Spojené státy se znovu otevírají cizincům. Po přibližně roce a půl uzavřených hranic, které znemožnily cestovat do USA lidem z desítek zemí včetně České republiky, přichází administrativa prezidenta Joea Bidena s dlouho probíraným restartem. Ten vstoupí v platnost 8. listopadu, avšak s podstatnou výjimkou – lidé musí být plně naočkováni proti covidu. Spolu s tím se budou otevírat i nové přímé letecké linky z Prahy.

Když byla v loni v březnu ze strany Světové zdravotnické organizace (WHO) vyhlášena kvůli novému typu koronaviru pandemie, Spojené státy americké byly mezi prvními, které zasáhly velmi radikálně – tehdejší prezident Donald Trump zkrátka uzavřel hranice pro cizince. A jakmile se prezidentského kormidla chytil v lednu Joe Biden, nouzový stav s tímto omezením prodloužil.

Nyní se ale blýská na lepší časy. V pátek informoval Bílý dům o tom, že se od 8. listopadu hranice USA opět otevřou pro zahraniční turisty, což se dotkne států schengenského prostoru (kam spadá i Česko), Velké Británie, Irska, Brazílie, Čínské lidové republiky, Íránu, Jihoafrické republiky a Indie. Právě občané těchto zemí měli dle informací Ministerstva zahraničních věcí vstup do USA odepřen.

Všichni cestující ze zahraničí budou muset být plně naočkováni mezinárodně uznávanou vakcínou, kterou schválila Světová zdravotnická organizace (včetně AstraZenecy). Jak uvádí deník Al Jazeera, když budou turisté volit ke vstupu do Spojených států leteckou přepravu (což bude většina), musí se před nástupem do letadla prokázat dokladem o očkování i nedávným negativním testem na COVID-19.

Lidé, kteří by hranic překročili pozemně (což může být případ Kanaďanů a Mexičanů, pro které se Spojené státy otevírají začátkem listopadu), doklad o negativním testu na covid nepotřebují. Nové rozhodnutí vítá celá řada zemí včetně leteckých společností, které v těch nejhorších pandemických měsících utrpěly tvrdou ránu.

Pro aerolinky jako United Airlines, Delta Air Lines nebo American Airlines jde o zásadní zprávu, která má výrazně přispět k opětovnému růstu jejich byznysu – podle americké asociace cestovního ruchu se odhaduje, že pokles zahraničních návštěv od začátku pandemie způsobil dohromady ztrátu příjmů ve výši více než 250 miliard dolarů (5,5 bilionu korun).

Dobrá zpráva je to i pro české turisty, kteří by do USA chtěli zavítat. Ať už za prací, rodinnými návštěvami nebo cestováním. Před pár dny navíc pražské Letiště Václava Havla potvrdilo, že se na jeho ranveje vrací aerolinka Delta Air Lines a od 26. května obnoví přímou leteckou linku Praha – New York (JFK). O den později se přidají i United Airlines, které pasažéry přepraví na letiště Newark v New Jersey. Létat se bude až sedmkrát v týdnu.