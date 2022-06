Rokůsek nakupuje. Na Slovensku výrobce nábytku, v Česku vývojáře pro budoucnost energetiky

Prémiový nábytek z masivního dřeva a budoucnost energetiky spolu nemají na první dobrou co do činění. Společným jmenovatelem se ovšem stal Petr Rokůsek, zakladatel energetické skupiny Nano Energies, který v obou světech vyrazil na nákupy. Nejprve tento týden oznámil, že kupuje slovenského výrobce nábytku Javorina, aby pak o pár dní později definitivně uzavřel důležitý deal také pro Nano Energies. Do týmu získává vývojářské studio S9Y, se kterým chce postavit předního hráče v oblasti zelených technologií.

Začněme ale na Slovensku. Osmačtyřicetiletý Rokůsek, který ve svém hybridu neustále pendluje mezi Českou republiku, Švýcarskem a Lichtenštejnskem, kde žije, se pustil do soukromých investic. Před pár týdny oznámil vstup do pracovního portálu Cocuma, aby se teď vrhl zase do úplně jiného oboru. V obchodu, který se podle informací CzechCrunche pohyboval v řádech vyšších desítek milionů korun, získal stoprocentní podíl ve společnosti Javorina. S tradičním slovenským výrobcem designového nábytku má velké plány.

„Investoval jsem do podtatranského výrobce z masivního dřeva Javorina, protože věřím že kvalitní nábytek, který vydrží po generace, je tím největším zhodnocením života stromu. Leo Čellár, Slavomír Alžbetkin a celý tým Javoriny vybudovali za desetiletí obrovskou kvalitu. Poznal jsem to na vlastní kůži – už mnoho let v jejich posteli spím, na jejich stole snídám a žiju v obýváku s jejich knihovnou a komodou,” říká Petr Rokůsek.

Firmu kupoval od investiční skupiny Premium Design Group, za níž stojí Jaroslav Havel z advokátní kanceláře Havel & Partners a Jan Fidler s Petrem Němcem z developerské společnosti Sebre. S Němcem se už Rokůsek dobře zná, protože je zároveň investorem v jeho Nano Energies. Sebre zároveň stálo za budovou DRN na Národní třídě, kde má energetická skupina kanceláře.

Foto: Javorina Slovenská Javorina vyrábí nábytek z masivního dřeva

V podtatranské Spišské Belé má Javorina s produkcí nábytku z masivního dubového dřeva pětasedmdesátiletou tradici. Zaměstnává 84 lidí a nejen na Slovensku a v Česku, ale také v Německu, Rakousku či Francii nabízí postele, stoly, komody, knihovny, sedací nábytek či solitéry vyrobené 3D tvarováním masivu. „Vstup nového majitele do Javoriny vnímám jako příležitost adaptovat ji na nové trendy a k naší výrobě respektující tradici přidat něco progresivního,“ říká současný ředitel Javoriny Slavomír Alžbetkin.

Rokůsek říká, že do firmy plánuje mimo jiné integrovat inovace postavené na robotice. Na Javorinu, která v loňském roce zaznamenala obrat ve výši 3,3 milionu eur (přes 80 milionů korun), tak čeká nová éra. To lze zčásti říct také o jeho hlavní podnikatelské aktivitě v podobě společnosti Nano Energies, kterou založil už v roce 2008 a zaměřuje se na udržitelné obchodování s elektřinou a další inovace v oblasti moderní energetiky. Pro dceřinou firmu Nano Green teď získává dle Rokůskových slov významné personální posily.

Do čela Nano Green se nově postaví trojice David Brožík, Jan Hicl a Lukáš Beneš. Jedná se o spoluzakladatele vývojářského studia S9Y, které Nano Energies akvírovalo a díky tomu na další cestě spojí síly. Podrobnosti transakce nechce ani jedna ze stran komentovat, podle informací CzechCrunche ale má zmíněná trojice získat část odstupného v hotovosti a část v podílu přímo v Nano Green, a to ve výši 25 procent. Zbylá část dál zůstane v rukou skupiny Nano Energies, kterou dlouhodobě řídí Stanislav Chvála.

„Vše v energetice se pro mě odvíjí od vize decentralizace a digitalizace. Elektřina, která je obnovitelná, flexibilně vyrobená a spotřebovávaná a navíc sdílená, přináší větší svobodu. Teď chci budoucnost a kus práce, který v Nano Green je, předat mladší generaci, která to cítí stejně,“ vysvětluje novou akvizici Petr Rokůsek, který na studiu S9Y oceňuje specializaci na aplikace s dobrým uživatelským zážitkem a vysokou přidanou hodnotou. Právě takové chce nabízet i svým klientům v rámci energetických služeb, které v Nano Green chystá.

David Brožík přichází do role provozního ředitele, Jan Hicl bude produktovým ředitelem a Lukáš Beneš technickým ředitelem. Jejich společným cílem bude pomoci domácnostem a firemním zákazníkům v přechodu k používání elektřiny z obnovitelných zdrojů a tím pomoci bojovat proti změně klimatu. „Obnovitelné zdroje, jako je například domácí fotovoltaická elektrárna, poskytují příležitost stát co nejméně závislý na dodávce elektřiny ze sítě,“ říká Brožík ze S9Y. Spolu se zakladateli přejde do nové firmy až dalších třináct zaměstnanců.

Foto: Nano Energies Lukáš Beneš, David Brožík a Jan Hicl, zakladatelé studia S9Y

„Pro normálního uživatele je nemožné stále hlídat, kdy zrovna svítí slunce, jestli je v daný okamžik ekonomicky nejlepší rozhodnutí nahřívat si vodu v bojleru, nabíjet auto a nebo elektřinu prodat za aktuální burzovní cenu do sítě. A přesně tento problém chceme pro naše zákazníky co nejvíce zautomatizovat tak, aby nad tím nemuseli vůbec přemýšlet, byl zachován jejich současný komfort a také věděli, že jejich účet za elektřinu bude nejmenší možný,“ dodává Brožík.

Studio S9Y vzniklo v roce 2014 a má za sebou projekty pro firmy jako Rohlik.cz, Generali Česká pojišťovna, Direct pojišťovna či Spendee. V Nano Energies budou spolupracovat nejen s Petrem Rokůskem a celým stávajícím týmem, ale také s dalšími akcionáři, mezi nimiž jsou Tomáš Janeček, Petr Zahradník a Petr Němec. Loni jejich firma utržila téměř tři miliardy korun, expanduje po střední a východní Evropě a zmínění akcionáři na moderní budoucnost energetiky, jak si ji představuje Petr Rokůsek, sází stovky milionů korun.