Do sucha i do vody. Caracat je karavan, se kterým zvládnete dovolenou na pevnině i na moři

Jet na dovolenou s karavanem a poznávat krásy vnitrozemí, či se naopak vydat na pobřeží? To je otázka, kterou si pokládají majitelé klasických karavanů na čtyřech kolech. Kdo si zakoupí inovativní Caracat 860, se však může sám sebe ptát, zda se s karavanem nevydat také na širé moře. Společnost Schneider Caravaning totiž přichází s hybridem mezi karavanem a člunem.

Díky obytnému vozu či karavanu můžete prozkoumat v podstatě všechny kouty světa, ovšem pouze ty, kam vedou cesty. Nebo které spojuje se zbytkem světa trajekt. Mořská dobrodružství si ke karavanu žádají také pořízení jachty či katamaránu.

Německá společnost Schneider Caravaning se ovšem zaměřila na to, zda by světy putování po souši a po moři nešly určitým způsobem propojit. Výsledkem je vznik obojživelného karavanu Caracat 860, se kterým se lze vydat do kempu i do přístavu.

Caracat v sobě snoubí schopnosti člunu a obytného přívěsu. Dodáván je ve třech velikostech od 6,6 metru až do 8,6 metru. Na souši jej musí táhnout automobil, vizualizace konkrétně ukazují třídu G od Mercedesu.

Po spuštění na vodu si však začne žít svým vlastním životem díky benzínové pohonné jednotce o výkonu osmi koňských sil, které umožňují tichý pohyb například po hladině jezer. Kdo má zájem o vyšší výkon a plavbu ve vlnách, může přesedlat buď na dieselový, nebo na elektrický motor napájený bateriemi, díky kterým by měl výkon Caracatu vzrůst až na 100 koňských sil.

Foto: Caracat Caracat má dvě paluby a střechu, na níž se můžete opalovat

Uvnitř se nachází vše, co byste od domu na čtyřech kolech očekávali. Přítomna je ložnice, dva salónky, koupelna se sprchou a umyvadlem a také toaleta. Kuchyňka je vybavena varnou deskou, lednicí, mikrovlnkou, dřezem a nechybí ani vinotéka. Pohodlně by se zde mělo vyspat až šest osob, které mohou využít i prostor na přídi a zádi. A též na střeše karavanu určené pro opalování.

Výroba Caracatu probíhá v Turecku, přičemž jeho cenovka by měla startovat na 130 tisících eur za nejmenší verzi, tedy přibližně 3,1 milionu korun. Zájemci tak mají možnost koupit si buď luxusnější karavan či obytný vůz, postarší jachtu, nebo udělat kompromis a vydat se vstříc obojživelnému dobrodružství na Caracatu.