Představte si, že si během Štědrého dne užíváte čas se svými blízkými, rozbalujete dárky, pak se jdete prospat a hned na první svátek vánoční vyrazíte rovnou do sluncem prohřátého Thajska. Nebudete přitom muset strávit na cestě dvacet hodin a stresovat se mezipřistáními, ale po necelých dvanácti hodinách přímého letu vystoupíte rovnou v provincii Krabi. Teď už si to nemusíte jen představovat. Cestovní kancelář Čedok totiž přidala do svého portfolia přímé spojení z Prahy do Thajska, kam se bude létat jednou týdně, a to již od 25. prosince 2022.

Vyrazit na dovolenou během studených zimních měsíců plánují podle české cestovní kanceláře tisíce Čechů. Už předprodeje na sezónu, která začala se zimním letovým řádem 30. října, ukázaly, že nejvíce táhnou právě exotické destinace. Letos tak Čedok rozšířil svůj záběr přímých letů na Madagaskar a nyní přidává také Thajsko. Původní plán byl přitom začít s přímými lety až v lednu.

„Rozhodli jsme se odstartovat přímé spojení do Thajska dříve, poprvé se naši klienti proletí již 25. prosince 2022. Další odlet je naplánovaný na 1. ledna 2023, cestovatele tak čeká ideální začátek nového roku v Asii,“ říká Miroslav Kubáč, který v Čedoku řídí letecké charterové zájezdy. Do Thajska bude Čedok přímo z Prahy létat jako jediná cestovní kancelář.

A zájem o přímé spojení do Thajska je velký – na první odlet na Boží hod vánoční jsou v prodeji už jen poslední místa v rámci last minute. Podle tiskové mluvčí Čedoku Kateřiny Pavlíkové lednové termíny zakoupily v předprodeji už stovky klientů, největší zájem je aktuálně o únor a březen, tedy měsíce, na které připadají i jarní prázdniny.

Foto: Čedok Exkluzivně pro Čedok bude charterové lety zajišťovat letecká společnost LOT Polish Airlines

Do vzdálenějších destinací Čedok využívá letadla typu Boeing 787-9 Dreamliner, která se řadí mezi nejmodernějších dálková letadla na trhu. Exkluzivně pro Čedok bude charterové lety do Thajska zajišťovat každou sobotu letecká společnost LOT Polish Airlines, která zároveň létá během zimní sezóny jednou týdně do Dominikánské republiky a opět se vrací i na lety na Zanzibar.

„Polský národní dopravce má ve své flotile tato letadla pro 294 cestujících ve třech třídách na palubě – business, premium a economy, takže si mohou klienti vybrat ještě pohodlnější cestu i rozšířený servis při cestě na dovolenou v Asii. Doba přímého letu z pražského letiště do Krabi potrvá necelých dvanáct hodin,“ dodává Kateřina Pavlíková.

Last minute zájezdy v současnosti začínají už na 30 tisících korunách a v nabídce jsou destinace Krabi, Phuket, Ko Lanta a Khao Lak. Nejkratší transport z letiště na hotel budou mít cestující, kteří zvolí první variantu, jelikož přistávat se bude na letišti ve městě Krabi. Co se ubytování týče, nejčastěji jde o čtyřihvězdičkové a pětihvězdičkové hotely, které nabízí all inclusive, plnou penzi, polopenzi nebo jen snídani.

„Na místě budou mít Češi během zájezdu k dispozici služby českého delegáta a možnost různých výletů po okolí. Lákadlem kromě vynikající místní kuchyně budou jednoznačně i okolní ostrovy a nádherné pláže, například ikonická pláž Jamesa Bonda. Kromě klasických dovolených na devět nebo patnáct dní mohou Češi vyrazit i na poznávací zájezdy po Thajsku nebo si nakombinovat poznávání s pobytem u moře,“ doplňuje Pavlíková.

Mezi další výletní lokality Čedok vybral například Similanské ostrovy proslulé svými bílými písečnými plážemi a křišťálově čistou vodou, ve které je možnost vyzkoušet šnorchlování a pozorování mořských želv. Vyjet lze také na krásně tvarované ostrovy Phi Phi a dobrodružnější povahy ocení plavbu na bambusových vorech na řece v oblasti Khao Lak. Pokud tak bílý sníh chcete vyměnit za bílé pláže, budete to mít od 25. prosince o poznání snazší.