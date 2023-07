Doba tehdy nebyla tak utažená. Kinobox skončil kvůli nekorektnímu humoru, říká Roman Holý

Roman Holý je především legendární český hudebník, jehož jméno se skloňuje hlavně v souvislosti s kapelami J.A.R. a Monkey Business, které před více než třiceti, respektive dvaceti lety založil. Také se o něm mluví jako o otci funkové hudby v Česku. Mnohým ale utkvěl v paměti jako moderátor legendárního pořadu Kinobox na České televizi. „Dnes by to už neprošlo. I Kinobox skončil kvůli nekorektnímu humoru, který se novému vedení České televize tolik nezamlouval,“ říká.

Na dráhu hudebníka se dnes sedmapadesátiletý Roman Holý vydal už ve svých třinácti letech, tedy koncem sedmdesátých let. Reálně se ale hudbou začal prý živit „až“ o čtyři roky později. „Bylo to hrozně nuzný, koncem měsíce jsme jedli už jen mouku s vodou a kari,“ vzpomíná slavný český umělec. Jak ale v podcastu Čestmíra Strakatého naznačil, měnit se to začalo hlavně s příchodem Kinoboxu a rádia Evropa 2, jehož první veřejné vysílání proběhlo v roce 1990.

„V té době se to zlomilo – a já byl najednou zlatomládežník a měl jsem peníze. To bylo senzační. Co bylo ale ještě senzačnější, bylo to, že jsme na Kinoboxu měli koncept, který strašně zabral, nás nesmírně bavil, a ještě to bavilo lidi. My jsme tam dělali takové voloviny… Dneska už to asi můžu říct, ale byli jsme tam pořád zhulení,“ říká s úsměvem Holý. Prý ho do dnešního dne lidé zastavují na ulicích a za Kinobox ho chválí.

Kinobox už je nyní jen pouhou nostalgickou vzpomínku, v devadesátých letech ale šlo o velice populární pořad, který se zaměřoval na filmové novinky z Česka i zahraničí. A hlavně díky moderátorskému duu Roman Holý–Miloš Kohout měl i ty správné grády, co se nevybíravého humoru týče. Právě kvůli nekorektním vtípkům měl ale Kinobox skončit. A dnes by podle zakladatele J.A.R. a Monkey Business asi ani nemohl vzniknout.

„Je to vlastně úplně jednoduché, tehdy doba nebyla tolik utažená,“ říká Holý. „Lidé říkají, že dneska by to už neprošlo – a já si myslím, že by to fakt neprošlo. I Kinobox skončil (v roce 2000, pozn. red.) z důvodu nekorektního humoru, který se novému vedení České televize tolik nelíbil,“ doplňuje hudebník a zmiňuje, že stejně jako Kinobox by dnes neprošla ani Česká soda, další kultovní pořad s nutnou dávkou satiry.

Podle Holého je to ale „špatně“. Humor přirovnává k „máslu na chleba“, bez něhož se podle něj nedá skoro žít. „Humor má mnoho podob. A aby vám někdo diktoval, jaký humor máte mít… To se mi vůbec nelíbí,“ říká v podcastu a dodává, že kapela J.A.R. je tady od toho, aby právě tyto snahy bourala. Ostatně J.A.R. před měsícem vydala novou desku Jezus Kristus Neexistus? s typickými, odvážnými texty.

Názor na to, co je, a co už není vtipné, se ale liší člověk od člověka. V podcastu zaznívá i jméno Rickyho Gervaise, což je jeden z nejznámějších stand-up komiků současnosti, který mimochodem měl před pár měsíci vystoupení v Praze. I jeho humor se ale ne každému zamlouvá.

„Ricky Gervais to z mého pohledu dělá tím nejinteligentnějším, a pro mě nepřitažlivějším, způsobem. Jsem jeho velký fanoušek. A je jeden z mála, který to dělá dobře. Někteří to třeba už přehánějí, ale on je přesně na té lajně, která se mně velice líbí. Je mi příjemné, když si lidé dokáží ‚krutost‘ otočit sami na sebe. Takto humor ve Velké Británie funguje (Ricky Gervais je Brit, pozn. red.),“ doplňuje Holý.

Jen o (nekorektním) humoru a Kinoboxu ale podcast Čestmíra Strakatého nebyl. Co se Holému stalo, když omylem ochutnal pervitin a málem se předávkoval? Jak vnímal, když mu zemřel jeho milovaný bratr? Jak smýšlí nad kvalitní muzikou, která prý dělá lepší lidi? A proč se nikdy jeho kapely nepodvolí názoru ostatních a hudbu i texty si budou vždy dělat tak, jak ony samy chtějí?