Benoit Blanc je zpátky a s ním další záhada. Netflix ukázal trailer na pokračování hitu Na nože

Po třech letech přichází pokračování nečekaného hitu Na nože. A Netflix právě zveřejnil první trailer. To i mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Režisér a scenárista Rian Johnson zamotanou a nekonvenční detektivku Na nože zamýšlel jako jednorázovou hříčku. Z malého filmu se ale v kinech stal hit a Netflix za závratných 469 milionů dolarů (11,4 miliardy korun) koupil práva na dvě pokračování. Samozřejmě s původním tvůrcem i Danielem Craigem, představitelem osobitého detektiva Benoita Blanka. Teď vyšel první trailer očekávaného snímku, který slibuje další zapeklitou záhadu.

V centru prvního Na nože bylo vyšetřování vraždy, přičemž si tvůrci neustále hráli s očekáváním diváků, vyzývali je k vlastním vysvětlením a vyprávění pak posílali zcela jiným směrem, než kdokoliv čekal. Upoutávka Na nože: Glass Onion si je dobře vědoma, že všichni chtějí další podivnou výzvu. Benoit Blanc se na výletní lodi vydává do Řecka s barvitou skupinou podezřelých a cestou jim, stejně jako divákům, předkládá velkou hádanku.

Opět se bude vyšetřovat vražda, bližší informace si ovšem Netflix zatím nechává pro sebe. Ze slov režiséra je jasné jen to, že nepůjde o pokračování v klasickém smyslu, ale o zcela nový příběh. Z traileru je také poznat, že se ve filmu bude opět mísit napětí, humor, překvapení a v neposlední řadě silné postavy. V novince vedle Craiga uvidíme mnoho dalších hvězd, konkrétně Edwarda Nortona, Davea Bautistu, Kathryn Hahn, Kate Hudson, Janelle Monáe a další.

Co ukazují trailery

Na západní frontě klid

Na Netflix letos dorazí první německá adaptace protiválečné literární klasiky o zničených životech vojáků. Film Na západní frontě klid se mimo jiné natáčel v Česku. Kde přesně to bylo, přibližujeme zde.

The Peripheral

Seriál The Peripheral je adaptací stejnojmenného románu Williama Gibsona, otce literárního kyberpunku. Česky vyšel v roce 2020 pod názvem Médium. Na jeho vzniku se navíc jako výkonní producenti podílejí Jonathan Nolan a Lisa Joy, tvůrci Westworldu. První trailer novinku představuje jako temnou kriminálku plnou futuristických technologií. Knižní předloha je vychvalována také za zpracování témat sledování, kapitalismu a děsivých scénářů vývoje společnosti.

Copenhagen Cowboy

Nicolas Winding Refn je dodnes známý hlavně jako režisér Drive, silně zaujal ale také jeho surrealistický thriller The Neon Demon nebo nihilistická minisérie Too Old to Die Young. Teď Netflix představuje Refnův nový projekt, který sleduje mladou hrdinku Miu prodírající se kodaňským kriminálním podsvětím. V prvním traileru Copenhagen Cowboy působí jako vizuálně oslnivá psychedelická noční můra.

Dobrá sestra

Zdravotní sestra Amy na nočních směnách pracuje se zdravotním bratrem Charlesem, jehož pacienti mají zvláštně vysokou úmrtnost. Amy zanedlouho dojde k závěru, že to není náhoda. Trailer Dobré sestry se očividně spoléhá na znalost skutečného případu a možná odhaluje příliš. Představuje nicméně thriller s jasným potenciálem.

Co hýbe světem filmu a televize

Recenze Jana Žižku příliš nechválí

Do kin vstoupil Jan Žižka, nejdražší snímek v historii české kinematografie. Reakce na něj jsou zatím všelijaké – podle některých jde o zásadní počin tuzemského filmu, podle jiných ve srovnání s Hollywoodem o zcela průměrnou produkci. Novinku v recenzi zhodnotil také redakční kolega Michal Mančař, jehož Žižka pobavil, ale zároveň frustroval. Přečtěte si proč.

Epická novinka režiséra Whiplashe a La La Landu

Damien Chazelle, režisér filmů Whiplash či La La Land, na přelomu letošního a příštího roku do kin vyšle novinku Babylon pojednávající o konci 20. let v Hollywoodu. Filmový průmysl tehdy procházel zásadním přechodem z němých snímků na ozvučené, což znamenalo konec kariéry pro některé hvězdy a zrod nových. Podle oficiální synopse Babylon ukazuje nespoutanou dekadenci a zkaženost raného Hollywoodu. Ve filmu, který sleduje příběhy několika různých postav, se objeví Brad Pitt, Margot Robbie, Katherine Waterston, Olivia Wilde, Tobey Maguire, Spike Jonze, baskytarista Flea a další. Novinka se teď představila na první sérii záběrů dostupných zde.

Do Česka míří nová velká streamovací služba

Někdy na jaře příštího roku má být v Česku spuštěn SkyShowtime, společná streamovací služba zábavních společností Paramount a Universal. Divákům má nabídnout před deset tisíc hodin obsahu včetně filmu Top Gun: Maverick nebo seriálu Halo podle legendární videohry. V nabídce bude i oceňovaný western Yellowstone. Více zde.

Film o Marilyn Monroe rozdělil kritiky

Na Netflix koncem září dorazí Blonde, téměř tříhodinový životopisný film o Marilyn Monroe ukazující stinnou stránku obrovské slávy. Ambiciózní dílo s Anou De Armas v hlavní roli teď kritici viděli na festivalu v Benátkách. Někteří Blonde velice chválí a zmiňují složité vyprávění snažící se rozkrýt vliv Hollywoodu na Normu Jean, skutečného a traumatizovaného člověka skrytého za okouzlující personou. Film je prý vizuálně podmanivý, myšlenkově bohatý a brutálním způsobem ukazuje málo diskutované utrpení své hrdinky. Podle jiných je ale Blonde příliš chaotická a možná se sama podílí na vykořisťování Monroe, z něhož obviňuje ostatní.

Co si dnes pustit

Cobra Kai

Netflix | Akční/Komedie | 2018-dnes | 5 řad | ČSFD

Foto: Curtis Bonds Baker/Netflix Seriál Cobra Kai

Může být těžké tomu uvěřit, ale seriálové komediální pokračování Karate Kida skutečně už několik let patří mezi nejlépe hodnocené tituly na Netflixu. Teď vychází pátá řada, která je podle prvních reakcí opět skvělá. Recenzenti přitom vyzdvihují hlavně zábavný laciný humor, ale také fungující melodramatické momenty.

Fresh

Disney+ | Horor/Komedie | 2022 | 114 min. | ČSFD

Reprofoto: Hulu/YouTube Film Fresh

Noa, mladá atraktivní žena, už déle zkouší najít spřízněnou duši, ale místo toho sbírá jednu špatnou zkušenost za druhou. Pak se v obchodě náhodou seznámí se Stevem, který ji okamžitě okouzlí. Až příliš pozdě ovšem zjistí, že Steve je ze všech potenciálních nápadníků vůbec nejhorší – od svých partnerek si chce totiž vzít více, než mu kterákoliv může nabídnout. Mírně řečeno. Hororová komedie Fresh není příliš hluboká, ale je to nápaditá a strhující podívaná pro ty, kterým Ty připadá moc mírné.

Rick a Morty

HBO Max | Sci-Fi/Komedie | 2013-dnes | 6 řad | ČSFD

Reprofoto: Adult Swim/YouTube Šestá řada seriálu Rick a Morty

Jeden z nejšílenějších animovaných seriálů dneška se po roce vrací. A s ním geniální inženýr Rick, jeho obyčejný vnuk Morty a celá rodina. Šestá řada se má do velké míry vrátit ke kořenům epizodických dobrodružství napříč známým i neznámým vesmírem. A první díly nabízejí přesně to – od bizarních vynálezů Ricka přes rodinné konflikty po překvapivá (ale někdy zkrátka brutální) řešení složitých situací.

Nejhorší člověk na světě

KVIFF.TV | Drama/Komedie | 2021 | 129 min. | ČSFD

Reprofoto: Aerofilms/YouTube Film Nejhorší člověk na světě

Drama s prvky komedie Nejhorší člověk na světě sleduje čtyři roky života Julie, mladé ženy hledající sebe samu a směr své kariéry i svého milostného života. Dostalo se mu označení jednoho z nejlepších romantických filmů posledních let, který s lehkostí, ale přitom komplexně zkoumá lásku v dnešním světě. Norský snímek kombinuje na jedné straně melancholii, na druhé humor. A dohromady se mu daří vytvořit nejeden dojemný okamžik.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Pán prstenů: Prsteny moci

2. Rod draka

3. She-Hulk: Neuvěřitelná právnička

4. Případy 1. oddělení

5. Ďábel v Ohiu

Nejsledovanější filmy:

1. Jan Žižka

2. Top Gun: Maverick

3. Nene

4. Fall

5. Elvis

(Obsah byl vytvořen ve spolupráci s ČSFD.)