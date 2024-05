Do Chorvatska třeba jen na prodloužený víkend. Češi čím dál více do země létají jen na krátkou dobu

Češi jezdí do Chorvatska čím dál častěji do luxusnějších hotelů, na méně dní nebo na jachtu

Zabalit svačiny, plavky, šnorchl a stan. To všechno dát do auta a vyrazit. Podobně jezdili Češi v minulosti do Jugoslávie, ale také do nejoblíbenější z nástupnických zemí – do Chorvatska. Od té doby se však změnily nejen naše návyky, ale také podoba dovolenkové destinace. Mnohem častěji Češi do Chorvatska létají, a to i na kratší pobyty. Rádi navíc vybírají luxusnější hotely.

„Lidé jezdí na prodloužené víkendy, ale volí i cesty na čtyři až pět dní přes týden. Umožňují to kombinace přímých letů na pravidelných linkách,“ líčí pro CzechCrunch mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřina Pavlíková. Létá se do Splitu, Dubrovníku nebo Zadaru a Češi si vše mohou zařídit přes cestovku, Čedok s leteckými společnostmi spolupracuje.

„Výhodou je také dlouhá sezóna,“ říká místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Zatímco dřív lidé Chorvatsko vyhledávali především o letních prázdninách, nyní začíná sezóna už v květnu a končí v říjnu.

Češi tak jezdí do Chorvatska klidně i několikrát za rok, na kratší dobu a do různých destinací. Případně volí několikadenní zájezd jako doplněk ke svojí hlavní dovolené. Pro řadu lidí je důvodem také jejich pracovní vytíženost, kdy si můžou vzít jen pár dní volna, a tak volí dovolenou v lokalitě, která je blízko – třeba hodinu a půl od chvíle, co se letadlo zvedne do vzduchu.

Foto: Depositphotos Češi jsou v Chorvatsku pátými nejčastějšími hosty

Letecká doprava roste hlavně na úkor té autobusové, byť Češi stále jezdí do své oblíbené letní destinace všemi možnými způsoby. Šedesát procent pořád volí nejraději osobní automobil, zájem byl ale i o loňský vlak, který do Chorvatska vypravoval RegioJet. Letos už ho firma neobnovila, mezi klienty Čedoku o něj byl ale pořád zájem. Namísto vlaku tak letos častěji poletí, cena je prý srovnatelná.

Kromě části původních cestovatelů ale křídla zároveň přitáhla nové zákazníky. „Přibylo díky tomu lidí, kteří by jinak do Chorvatska nejeli, protože chtějí být na místě rychle a komfortně nebo prostě rádi létají,“ dodává Pavlíková. Autobusy pořád zůstávají, je jich ale méně. Vyhledávají je především senioři, kteří často jezdí na dovolenou do Chorvatska sami nebo s vnoučaty.

Češi mají vyšší nároky i v jiných zemích, víc a víc chtějí pohodlnější cestu, to všechno platí i o zbytku Balkánu. V hotelech tak vyhledávají lepší služby, pro svoje děti chtějí nejen bazény, ale rovnou aquaparky, poptávají kvalitnější jídlo i wellness. „Hotely, které tohle všechno nabízí, jsou ty nejprodávanější,“ dodává Pavlíková. V hledáčku jsou tak podle jejích zkušeností minimálně tříhvězdičkové hotely, spíš ale čtyřhvězdy a pětihvězdy.

Drahota, nebo lepší služby?

Vzhledem k tomu, že do Chorvatska se naučili během posledních let jezdit také lidé ze západní či severní Evropy, Velké Británie nebo USA, poptávka po větším luxusu se ještě zvětšila. Tomu se začalo přizpůsobovat také samotné Chorvatsko. Hotely, které se dřív pyšnily třeba jen dvěma hvězdami, rekonstruují.

Odpověď na to, jestli země zdražila, jak se řešilo minimálně uplynulé dvě sezóny, tak zní: ano i ne. Než že by chtěla za stejné služby více peněz, změnila jejich kvalitu, a tak teď stojí víc. Spolu s tím se změnila také místní klientela. Ta původní se částečně přemístila do levnější Albánie či do Tuniska, konkrétně na ostrov Džerba.

Chorvatsko se i díky přívalu nových cestovatelů dostalo v uplynulé sezóně na skoro stejná čísla, jaká mělo před pandemií covidu. Loni přijelo do přímořského státu 20,6 milionu turistů, což je 99,6 procenta z předpandemického roku. Ti všichni v zemi 108milionkrát přespali, což je 99,2 procenta toho, kolik to bylo v roce 2019.

Jezdí nejvíce Němci, následovaní Slovinci a Rakušany. Na čtvrtém místě nejčastějších cestovatelů do země jsou Poláci. Češi uzavírají první pětku. Zatímco celková sezóna v Chorvatsku se roku 2019 téměř vyrovnala, Češi předcovidový rok překonali. Loni jich do Chorvatska přijelo 837 tisíc, což je o 5,9 procenta víc než před pandemií, počet přenocování dělá 5,5 milionu, což je o 2,3 procenta víc. Naprostá většina přijela individuálně, a to v 74 procentech případů, čtvrtina přijela s cestovkou.

Vypadá to přitom, že Češi vyrážejí do Chorvatska i letos. „Sezóna začala výborně,“ říká ředitel zastoupení Chorvatského turistického sdružení pro Česko a Slovensko Miodrag Mlačić. Jen do poloviny května balkánský stát navštívilo 36 857 Čechů, což je ve srovnání s předchozím rokem více než desetiprocentní nárůst. Stále jich nejvíc jezdí po vlastní ose, část volí právě hotel a část jezdí do kempu. I ty jsou luxusnější než dřív. Často jde o designové apartmány nebo bungalovy. „Posledních deset let jsme investovali právě do kempů a říká se, že ty chorvatské patří k nejlepším,“ dodává Mlačić.

Skoro pět procent Čechů pak vidí Chorvatsko ještě úplně jinak než skrze hotel, kemp nebo pronajatý apartmán. Poznávají ho z lodi. Češi jsou na jachtách v Chorvatsku po Němcích a Rakušanech nejčastějšími hosty.