Ještě před pár lety byl létající automobil pouze sci-fi vizí z románů a dobrodružných filmů. Pro slovenský startup Klein Vision, za kterým stojí konstruktér Štefan Klein spolu se zakladatelem antivirové společnosti Eset Antonem Zajacem, se však z létajícího auta stala věc reálná po technické a nyní i legislativní stránce.

Kleinův sen, postavit létající automobil, přišel na svět v momentě, kdy uviděl slavného Fantomase, jak se v podobném stroji pohybuje na filmovém plátně. Ovšem zatímco filmovým producentům stačila rekvizita a pár filmových triků, Klein k realizaci svého snu potřeboval robustní technické dovednosti a znalosti, dostatečně silného investora a hlavně několik desítek let.

Svou energii nejdříve směřoval do projektu AeroMobil, ze kterého však v roce 2016 odstoupil, aby se spolu s Antonem Zajacem pustili do vývoje zcela nové koncepce létajícího vozu AirCar. Jeho schopnosti Klein poprvé demonstroval ve vzduchu na podzim roku 2020, aby o necelý rok později absolvoval 75 kilometrů dlouhou leteckou pouť mezi Nitrou a Bratislavou. Tímto letem dokázal funkčnost stroje a vyslal zákazníkům jasnou zprávu, že jeho vynález je připraven ke komerčnímu prodeji.

AirCar je již na první pohled zcela nestandardním vozem Foto: Klein Vision

Ještě než se tak stalo, bylo ovšem nutné získat potřebnou certifikaci pro letovou způsobilost AirCaru. Právě ta je jednou z největších překážek životaschopnosti podobných strojů. Její získání je velkou výzvou i pro největší producenty takzvaných vzdušných taxíků, tedy malých elektrických letounů s kolmým vzletem a přistáním, které chtějí řešit problematiku městské či meziměstské mobility.

AirCaru se však podařilo důležité povolení pro letecký provoz získat, což znamená, že jej lze využívat nejen jako automobil, ale v případě povolení ke vzletu je s ním možné odstartovat z letiště i do vzduchu.

AirCar certifikaci získal po sedmdesáti nalétaných hodinách a více než dvou stech testech vzletu a přistání. Během testů musel stroj také absolvovat cestu na plný rozsah doletu či demonstrovat svou stabilitu.

Povolení ale automobilu neotevřelo pouze brány do nebes – je také pomyslným klíčem k branám trhu. Týmu okolo Štefana Kleina v současné chvíli stačí již jen dostat vůz do sériové výroby a začít odbavovat první objednané kusy. Cena vozu by se měla pohybovat v rozmezí půl milionu až 750 tisíc eur, tedy okolo částek 12,7 až 19 milionů korun.

Pohled na interiér létajícího vozu Foto: Klein Vision

Vzhledem k tomu, že zákazník získává technologicky vyspělý hybrid, který lze využívat jako automobil i letoun, se jedná o cenovku relativně přívětivou. Automobil, který se na letoun přemění během dvou a čtvrt minuty, je schopen pojmout dvě osoby a jeho váha je tisíc kilogramů. Srdcem je motor BMW o objemu 1,6 litru, se kterým je schopen ve vzduchu dosáhnout rychlosti 160 km/h. Klein Vision má v plánu časem nabídnout výkonnější motorovou jednotku, díky které by měl být letoun schopen zvládat letovou rychlost až 300 km/h.

Stroj je schopný vzlétnout do výšky 2,5 kilometru a uletět až tisíc kilometrů, což znamená, že je ideální volbou pro překonávání středně dlouhých vzdáleností. Jeho majitelé se tak budou moci přepravovat nejen mezi městy v rámci země, ve které žijí, ale zaletět si se svým okřídleným vozem například i na dovolenou k moři, na hory či za známými přes půl Evropy.