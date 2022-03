Když Orlando Bloom dorazil v roce 2017 do České republiky, aby zde natáčel seriál Carnival Row, začal se jeho Instagram plnit fotkami a videi z vyjížděk v obklopení česky hovořících cyklistů. Jedním z nich byl i Michael Moureček, zakladatel značky prémiových kol Festka, která slavného hollywoodského herce nejen vybavila kolem vytvořeným na míru, ale také jej naučila, jak do pedálů správně šlapat.

Hollywoodská celebrita není prvním a ani posledním výjimečným zákazníkem, jenž prošel černými vinohradskými vraty s bílým nápisem Festka. Karbonové rámy kol, které jsou zde vyráběny robotizovaným postupem na míru, mají cenovky, jež jasně definují, pro koho jsou kola určena. Jsou pro hardcore jezdce či osoby, které v touze vlastnit něco opravdu výjimečného nemají problém vyndat z peněženky i několik set tisíc korun.

A takových zákazníků není málo. Festka v době, kdy dodávky komponentů váznou, karbonu je málo a jeho ceny strmě letí vzhůru, nebyla schopna uspokojit poptávku. Její obrat v minulém roce překročil 30 milionů korun a svým náročným zákazníkům dodala více než 267 rámů.

Významné osobnosti jsou navíc zainteresovány i přímo ve Festce coby její majitelé. Kromě zakladatelů Michaela Mourečka a Ondřeje Novotného, kteří aktuálně mají čtvrtinový podíl, drží zbylých 75 % ve svých rukou společnost Scalatore, za níž stojí bývalý tenista Tomáš Berdych, svého času čtvrtý nejlepší muž žebříčku ATP, podnikatel Lukáš Šebesta a filmový producent Fady Salamé.

Michael Moureček a Ondřej Novotný, kteří Festku rozjeli Foto: Festka

Bylo mu 30 let a měl za sebou cyklistickou kariéru, se kterou to dotáhl až do italské stáje. Pak si ale řekl dost, pověsil kolo na hřebík a začal se věnovat marketingu. Osud však Michaela Mourečka ke kolům opět vrátil, a to v momentě, kdy se mu rodina rozhodla právě ke třicátým narozeninám věnovat kolo.

Jenže bývalému závodnímu cyklistovi nemůžete dát ledajaký kus koupený v místní prodejně. Takový člověk je zvyklý na kolo, které s jezdcem dokonale splyne. Jeho výběr se však stal pro Mourečka nadlidským úkolem. „Dostal jsem se do pozice náročného zákazníka, který o té problematice věděl leckdy víc než prodávající. A tím, že jsem to kolo vlastně nepotřeboval, to bylo o to náročnější,“ vysvětluje Moureček, jenž na svou pátrací misi přibral i kamaráda a kolegu Ondřeje Novotného. Leč nepochodili u žádného z výrobců doma, v Německu, ba ani Itálii.

Oba hledali takového výrobce, který by měl pod kontrolou veškeré výrobní procesy a i co do designu by jeho nabídka odpovídala jejich požadavkům. Nic z toho se však nenaplnilo, a tak padlo rozhodnutí postavit si kolo vlastní. Tím se začal psát příběh společnosti Festka pojmenované po kolech určených pro dráhovou cyklistiku.

Poctivá robotická výroba na míru

Už v roce 2010, kdy společnost zakládali, měli jasno v tom, že je nutné Festku odlišit od ostatních výrobců. Na místě by bylo očekávat, že onu výjimečnost povedou přes precizní ruční zpracování. Jenže Mourečkova strategie byla a stále je zcela opačná.

„Od zbytku světa nás dělí to, že při výrobě rámů využíváme velký podíl robotů. Největší omyl je, že si lidé myslí, že to tu vzniká ručně. Ale neuvědomí si, že hand made je rám, na kterém jezdili doteď. Cokoliv, co vidíte na Tour de France, je hand made kolo složené ze 400 až 600 kousků karbonu, které někdo musel dát ručně do formy. My jsme od začátku navrhovali naše rámy tak, aby šly vyrábět automatizovaně,“ vysvětluje Moureček.

Ukazuje při tom na část rámu s přiznanou strukturou karbonu připomínající tvarem těstovinové motýlky farfalle, které vznikají technologií strojového navíjení karbonových vláken. Právě tento tvar, zpevňující celý rám, je výsledkem dlouholetého vývoje výrobních postupů Festky, která původně začala stavět svá kola na ocelovém a titanovém základu.

Nakonec se ale rozhodla pro karbon zpracovaný robotickou cestou, což je zárukou té nejvyšší kvality u každého kusu. Z tohoto materiálu je dnes vyráběna drtivá většina modelů, které má společnost v nabídce. Důvod je přitom jednoduchý. „Při poloviční hmotnosti nabízí karbon stejně vysokou tuhost jako ocel,“ vysvětluje Moureček.

Spojování dílů karbonového rámu, na kterém je vidět motýlkový vzor Foto: Festka

Jak ovšem dodává, ve finále není to, co rozhoduje o kvalitě kola, ani jeho váha, ani materiál, ze kterého je vyrobené, ani jeho aerodynamika: „Za mě je dobré kolo vždy to, na které se těšíte a na kterém chcete znova vyjet. A je jedno, z jakého je materiálu, kolik stálo peněz a tak dále. Je skvělé z toho důvodu, že zlepšuje kvalitu života. A každý člověk má pro dosažení takové věci trochu jiná kritéria.“

Jak ovšem zjistit, že vám bude dané kolo přinášet tu správnou porci radosti? Jedním z důležitých parametrů je, aby vám co nejlépe sedělo. I to je důvod, proč jsou všechna kola Festky vyráběná přesně na míru novým majitelům. Festka ovšem takzvaný fitting nabízí i jako samostatnou službu. A tak Mourečka a jeho tým mohou navštívit i ti, pro které je kolo od Festky nedostupnou záležitostí.

Umělecká specialitka of Festky jménem Samuraj Foto: Festka

„Celé to funguje na technologii motion capture, kdy vás polepíme LEDkama, zdigitalizujeme váš posed a software nám vyhodí nejrůznější data. My vás pak dostaneme do ideální pozice při jízdě na kole a třeba i pomůžeme trochu upravit styl k lepšímu. Výsledek nám taky ukáže, jak má váš rám vypadat. A s tím byste měl přijít do prodejny a podle toho si kolo vybrat. A je jedno, jestli takové kolo stojí šest tisíc korun, 60 tisíc korun či půl milionu,“ popisuje Moureček službu, za kterou si ve Festce účtují 3,5 tisíce korun.

Jak sám Moureček říká, často se setkává s názorem, že takový fitting je něco, co využijí především profesionálové. Dle jeho názoru by jej ale měli využívat především úplní začátečníci, aby se vyhnuli špatným návykům při jízdě a měli kolo, na kterém je bude jízda skutečně bavit.

Není a nebude

V loňském roce Festka dodala 176 takto na míru šitých rámů z celkově vyrobených 267 rámů/kol, což jí pomohlo k obratu lehce nad 30 milionů korun. Jak ovšem Moureček vysvětluje, kdyby měla společnost tolik materiálu do objednávek, mohlo by toto číslo být i trojnásobně vyšší. Jenže dostupnost komponentů se aktuálně pohybuje mezi rokem a půl až dvěma lety. Nedostupný je navíc přímo karbon, jehož ceny v poslední době vystřelily strmě vzhůru.

„V kvartále běžně použijeme 70 kilogramů karbonu. Teď se nám podařilo zajistit sedm kilo, takže deset procent z toho, co bychom potřebovali. Nemluvě o tom, že cena za posledních deset měsíců vzrostla o 110 procent. Jsme výrobní firma, a když se nám něco předtím pohnulo o dvě procenta, tak už jsme tvořili krizové scénáře. Ale teď to tady létá o stovky procent. Musíme to přežít, proto se aktuálně hodně věnujeme vývoji a redesignu, tedy něčemu, na co běžně nemáme čas,“ vysvětluje Moureček.

Kdy přesně by problémy v dodavatelském řetězci mohly být zažehnány, je podle zakladatele Festky stále velmi těžké odhadovat. U karbonu hovoří o půl roku, připomíná však, že jsou tu komponenty obsahující hliník. V jejich případě mohou být čekací lhůty i dva roky. I přesto plán pro letošní rok počítá s dodávkou 260 rámů a v příštím roce by jich společnost ráda dodala 350.

V poslední době se těší oblibě gravel modely. Festka vychází trendu vstříc kolem Scout Foto: Festka

Určitým ultimátním cílem týmu Michaela Mourečka je navýšit výrobní kapacity natolik, aby společnost mohla ročně odbavit dva tisíce rámů silničních modelů a rámů spadajících do kategorie gravel. Ta propojuje silniční cyklistiku s jízdou na nezpevněných cestách a v poslední době se těší velké popularitě. To potvrzují i čísla Festky, u které tyto rámy tvořily 20 procent z celkového prodejního objemu, což je meziroční nárůst o pět procent.

Jednoho by mohla napadnout otázka, proč se Festka nepustí i do segmentu horských kol, který by mohl přihrát spoustu nových zákazníků. Jak ovšem Moureček vysvětluje, jedná se o zcela rozdílnou disciplínu. Horské kolo by společnost sice dokázala vyrobit, ale musela by pro něj vytvářet zcela jedinečný obchodní model. Proto Moureček nad odpruženými modely do terénu zatím vůbec nepřemýšlí a zaměřuje se na strategii, jak své karbonové roury dostat k dalším zákazníkům z celého světa.

Racionální Evropan a ujetý Asiat

Třetina rámů Festky dnes putuje do Evropy, třetina do Ameriky a třetina do Asie. Evropští zákazníci Festku volí především jako rozumnou investici do kvality, která vydrží. V Jižní Americe se daří především v Kolumbii, kde cyklistiku vášnivě milují, s čímž souvisí i úspěch v Severní Americe, kde Festka boduje především u expatů.

Kapitolou sama pro sebe je podle Mourečka Asie. Tamní zákazníci vyhledávají trochu ujetá kola a občas se chovají ujetě i při jejich vybírání. „Například do Číny jsme nikdy nedělali kolo na míru. Tam to funguje tak, že si obchodník nechá pro zákazníka vyrobit šest kol, ten pak přijde, vybere si jedno a odjede. Co se děje se zbytkem, netuším, ale nikdy nám nic neposílají zpět,“ popisuje specifické chování čínských obchodníků Moureček.

Právě do Asie také velmi často míří specialita Festky v podobě kol s designem tvořeným podle přání zákazníka, což je služba mezi výrobci kol velice ojedinělá. V českých médiích rezonovalo například kolo vyrobené za použití hliníku z kapslí do kávovaru Nespresso či speciál imitující porcelán s ruční kresbou ilustrátora Michala Bačáka, určený právě pro jednoho z asijských zákazníků.

Umělecký kousek v imitaci porcelánu Foto: Festka

Moureček přitom vysvětluje, že řada zákazníků, kteří si nechávají vyrobit takto specifické kolo, jsou spíše začátečníci, nikoliv ortodoxní cyklisté. Většina z nich si takové kolo nenechá vyrobit z důvodu exhibice, ale touží po něčem vysoce osobním, jako je například kolo inspirované Franzem Kafkou a jeho dílem, určené pro spisovatele z New Yorku.

„Věříme, že kolo může být jedna z mála sportovních věcí, u níž dává smysl přidat tuto extra hodnotu. Existuje spousta osob, které si mohou kupovat kola jako bonbóny, ale nikdo je neuspokojuje. Je ale zajímavé, že to mnohdy nesouvisí s jejich příjmem. Existují velmi bohatí lidé, kteří by si takové kolo mohli bez problému koupit, ale nekoupí, protože jejich mozek je nastavený rozhodovat se hned a brát ty designy, jež máme běžně k dispozici,“ vysvětluje Moureček.

Kolo pro Legolase

Do této kategorie zákazníků se podle Mourečka řadí také Orlando Bloom, o němž hovoří jako o jedné z mála výrazných celebrit, které se rozhodly dávat veřejně najevo, že vlastní kolo od Festky. Jejich vzájemné seznámení proběhlo přes společného kamaráda, který se zbláznil do cyklistiky. Když s ním chtěl Bloom během natáčení v Česku strávit nějaký čas, jedinou možností bylo právě na kole. A tak se Bloom ocitl ve Festce, kde mu vytvořili nejen kolo, ale Michael Moureček ho i naučil, jak na něm i správně jezdit.

Dnes představitel Legolase z filmové ságy Pán Prstenů a Hobit sedlá model Spectre. „To je kolo, které není stavěné na to, aby se vybavovalo nejvíc fancy komponenty. Hodí se spíš na nejrůznější raritky. To je to, co on miluje. Vůbec není tím zákazníkem, který by chtěl vlastní designové kolo nebo top kolo s nejlepšími komponenty. Jemu se to musí líbit a být to hodně surové,“ popisuje cyklistický vkus Blooma Moureček.

Bloom v tomto ohledu nemohl narazit na lepší podnik, protože neotřelé výrobní postupy a inovativní speciality jsou přesně tím, na čem dnes Festka staví a co chce rozvíjet i do budoucna. Pro Michaela Mourečka je aktuálně stěžejní ještě více tlačit celou výrobu směrem k robotizaci, a naplnit tak cíl, který si Festka předsevzala.

„Spousta lidí se obává, že se tím vytrácí autenticita, ale tak to není. Ferrari je také děláno roboty. To samé hodinky Cartier či nejrůznější šperky. Vždy je tam detail, který ten robot nezvládne, a vy mu díky ušetřenému času můžete věnovat o to víc péče. Proto je naší strategií přijít za několik málo let s úplně jinou formou výroby. Už to nebude dílna, ale zprocesovaná fabrika se showroomem. Možná už nebude naše výroba tak ‚sexy‘, ale jen tím se navýší výsledná kvalita produktu,“ uzavírá Michael Moureček.