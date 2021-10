Ještě donedávna působila digitální finančně-poradenská společnost FinGo pouze na Slovensku. Teď s ní Lukáš Novák vyrazil také do Česka a jeho ambiciózní plány stvrzuje velká investice, kterou se mu podařilo vyjednat. Spolumajitel a bývalý výkonný ředitel nakladatelství Euromedia do své makléřské sítě přivábil polské investory, kteří mu posílají téměř půl miliardy korun.

Na Slovensku začalo FinGo.sk působit v roce 2018 a loni vygenerovalo obrat 13,8 milionu eur (350 milionů korun). Svůj růst staví na efektivní kombinaci online nabídky a stovek makléřů, kteří následně se zákazníkem sjednají libovolné bankovní, pojistné či investiční produkty od bank a pojišťoven. Vše přitom pohání digitální platforma, kterou využívají jak makléři, tak jejich klienti.

„Vidíme příležitost v rychle se digitalizujícím světě, kde si klienti chtějí z mobilu finanční produkty porovnávat a často i sjednávat. Proto budujeme službu, která jde těmto klientům vstříc pomocí online nástrojů, zároveň je však i schopna zajistit kvalitní finanční servis skrze širokou obchodní síť. Právě v tomto propojení online a offline světa chceme konkurovat zavedeným společnostem,“ říká Jakub Ryba, který do FinGo přišel vést inovace z Edenredu.

Celá finanční síť patří do skupiny InTeFi Capital Lukáše Nováka, který v ní investuje do informačních technologií, financí i nemovitostí. Patří mu také část přední knižní skupiny Euromedia, v níž na začátku roku opustil pozici výkonného ředitele, aby se mimo jiné mohl věnovat dalším aktivitám. S FinGo se chce do pěti let stát jednou ze tří největších poradenských sítí v Česku a teď na to získává i potřebný kapitál.

Na další rozvoj v Česku a na Slovensku posílá investici ve výši 19 milionů eur (přes 480 milionů korun) polský investiční fond Enterprise Investors. „Společně se silným partnerem budeme pokračovat v naší cestě digitalizace finančního zprostředkování k vybudování makléře budoucnosti. Během příštích tří let plánujeme investovat do rozvoje FinGo více než 750 milionů korun, což nám umožní dosáhnout obratu více než 2,5 miliardy korun za Českou republiku a Slovensko,“ plánuje Novák.

Na Slovensku se digitální makléřská síť vypracovala během tří let mezi největší hráče a v plánu má letos zprostředkovat úvěry v objemu přes 700 milionů eur (necelých 18 miliard korun). Na Slovensku i v Česku má FinGo aktuálně téměř 1 300 finančních makléřů a buduje také další byznysové nohy, které představuje například realitní divize propojující makléřský broker pool s realitními kancelářemi či platformu specializující se na hypotéky či investice.

S polskými investory, kteří v rámci střední a východní Evropy již proinvestovali od roku 1990 přes 50 miliard korun, si Lukáš Novák plácl i proto, že přinesou vedle samotného kapitálu také značné know-how. Maďarské síti Netrisk.hu pomohli do pozice největšího online pojišťovacího makléře v oblasti cestovního pojištění a podobně pomohli i přednímu polskému hráči Unilink. V Česku historicky Enterprise Investors investovali do společností Kofola či AVG.