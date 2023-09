Do boje mezi e-shopy vstupuje Mironet a útočí na Alzu: Máte pouze spoustu velkohubých slov

Největší český e-shop se svou novou kampaní pořádně rozvířil vody na trhu e-commerce. Alza ve snaze přebrat zákazníky od konkurenčních online obchodů Mall a CZC, které jsou součástí polského Allegra, představila možnost nechat si u ní reklamovat zboží nakoupené právě na těchto e-shopech. Nejprve se ozvalo samotné Allegro, vzápětí přispěchal s nebývale tvrdým vyjádřením také další z e-shopů Mironet. O něm nebylo v posledních letech příliš slyšet, ale ukazuje se, že by se opět rád dostal do předních pater tuzemské e-commerce. Alze vzkazuje, že dělá pouze prázdný marketing – a že nejlepší reklamace na trhu má sám Mironet.

Allegro během léta spustilo velkou kampaň, kdy láká na „nový a ještě větší Mall.cz“. Na trhu se přitom živě mluví o tom, že samotná značka možná časem nahradí Mall.cz – buď úplně, nebo minimálně původní Mall významně utlumí. To zatím samotné Allegro odmítá a reagovalo tak i na tento týden ohlášenou novou kampaň Alzy, která prostřednictvím jednoho ze svých šéfů Petra Beny oznámila, že situaci na trhu vnímá a chce využít oslabené pozice zmíněných e-shopů.

Polský hráč na českém trhu buduje takzvaný marketplace, tedy online tržiště, na němž mohou prodávat zboží i další obchodníci. Petr Bena v rozhovoru pro CzechCrunch popsal, proč největší český e-shop takovému byznys modelu nevěří a jak se snaží přesvědčit zákazníky Mallu i CZC, aby se místo případného přechodu na Allegro rozhodli právě pro Alzu. Jednou z cest, jak uživatele získat, má být nová možnost, že si přímo u Alzy vyřídí reklamace zboží nakoupeného právě v konkurenčních e-shopech. Tím Alza vyburcovala nejen Allegro.

Do e-shopového boje se naplno pouští také Mironet, jenž poslední roky působil spíše mimo mediální pozornost. „Alza ve své nové kampani ‚Umíme to rychleji a pohodlněji‘ odkazuje na svůj interní průzkum, který nezveřejnila a ve kterém údajně zákazníci tvrdí, že poskytuje lepší služby než CZC a Mall, na které svou kampaní útočí. Na internetu jsou však dostupné stovky tisíc hodnocení zákazníků, které staví skutečnou kvalitu služeb Alzy do trochu jiného světla,“ popisuje Mironet v tiskové zprávě.

Odkazuje přitom na hodnocení jednotlivých obchodníků na platformách Heureka či Mapy.cz. Například u první jmenované má Mironet za posledních devadesát dnů hodnocení od zákazníků na úrovni 98 procent, CZC 95 procent, Alza 93 procent a Mall 91 procent. Samotný Mironet připomíná, že je také vítězem ankety Heureky Shop roku v kategorii kvalita. Tato cena se uděluje e-shopu, jenž získal za rok v průměru nejvyšší hodnocení.

„Ve společnosti Mironet nám není jasné, zda se vedení společnosti Alza alespoň někdy věnovalo hodnocení, které jí píší její zákazníci na servery, jako jsou Heureka.cz nebo Mapy.cz, když následně zveřejnilo kampaň ‚Umíme to rychleji a pohodlněji‘ namířenou proti CZC a Mall,“ pokračuje e-shop.

Tajemný a miliardový Mironet

O Mironetu, který už na počátku 90. let založili dva spolužáci z ČVUT Milan Kocián a Robert Novotný nebylo v posledních letech příliš slyšet. Dlouho byl přitom právě on před Alzou předním hráčem české e-commerce, než přišel v roce 2000 nezákonný zásah policie, která pro podezření z počítačového pirátství zabavila firmě počítače i účetnictví. Policie i soudy sice Novotného později očistily, ale Mironet to na dlouhé roky srazilo k zemi. Firma nyní ve zprávě sama uvádí, že odmítala poskytovat rozhovory a veřejně komunikovat své výsledky. Místo toho se soustředila na budování byznysu.

„Přestože CzechCrunch uvádí v tabulce 100 největších e-shopů v Česku Mironet až na 28. místě s obratem nad 500 milionů korun, situace je jiná. V roce 2022, kdy klesal český e-commerce trh o 12 procent, obrat e-shopu Mironet vzrostl o 20 procent z 2,1 miliardy na 2,5 miliardy korun. V prvním pololetí 2023 český e-commerce trh znovu meziročně klesal o 11 procent, za stejné období obrat Mironetu narostl o 43 procent,“ stojí v prohlášení. V redakci CzechCrunche budeme s novými poznatky pracovat.

Foto: CzechCrunch Alza se pustila do e-shopového souboje s Allegrem

Zároveň firma ve své zprávě vyhlásila sebevědomý cíl: „Ambicí Mironetu je se v roce 2024 stát dvojkou na českém e-commerce trhu. Chce daného dosáhnout nízkými cenami, dodáváním zboží, které běžně není v Česku dostupné, nekompromisním dodržováním termínů při dodání zboží a špičkovým servisem.“ Vedle toho zmiňuje, že místo agresivních kampaní dbá na etický způsob podnikání a obrací se tím na ty zákazníky, kteří takové jednání oceňují. Podle ředitelky Asociace komunikačních agentur Kateřiny Hrubešové se akce Alzy pohybuje minimálně na hraně etiky.

Mironet si v obsáhlé zprávě rovněž rýpl do majetkové struktury Alzy. „Mironet je česká společnost, která v České republice také odvádí daně a neprovádí žádné mezinárodní optimalizace. Zároveň věnuje velkou část zisku na charitativní účely a podporu moderního vzdělávání dětí,“ stojí ve zprávě. Majitelem Alzy je neprůhledná kyperská společnost L.S. Investments Limited, jejíž oficiální vlastník je nedohledatelný. V evidenci skutečných majitelů firma uvádí advokáta Pavla Steinwichta. Zakladatel Alzy Aleš Zavoral se k vlastnictví dlouhodobě nehlásí.

Na závěr pak Mironet obviňuje Alzu, že ve svých kampaních neeticky využívá hodnoty, které mají pro zákazníky historický význam. „Aktuální kampaň Alzy je vzorovým zneužitím pojmu a hodnoty, kterou na trhu roky budoval Mironet,“ popisuje firma a odvolává se na to, že opakovaně řešila reklamace zakoupeného zboží po zkrachovalých konkurentech jako ProCA, Monima či Agen. Vždy prý Mironet tuto možnost nabídl až poté, co tyto obchody skutečně zkrachovaly, s motivací řešit problémy zákazníků, kteří reklamace neměli kde jinde uplatnit.

„Oproti tomu aktuální akci Alzy považuje Mironet za pouhý marketingový tah spojený se spoustou velkohubých a prázdných slov,“ uvádí e-shop. V reakci na kampaň Alzy spojenou s vyřizováním reklamací u zboží z konkurenčních e-shopů představil Mironet vlastní kampaň „Umíme to lépe“ a nabízí vyřízení reklamací u produktů zakoupených v Alze za prakticky totožných podmínek, jaké Alza nabídla vůči CZC a Mallu. Formulář včetně bližších podmínek se prodejce chystá zveřejnit nejpozději do konce září.

„Přestože Mironet považuje spekulace Alzy za nepřípadné, pokud by se přeci jen naplnily a společnosti CZC a Mall by přestaly být schopny řešit reklamace svých zákazníků, Mironet by byl připraven se o jejich zákazníky postarat a nabídl by skutečné řešení reklamací způsobem, jakým danou službu provedl v minulosti,“ dodala společnost.