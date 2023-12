Dolaroví milionáři v Česku? Hlavně muži nad 50 let, kteří teď věří víc akciím než nemovitostem

Takhle si ChatGPT představuje dolarové milionáře, kterým je přes 50 let

Už potřinácté uspořádala J&T Banka průzkum mezi českými a slovenskými dolarovými milionáři nazvaný Wealth Report. V něm se lidí, jejichž disponibilní majetek přesahuje milion dolarů, ptá, jak o svém jmění přemýšlí a jaké nástroje k jeho zhodnocování volí. Na oblibě u nich klesají nemovitosti, naopak vzhůru jdou kapitálové trhy.

Investiční nemovitosti sice v portfoliích milionářů zabírají celou pětinu, jejich podíl ale mírně ochabuje, což odráží obecnější situaci na trhu a ve společnosti. Kvůli vysokým úrokovým sazbám, prudkému růstu cen a naopak poklesu reálných mezd je nyní realitní trh hodně utlumený a ani do budoucna se nedá očekávat, že by se na něj vrátila dynamika z covidových a předcovidových let.

Nemovitosti tedy sice zůstávají jedním z investičních pilířů (neinvestuje do nich jen 19 procent účastníků výzkumu), ale už kolem nich není takové haló, jako v minulých letech. V tomto se dolaroví milionáři nijak neliší od většinové populace – i oni se nechají zlákat tím, co zrovna letí nahoru. Ostatně i mezi nimi zažívaly například kryptoměny prudký nárůst zájmu v roce 2021, ale loni ani letos už je skoro nezmiňují.

„Vzhledem k vývoji na finančních trzích, kdy se akciové indexy v Evropě dostaly na patnáctiletá maxima a jeden z nejúspěšnějších roků v historii zaznamenaly také americké technologické akcie, není překvapivé, že nejzajímavější zhodnocení očekávají dolaroví milionáři u akcií zahraničních firem,“ hodnotí nejnovější data Wealth Reportu hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář.

Akcie představují v průměru něco přes pětinu portfolií a 41 procent respondentů očekává, že právě akcie budou v příštím roce klíčovým zdrojem růstu jejich jmění. Optimističtější, co se příjmů týče, jsou jen vůči ziskům z vlastního podnikání.

„V pohledu na vývoj očekávání nejzajímavějšího zhodnocení investic v Česku a na Slovensku je zřejmý pokračující efekt přísnější měnové politiky. Ten se projevil především v nárůstu výnosu u korporátních dluhopisů a zejména v Česku pokračujícím zájmem o termínované vklady,“ dodává ještě Petr Sklenář.

Hlavním cílem správy majetku je pro milionáře a milionářky především růst jeho hodnoty, což podle J&T Banky deklarovalo 40 procent českých a 43 procent slovenských dolarových milionářů. V Česku jsou dalšími cíli také zajištění renty a uchování kupní síly jmění.

Zajímavé je srovnání v tom, jak ke správě majetku přistupují muži a ženy. Při pohledu na cíle správy majetku podle pohlaví to jsou především muži, kdo ho chce zhodnocovat (43 procent vs. 25 procent), naopak ženy více preferují zajištění renty (40 procent vs. 24 procent).

A jak vlastně takový dolarový milionář vypadá? Vše podstatné říká zpráva J&T Banky: „Tuzemští dolaroví milionáři jsou povětšinou ekonomicky aktivní muži. Stále jde převážně o podnikatele a vedoucí pracovníky či specialisty, pouze kolem dvanácti procent jsou penzisté. V průměru je dolarovým milionářům mírně přes padesát let (56 let v ČR, 53 let v SR). Patrný je příchod mladších dolarových milionářů, kteří jsou nástupci polistopadových podnikatelů či úspěšnými startupisty. I přes lehký nárůst počtu úspěšných žen je i nadále svět dolarových milionářů světem mužským.“