Trefný humor bez servítek. Slavný britský komik Ricky Gervais jede pobavit Prahu

Kongresovým centrem Praha otřese začátkem března příštího roku ten nejvyšperkovanější humor, jaký je dnes možné slyšet. A kdo jiný by se o něj měl postarat než britský stand-up komik Ricky Gervais, který patří k celosvětovým mistrům svého řemesla. Právě on do české metropole přiveze svou novou show, s níž má v plánu objet celý svět. A pak znovu pobavit všechny uživatele Netflixu.

Pod kůži širší veřejnosti se Ricky Gervais dostal díky populárnímu britskému seriálu Kancl, respektive The Office (neplést se stejnojmennou sérií z USA), který napsal, režíroval a sám v něm i hrál. Pak svůj vytříbený cit pro humor přenesl i na parkety před živé publikum a stal se ikonou světa stand-upů. Inspiraci v něm vidí i Štěpán Kozub, který se teď chystá na dvoják v O2 areně.

Britská veřejnost ho považuje za nejvlivnějšího britského komika od dob Charlieho Chaplina, i proto má na svém kontě už šest mezinárodních turné, přičemž jeho živá stand-up show Fame se stala nejrychleji prodávaným britským vystoupením tohoto ražení v historii. Jednašedesátiletý rodák z anglického Readingu baví i diváky na Netflixu přes své speciál SuperNature.

Úspěch se nyní očekává také od jeho nové šňůry s názvem Armageddon, se kterou vyrazí i do Prahy. Zastávka je plánována na 4. března v Kongresovém centru Praha a prodej vstupenek se pro veřejnost spustí tento pátek, tedy 16. prosince od 10 hodin. Ceny začínají na 1 390 korunách. V případě, že jste členy klubu Live Nation, pořadatele akce, dostanete se k nim o dva dny dříve.

Jakmile nové turné Gervais odjede, na začátku roku 2024 se vystoupení dostane i na Netflix, kde je dostupný i zmíněný speciál SuperNature. Největší televizní streamovací služba totiž tuší, že i Armageddon bude mít velký úspěch, proto si práva zajistila už dopředu. Zmíněný SuperNatural byl na Netflixu jedním z nejsledovanějších komediálních speciálů loňského roku.