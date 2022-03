Šestipack svijanských plechovek bude ekologičtější. Známý pivovar nahrazuje fólii za papírový držák

Až si koncem roku půjdete do obchodu pro balení šesti plechovek chmelových moků značky Svijany, možná u nich už nebudete muset roztrhávat plastovou fólii, ve které standardně bývají zabalené. Známý pivovar chce totiž jít udržitelnější cestou a namísto ní bude svá plechovková piva udržovat pohromadě jinak – papírově. A podobnou cestou se na českém trhu vydává mimo jiné Coca-Cola.

Svijanský pivovar se v rámci svého ekologického směřování rozhodl používat na balení plechovek takzvaný šestipack z papíru od firmy Smurfit Kappa, díky kterému budou plechovky drženy pospolu z horní části, což má být podle svijanského sládka Petra Menšíka lepší i pro manipulaci. Pokud totiž jednu plechovku z držáku vyjmete, zbylých pět na něm bude nadále držet, tudíž se dají lépe přenášet.

Primárním cílem použití papírového držáku s názvem TopClip je ale snížení negativní stopy na životní prostředí. Obal má být totiž zcela bez plastů a lepidel. Navíc je recyklovatelný, tudíž pro přírodu prakticky neškodný. Výrobce mimo jiné uvádí, že má o třicet procent menší uhlíkovou stopu než standardní balení do fólie, u níž se tak ukazuje, že pro balení šesti plechovek není potřeba.

„Snažíme se co nejméně zatěžovat životní prostředí, v minulosti jsme ignorovali i boom PET lahví (Plzeňský Prazdroj mimochodem před pár měsíci přestal do PET lahví stáčet všechny své značky – pozn. red.) a vyvinuli jsme dvoulitrovou plechovku. Teď v zahraničí vidíme trend skupinových balení, ale nechce se nám investovat do fólií, takže jsme se rozhlíželi po světě a našli jsme toto,“ říká Menšík pro ČTK.

K tomu, aby mohla být plechovková piva balena tímto způsobem, potřeboval Pivovar Svijany pořídit i speciální balicí linku za deset milionů korun, kterou plánuje rozjet. Zatím podle Menšíkových slov svijanský tým vše balí v rukou a testuje, jak novinka funguje. „Vozím to třeba v autě, abych věděl, co všechno to vydrží. Jestli se balení třeba nerozpadá, když je bez lepidla,“ dodává Menšík. Na trh by se takto balené šestipacky měly dostat před Vánoci.

Pro jeden z největších českých pivovarů, který za loňský rok dodal na trh přes 685 hektolitrů piva, ale nejde o jednou letošní investici – plánuje také investovat do technologického vybavení na filtraci piva, nového analyzátoru v pivovarské laboratoři nebo inovovaného inspektoru lahví ve stáčírně. Zásadní investicí bude zajištění vyšší energetické soběstačnosti pivovaru pomocí solárních panelů na střechách.

S podobným řešením, jaké nově nabídne svijanské pivo, mimo jiné na českém trhu přišla i Coca-Cola – a konkrétně supermarket Lidl začal papírový držák jejích plechovek nabízet jako první v Česku.