Pokud chcete utéct před inflací k obligátním investicím do zlata, možná byste si to měli rozmyslet. Čeští i slovenští dolaroví milionáři zlatu příliš nevěří. A mají proč – ten, kdo do něj dal peníze před rokem, tratil osm procent. Plus inflaci. Kam naopak doporučují směřovat svoje finance, jsou kryptoměny, konkrétně bitcoin, nejhodnotnější virtuální měna současnosti.

Zájem o bitcoin roste. Letos by takovou investici doporučilo 16 procent místních dolarových milionářů, loni to bylo jen šest procent. Vyplývá to z výsledků nového ročníku výzkumu českých a slovenských dolarových milionářů, tedy těch, jejichž majetek dosahuje hodnoty minimálně jednoho milionu dolarů, s názvem J&T Banka Wealth Report 2021.

Ti čeští dlouhodobě očekávají nejlepší zhodnocení od stavebních pozemků (49 procent), hned na druhé pozici jsou ovšem investice do startupů (34 procent). Jako dobře uloženou investici je vidí dokonce víc tuzemských milionářů než těch, kteří by doporučili rezidenční nemovitosti (31 procent).

Přístupnější startupy a mladší podnikatelé

Podle J&T Banky totiž v uplynulých letech startupy ukázaly, že jsou životaschopné. Navíc loňský rok přinesl řadu projektů, které jsou pro investory srozumitelné, protože poskytují nové technologie pro e-health, e-commerce nebo firemní systémy.

„Investice do začínajících firem může být také zdrojem inovací a technologických novinek ve vlastní firmě, neboť investor získá někoho s nápady, kdo je schopný rozšířit jeho byznys,“ vysvětluje zájem Alena Tkáčová, obchodní ředitelka J&T Banky.

„Zatímco dříve existovala jen možnost přímé investice do vybraného startupu, dnes fungují různé venture kapitálové fondy a platformy, přes něž lze nejenom investovat, ale také se přímo potkávat se začínajícími podnikateli,“ dodává.

Kromě stavebních pozemků a začínajících firem tuzemští milionáři doporučují rezidenční nemovitosti nebo akcie zahraničních firem. Naopak nejméně jich věří státním dluhopisům, termínovaným vkladům či obchodům s měnami.

Dolaroví milionáři jsou v Česku a na Slovensku nejčastěji podnikatelé nebo vedoucí pracovníci. Přibývají ti, kteří svůj majetek postavili na úspěšném podnikatelském příběhu, a jsou tak mladší. Obvykle je ale tuzemským milionářům mezi 53 a 55 lety. S narůstajícím věkem první generace polistopadových úspěšných byznysmenů předává vedoucí roli svým nástupcům. U některých toto rozhodnutí uspíšila pandemie.

***

Před unáhlenou investicí mimo jiné do kryptoměn někteří odborníci varují. Doporučujeme inspirovat se například v našem novém průvodci.