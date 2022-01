Růst ve virtuálním vesmíru může být závratný. Přesně před rokem měla služba s názvem Ready Player Me, která nabízí jednoduchou tvorbu vysněné podoby lidí v online světě, přesně 25 firemních zákazníků. Tedy tolik společností ve svých aplikacích a hrách systém využívalo. Teď jich je přes tisíc. Zajímavá čísla ukázala na zajímavou obchodní příležitost a investoři do firmy Wolf3D, která službu provozuje, právě poslali třináct milionů dolarů, v přepočtu přes 280 milionů korun. Část peněz přichází z Česka.

Blíže nespecifikovanou sumu do tvůrce avatarů pro metaverza neboli virtuální vesmíry vložil český projekt Somnium Space. Spolu s ním se na investici v celkové výši třináct milionů dolarů podíleli například Tom Preston-Werner, což je spoluzakladatel Githubu, spoluzakladatelé služeb Skype či Bolt, jeden z brzkých investorů Uberu nebo viceprezident společnosti Adobe.

Česká stopa se tak aktuální investicí prohlubuje. Když naposledy společnost Wolf3D, která Ready Player Me provozuje, nabírala investici, psal se srpen. A jedním z významných investorů byl i tuzemský investiční fond Presto Ventures. V tomto kole služba na vytváření avatarů získala 1,2 milionu eur, tedy přes třicet milionů korun.

Proč tolik lidí a společností taková firma zajímá? Umožňuje co nejjednodušší vytváření virtuální podoby lidí. Na začátek stačí nahrát vlastní selfie a dál ho lze prakticky donekonečna upravovat. S výsledným avatarem se po neskutečných světech pak uživatelé libovolně pohybují.

Tvorba avatarů v Ready Player Me

„Metaverzum není jedna aplikace nebo hra. Je to síť tisíců virtuálních světů, které lidé navštěvují, aby tu hráli, pracovali a spolupracovali. Pro uživatele nedává žádný smysl, aby si pro každou hru nebo zážitek vytvářeli nového avatara. Váš avatar by s vámi měl skrz metaverzum cestovat,“ popisuje Daniel Marcinkowski, marketingový manažer Wolf3D.

Wolf3D je estonská společnost fungující od roku 2014. S novými penězi hodlá dál systém tvorby avatarů vylepšovat, přidávat nové styly a typy těl. A roste z třiceti vývojářů na víc než sedmdesát po celé Evropě.

Skvěle to zapadlo

Investici Artur Sychov oznámil podobně, jako to dělá s mnoha dalšími informacemi ohledně jím vedeného Somnium Space – veřejně všem, koho to zajímá. Tentokrát na konferenci Somnium Connect v Praze. Ovšem i tak trochu všude jinde. V sále ho poslouchala konkrétní společnost, přednášející, kteří na pódiu postupně vystupovali mezi jeho projevy, a vybraní lidé z jejich firem.

Pro virtuální vesmír, který Sychov staví z Prahy už čtyři roky, je nová investice způsob, jak nabídnout svým uživatelům další zpříjemnění. „Je to o skvělých partnerech, kteří s námi staví skvělé produkty. Proto jsme začali investovat do společností, ve které věříme,“ popisuje. „Ready Player Me už byli naším blízkým partnerem. Dělají úžasné avatary a lidé v Somniu je hodně používají. Skvěle to zapadlo,“ dodává.

Ale kromě přítomných ho sleduje i řada dalších. Metamorpheus je tu zřejmě žena, ale je ve stínu, takže těžko říct. Poblíž stojí červený pták z Angry Birds. Úplně vpředu na pódium vyhlíží postava, nad kterou se vznáší označení Pax. Vypadá trochu jako mimozemšťan s obrovskýma černýma očima přes většinu obličeje, modrozeleným tělem a ocasem. Další tvor s mimozemskými rysy je až v rohu, fialovo-bílý žíhaný tvar se jménem BioCryoGenesis.

Slušelo by se napsat, že se během přednášky Sychova ani nehnou. Ve skutečnosti ale přenášejí váhu z nohy na nohu, máchají rukama a občas i popojdou. Někteří v průběhu dohromady skoro sedmihodinové akce i odejdou. Mnoho jich je ale vidět i ke konci.

Mít ve virtuálním světě takové pořádné tělo – tedy v přeneseném slova smyslu – je velmi důležité. Je to součást osobnosti. Takhle se ukazujete ostatním. Nemusíte přitom vůbec vycházet ze skutečnosti, takže zapomeňte na všechna omezení. Můžete být mužem, ženou, mimozemšťanem i třeba tou postavou z Angry Birds. Na bláznivé kreace není potřeba mít takovou odvahu jako v reálném životě, protože vždycky se můžete vypnout. Nebo svůj vzhled snadno změnit.

Ale zároveň není moc důvodů to dělat. Mít zajímavého avatara se totiž může rovnat vlastnění zajímavého majetku. Uživatelé Somnia na tvorbě toho svého vysněného stráví klidně přes 50 hodin a za rok 2021, od kdy také tento umělý svět umožnil s nimi obchodovat, na jejich prodeji vydělali přes půl milionu dolarů.

Aby to celé co nejlépe fungovalo, je třeba co nejvíc uživatelů. A ty přitahují nové možnosti. Somnium tak už podobně poslalo miliony korun do vývoje headsetu pro virtuální realitu od českých VRgineers – ve firmě si pořídilo tříprocentní podíl. Nebo do obleku TeslaSuit, který umožňuje lidem cítit v online světě doteky ostatních postav či třeba déšť.

A že to celé fungovat bude, zase naznačuje zájem dalších o takové světy. Konkrétně do Somnia vložili své peníze i bratři Tyler a Cameron Winklevossovi, kteří kdysi žalovali Marka Zuckerbergera za to, že jim ukradl nápad na vytvoření Facebooku. Sám Zuckerberg pak po přejmenování společnosti Facebook na Meta vyhlásil, že právě virtuální vesmír bude novým zaměřením celé firmy.