Většině ovšem opět učaroval spletitý děj plný zvratů a zajímavých mechanismů vyprávění. Nechybí přitom důraz na detail ani humor, který prý funguje o něco lépe než v původním Na nože.

Vedle zápletky a zpracování je u Glass Onion nakonec zajímavá také byznysová stránka. První Johnsonův film s Benoitem Blankem s rozpočtem 40 milionů zapadal přesně do kategorie středněrozpočtových projektů. V kinech ovšem globálně vydělal přes 300 milionů, což pro jemu podobné vůbec obvyklé není. Netflix, hledající příležitosti pro budování franšíz, se proto rozhodl využít situace – za práva na dvě pokračování zaplatil 469 milionů dolarů.

Toto rozhodnutí pak zkombinoval s – alespoň na jeho poměry – netypickou distribuční strategií. Na nože: Glass Onion totiž 23. listopadu na týden zamíří do amerických kin v poměrně širokém rozsahu. Ti, co ho budou chtít zhlédnout na streamovací službě, pak budou muset počkat celý měsíc, konkrétně na 23. prosince, kdy snímek vyjde také v Česku.

To je mnohem větší prodleva než dříve, kdy se počítala na pouhé dny. Netflix by tím mohl testovat, jak stříbrné plátno pomůže Glass Onion a potenciálně další tituly prodat. Jak upozornil server Variety, sám šéf filmové divize Netflixu Scott Stuber řekl, že kina podle něj mohou být cestou, jak mohou filmy více proniknout do širokého povědomí.