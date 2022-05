Dole videohovor, nahoře videohra. Laptop od Asusu se dvěma displeji je ideální pro legraci při práci

Znáte to. Musíte s kolegy řešit online schůzku, ale raději byste rozšiřovali své impérium ve strategické hře Civilization VI. Anebo zrovna plníte úkol zadaný šéfredaktorem, ale v televizi běží AZ kvíz, který byste opravdu chtěli vidět. Jenže nemáte po ruce druhý monitor a displej vašeho notebooku je tak maličký, že se na něj všechno vměstná jen velice těžko. Kdybyste měli Zenbook Pro 14 Duo OLED od Asusu, tenhle problém neřešíte. Notebooková novinka má totiž pod hlavní obrazovkou ještě jednu.

Nedávno jsme měli možnost otestovat notebook Asus Zenbook 14X OLED. O tom, jak jsme na jeho dvou displejích kombinovali AZ kvíz i Doom, si určitě přečtěte. Ale výsledný dojem důležitý pro další řádky byl takový, že maličký obdélníček kombinující obrazovku a touchpad je možná veselá hračka, která na pár desítek minut zabaví, ale reálně to žádný mocný nástroj pro dechberoucí produktivitu není.

Jenže u Zenbooku 14X šlo o párcentimetrovou plošku. Jaké to je s mnohonásobně kvalitnějším sekundárním displejem, který je navíc roztažený přes celou šířku těla výkonného notebooku? Odpověď na tuto otázku nám v redakci poskytlo několikadenní testování Zenbooku Pro 14 Duo OLED od známého tchajwanského výrobce.

Asus svou novinku prezentuje jako „dokonalý nástroj pro multitaskující uživatele“. Byť toto často volené přídavné jméno (dokonalý, ne multitaskující…) může vyvolávat všechno možné od lehkého pobavení až po vysokorychlostní kroucení hlavou, s myšlenkou v jádru sdělení se obecně dá souhlasit. Sekundární obrazovka s označením ScreenPad Plus totiž usnadňuje multitasking a skutečně do velké míry druhý monitor dokáže nahradit. Rozhodně ne dokonale, ale často dostatečně.

Foto: CzechCrunch Díky Zenbooku můžete budovat impérium a sledovat Google Trends… najednou

Druhý displej v notebooku samozřejmě není žádná revoluce. O redakčním zkoušení Zenbooku 14X OLED už byla řeč, v minulých letech Asus představil několik duálně vybavených modelů. Příznivci Applu zase znají Touch Bar, který sice nebyl plnohodnotnou obrazovkou, ale do jisté míry poskytuje podobnou možnost vytáhnout vybrané ovládací prvky pryč z hlavní obrazovky.

Předchůdci Zenbooku Pro 14 Duo OLED jsou Zenbook Duo a Zenbook Duo 14, jejich pokračovatel nicméně předchozí modely výrazně převyšuje. A to nejen OLED displejem vystavovaným na odiv v názvu, ale i dalším hardwarem. Starší čtyřjádrové procesory může nahradit až čtrnáct jader dvanácté generace Intel Core i9 řady H, laptopové grafické karty série MX pak zase RTX 3050 Ti. V řeči čísel to jsou nárůsty CPU i GPU výkonu o stovky procent oproti předchozím modelům Duo. Prakticky řečeno je to dost i na náročnější hraní a práci.

V hardwarovém výčtu nesmíme zapomenout na primární OLED obrazovku s úhlopříčkou 14,5 palce a rozlišením 2 880 × 1 800 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz (údajně první svého druhu mezi laptopy). Jak se u zvolené technologie stále přece jen známější spíš z televizních obrazovek dá očekávat, černá je skvělá a barvy vypadají parádně. A to bez ohledu na to, jestli zrovna tvoříte ve Photoshopu, hrajete Civilization nebo sledujete AZ kvíz.

Dvě obrazovky a výkonné vnitřnosti se navíc dostanou do stále dostatečně kompaktního přístroje s tloušťkou 18 milimetrů a hmotností 1,7 kilogramu. Tělo z hliníkové slitiny působí velice profesionálním dojmem, který tak trochu zakrývá, jak veselé možnosti jdou se dvěma displeji provádět.

Jako druhý monitor

Nyní ale už k tomu nejzajímavějšímu – ke ScreenPadu Plus. Sotva notebook otevřete, druhá obrazovka se lehce nadzvedne a nakloní. To je součást řešení, které Asus honosně nazývá „aktivním aerodynamickým systémem“. Má zvýšit proudění vzduchu o více než třetinu a snížit teplotu až o čtyři stupně, k čemuž pomáhá i vylepšené chlazení uvnitř stroje. Nezbývá než věřit, ale je fakt, že mírné naklonění je přinejmenším pro sledování obsahu příjemnější, než kdyby obrazovka zůstala zcela vodorovná.

Kromě sledování ale ScreenPad Plus slouží k ovládání Zenbooku. Obrazovku lze snadno (třeba klepnutím třemi prsty) proměnit na obří touchpad, což je velice pohodlné. Standardní touchpad se dvěma fyzickými tlačítky se totiž krčí v rohu spodní části notebooku. Svou práci odvede, ale široký ScreenPad je nesrovnatelně komfortnější.

S některými dalšími funkcemi ScreenPadu je to nicméně o něco méně slavné. Podobné poznatky jako u Zenbooku 14X totiž občas platí i v případě Pro 14 Duo. Můžete si na něm pár dotyky vyvolat kdovíjaké ovládací prvky, ale proč byste potřebovali mít po ruce třeba tlačítko klávesové zkratky, když i běžný uživatel stiskne Ctrl + C rychleji na klávesnici. Nebo přes něj lze ovládat rozložení otevřených oken, ale také je můžete během dvou sekund poskládat ručně myší.

Jenže tentokrát je k dispozici plnohodnotná – nebo řekněme polovičně hodnotná v porovnání s tou primární – obrazovka. A tak najednou i aplikace, která převádí slova napsaná na displej prstem či stylusem do textu, dává větší smysl než na dříve testované miniploše. A i když se zrovna převod písma ze své podstaty nejspíš nedočká častého používání, mít vždy na dosah třeba numerickou klávesnici je fajn. Široká plocha ScreenPadu Plus už není jen kuriozita.

Otevřít si na hlavní obrazovce prezentaci a na spodním displeji mít videohovor s kolegy? Na to je Zenbook Pro 14 Duo jak dělaný. Mít při práci současně puštěný třeba stream sportovního utkání? I na to se novinka od Asusu dobře hodí. Do poměrně překvapivé míry skutečně platí, že ScreenPad je druhý displej. Samozřejmě poměrně nízký, takže na náročné používání to není, ale mít na něm otevřená dvě okna prohlížeče, na kterých sledujete třeba vývoj nějakých grafů nebo zpravodajství v reálném čase, není problém.

A opakovaný vtip sice obvykle už nebývá vtipem, ale ani tentokrát jsme si nemohli odpustit otestování možností ScreenPadu takříkajíc od A do Z. Takže ano, na hlavní obrazovce si můžete pustit třeba živé vysílání AZ kvízu, na té druhé pak klidně tři díly z archivu populárního pořadu České televize. To je sice krajně nepravděpodobný způsob použití, ale skutečnost, že ScreenPad je dobře vypadající obrazovka se vším všudy, která to zvládne – a ne narychlo spíchnutá zbytečnost, to ilustruje perfektně. (Mimochodem, věděli jste, že AZ kvíz můžete na stránkách ČT hrát online?)

Foto: CzechCrunch Při správném nastavení oken vám Zenbook dopřeje čtyřnásobnou radost

Graficky zdatnější uživatelé než autor, pro kterého je vrcholem výtvarné tvorby Malování ve Windows, také ocení aplikaci od Asusu, která druhou obrazovku přizpůsobí na míru grafickému softwaru od Adobe. A to ne ve smyslu pouhého přetažení ovládací lišty z Photoshopu na jinou obrazovku, ale adaptivní proměnou celého displeje na speciální panel s širokými možnostmi upravení jednotlivých tlačítek třeba pro rychlou změnu velikosti štětců.

Tato funkce není pro ScreenPad novinkou a samozřejmě zůstává otázkou, nakolik je vážnější grafická práce na laptopu častá, nicméně právě toto je naplnění potenciálu ScreenPadu. A ještě víc by samozřejmě potěšilo, pokud by Asus podobně integroval i další software než jen nabídku Adobe. Jistě, možnost ovládací prvky různých programů na ScreenPad prostě přetáhnout jako na druhý displej tu stále je, ale proměna panelu na dedikované a upravitelné ovládání vše posouvá na mnohem vyšší úroveň.

A jako vyšší level lze poněkud nepřekvapivě označit i celkové dojmy ze Zenbooku Pro 14 Duo OLED. Tedy v porovnání s několikrát zmiňovaným testováním modelu 14X. Ten byl coby notebook zcela solidní, ale maličký ScreenPad u něj nemohl dlouhodobě zaujmout. Zato Pro 14 Duo – respektive jeho ScreenPad Plus – už ano. Připojení laptopu k dvaatřicetipalcové obrazovce je samozřejmě produktivnější a pohodlnější řešení, ale když zrovna takový monitor nemáte po ruce, ScreenPad dokáže dobře posloužit. I kdyby jen na sledování vědomostní soutěže.