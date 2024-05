Domácnostem umožňují vydělávat na elektřině vyrovnáváním sítě. Investuje do nich Tilia i Credo

Uložit 0

Přináší možnost efektivního a odpovědného nakládání s elektřinou, čímž může domácnostem uspořit či vydělat tisíce korun ročně, a kromě dodávky energií nabízí i řízení spotřeby a výroby elektřiny. Česká firma Delta Green, jejíž služby aktuálně využívá přes pět tisíc domácností, chce díky tomu nahradit fosilní elektrárny. Této vizi věří také investoři a trojice zdejších fondů firmě posílá desítky milionů korun. Přinášíme sumář nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Delta Green (původně Nano Green)

Kdo investuje: Kolo vede česká Tilia Impact Ventures, přidaly se i fondy Credo Ventures a Purple Ventures.

Kolik a v jakém kole: 2,2 milionu eur (55 milionů korun) v seedovém kole

Co startup dělá: Delta Green vyrovnává elektrické sítě tím, že do nich zapojuje domácnosti, které zjednodušeně řečeno sdružuje do obří virtuální baterie. Domácnostem, jež jsou vybaveny chytrým elektroměrem, fotovoltaikou, baterií, tepelným čerpadlem nebo elektromobilem, tak dokáže uspořit nebo vydělat jednotky tisíc korun ročně. Podle startupu je vyrovnávání sítě miliardový trh, kterému dominují fosilní elektrárny, a právě ty chce Delta Green nahradit domácnostmi.

Zakladatelé: Firma vznikla v roce 2008 a spadala pod Nano Energies, na přelomu loňského roku ji přebral management ve složení David Brožík, Jan Hicl a Lukáš Beneš. Čtvrtým spolumajitelem je od dubna Prokop Čech.

V jakém je stadiu: Na začátku roku firma přišla do rukou nových majitelů, krátce poté oznámila první úspěšný test zapojení domácností do vyrovnávání sítě. Hotový software, na jehož dokončení mají jít i prostředky z právě podepsané investice, chtějí představit do konce roku.

„Jako první nabídneme službu českým domácnostem, kde plánujeme agregovat desítky megawattů,“ popisuje produktový ředitel Jan Hicl. Firma nyní potřebuje postavit robustní a stabilní řešení. Na jeden megawatt prý stačí zhruba 200 domácností.

Sídlo startupu: Praha

Jak je startup velký: Elektřinu aktuálně Delta Green dodává asi 5 550 domácností, opakující se roční tržby (ARR) za rok 2023 dosáhly 219 milionů korun.

Proč je to zajímavé: „Abychom snížili uhlíkovou stopu energetického sektoru, potřebujeme zapojit více obnovitelných zdrojů. Slunce i vítr ale mohou ohrozit stabilitu sítě. Delta Green přináší cenově dostupné řešení tohoto problému. To podle nás může být klíčem pro masivní vstup obnovitelných zdrojů do sítě a v konečném důsledku i levnější elektřině pro všechny,“ komentuje Andrew Gray, partner Tilia Impact Ventures.