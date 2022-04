Do Česka míří nové nealko pivo od Budvaru a Mattoni. Plechovky balí do papíru a mají velké plány

Získat do pěti let dvouciferný podíl na trhu nealko ochucených piv. Takový cíl si vytyčily společnosti Mattoni 1873 a Budějovický Budvar, které představily nový společný nápoj zvaný Birgo. Pro Mattoni jde o první nápoj tohoto typu, nealko pivo dosud nevyráběla. I proto se spojila s Budvarem, který má s pivem zkušenosti. Navíc obě firmy našly společnou řeč také v rámci udržitelných aktivit.

Zatímco Budvar do nápoje Birgo přinesl svůj pivní základ vycházející z receptury piva Budvar nealko, Mattoni nabídla zkušenosti s chuťovými preferencemi spotřebitelů. Výsledkem jsou tři varianty s příchutí grapefruitu, citronu a limetky a také manga a limetky. Právě poslední verze má být unikátní, protože ji na českém trhu nikdo jiný nenabízí.

Propojení alkoholického a nealkoholického světa, v nichž mají Budvar, respektive Mattoni tradici sahající až do 19. století, přinese také ekologický rozměr. Plechovky s nápoji Birgo se budou vyrábět v Budějovickém Budvaru na nové moderní lince s hodinovou kapacitou až 50 tisíc plechovek, jejíž provoz pivovar oficiálně zahájil na konci března. Nové vybavení má přinést efektivnější využití vody, tepla i elektrické energie.

Foto: Mattoni 1873 Nové ochucené nealko pivo od Mattoni a Budvaru se jmenuje Birgo

Větší udržitelnost celého produktu spočívá také v tom, že jako první nealko pivo v Česku bude společný nápoj Budvaru a Mattoni balen do papírových multipacků, které navíc neobsahují lepidlo. „Jedná se o takzvanou technologii wrap-around s obsahem recyklovaného papíru, jejíž použití ušetří 16 procent uhlíkové stopy oproti klasickým plastovým fóliím. Samotný materiál plechovek pak obsahuje 74 procent recyklovaného hliníku,“ uvedly firmy ve společném prohlášení. Taktéž papírové šestipacky plechovek nedávno představily i Svijany.

„Spolupráce s Budějovickým Budvarem mi dává obrovský smysl. Nejenže jsme společně vyvinuli skvěle chutnající produkt, ale máme i stejné názory na udržitelné podnikání a věříme, že je potřeba zavést cirkulární principy do praxe. Jsem rád, že se k nám kolegové z Budvaru přidali v iniciativě Zálohujme.cz,“ říká Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873, která je spoluzakladatelem zmíněné iniciativy, jež dlouhodobě podporuje zavedení vratných záloh na PET lahve a plechovky.

Birgo se aktuálně prodává na Slovensku a v Česku bude k dostání během několika týdnů. Mattoni a Budvar by s ním rády během pěti let získaly dvouciferný podíl na trhu s nealko ochucenými pivy, který rychle roste. Takzvané radlery, jak se tento typ nápojů nazývá v Německu či Rakousku, či beermixy nebo míchané nápoje z piva u nás v roce 2020 poprvé produkcí převýšily desítky let etablované klasické nealko pivo, jak informovaly Lidovky.

S prvním tuzemským radlerem přišel v roce 2011 Staropramen, když představil značku Cool, a rychle následovali další hráči. Kategorii aktuálně vládne Plzeňský Prazdroj se svými ochucenými Birelly.

Samotný Budvar loni uvařil rekordních 1,8 milionu hektolitrů, meziročně o 4,6 procenta víc. Jeho tržby za pivo poprvé překonaly tři miliardy korun, činily 3,17 miliardy. Skupina Mattoni 1873, která se specializuje na nealkoholické nápoje, loni zvýšila tržby o 6,2 procenta na 16 miliard korun.