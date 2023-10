Do exotiky startuje nový Airbus. Má 432 sedadel a z Bratislavy to do cíle bude brát přes Prahu

Uložit 0

Na nebi je to v současnosti jedno z nejmodernějších a také nejúspornějších letadel. Do svých služeb ho nyní povolala společnost Der Touristik, pod kterou spadají cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours. Z Prahy a Bratislavy do exotiky poletí Airbus A350-900 třikrát týdně.

První let je poměrně krátký. Sotva se dopravní letoun v Bratislavě zvedne, v Praze zase sedne k zemi. Stroj má totiž poměrně velkou kapacitu. Sveze 432 cestujících. Standardem přitom bývá kolem 150. To znamená, že se na jednu palubu klidně vejdou zájemci o dalekou cestu z Česka i sousedního Slovenska.

V Praze navíc bude stroj doplňovat palivo, pak zamíří rovnou za nosem směrem na Kubu, do Vietnamu nebo do Dominikánské republiky. Doletí až patnáct tisíc kilometrů. „Zpáteční let bude směřovat znovu nejprve do Prahy a následně pak pokračovat do Bratislavy,“ popisuje mluvčí společnosti CK Fischer Jan Bezděk.

Spoj bude fungovat jako klasický charter. Pokud by ovšem na palubě zůstala místa volná, pak existuje varianta, že půjdou do prodeje pouhé letenky. O zájezdy je nicméně zájem, do konce roku už si je koupilo deset tisíc lidí. „Komfort je pro klienty v dnešní době čím dál důležitější, proto jsme na tyto dálkové lety chtěli moderní a nové letadlo,“ říká Bezděk s tím, že poptávka po zájezdech je velká i po konci léta.

Foto: CK Fischer Uvnitř je 432 sedadel

Der Touristik si letadlo propůjčilo od španělských aerolinek World2Fly. Jde o kontrakt za více než půl miliardy korun pro letošní zimní sezónu. Lety budou startovat vždy v úterý na Kubu, ve středu do Dominikány a ve čtvrtek do Vietnamu, a to od konce října, první cestující přitom už na svoji dovolenou odletěli. Možnost poskytnout místo v letadle velkému množství pasažérů pak podle CK Fischer umožní stáhnout dolů také ceny letenek, tedy i celých zájezdů.

Do tří cílových destinací letí Airbus více méně jedenáct hodin, zpátky pak i pod devět. World2Fly ho má nakonfigurovaný jen na ekonomickou třídu. Sedadla jsou v řadách po devíti. Uvnitř má fungovat filtrační systém, který mění na palubě vzduch, což má pomoci s případným jet lagem.

Cestující si s sebou mohou vzít zavazadlo o deseti kilech, druhé do zavazadlového prostoru má maximální hmotnost 23 kilogramů. Během letu se pak podávají tři chody a svačina, případně snídaně před přistáním. K dispozici je také wi-fi připojení a systém palubní zábavy v češtině.

Airbus A350-900 má prý také o 25 procent nižší spotřebu paliva oproti současnému standardu, toho měli inženýři dosáhnout především díky použití uhlíkových vláken, titanu nebo slitiny hliníku. Nové letadlo by mělo být tišší, na palubě budou cestující vystaveni 59 decibelům, což má být v současnosti jeden z nejtišších prostorů pro pasažéry.