Domov jako investice. V Letňanech roste nový dům, kde lidé mohou splácet byt spolu s nájmem

V pražských Letňanech roste nový bytový dům Letnian. Kromě toho, že nabízí energeticky nenáročné a designové bydlení, přináší do Česka také další možnost, jak financovat vlastní byt. Do bytu se člověk nastěhuje jako nájemce, postupem času se ale může stát jeho vlastníkem. K počáteční investici přitom stačí jen pět procent z kupní ceny, čímž se navíc zafixuje i cena bytu.

Na pořízení hypotéky musí mít v současné době člověk našetřeno minimálně deset až dvacet procent kupní ceny. Ceny bytů rostou a s nimi i výše částky, kterou je potřeba mít pro to, aby člověk od banky hypotéku získal. Právě na to reaguje vůbec první projekt v Česku, kde se nové byty prodávají v modelu rent-to-own, který má být alternativou k hypotéce. Funguje to tak, že zájemce o byt se rovnou stává jeho obyvatelem. Zpočátku ovšem zastává roli nájemce.

Výhodou je, že cena bytu se pro kupujícího zafixuje a nebude stoupat nahoru. „Program cenu bytu zafixuje a ochrání ji tím před inflací. A protože si kupující může řídit výši svých měsíčních plateb, vkládat případné jednorázové splátky a vše plánovat podle svých možností, nečekají ho žádná nemilá překvapení. Především pak člověk neplatí jen nájem, ale buduje si vlastní domov,“ líčí Michal Fujak, který je manažerem programu BYX, jenž model financování vlastního bytu v Letnianu nabízí.

I tady je ale potřeba mít minimální vklad, je to ale jen pět procent. V případě, že má kupující možnost, může uhradit i větší částku. Vyšší záloha snižuje nejen cenu bytu, ale i výši měsíčního nájmu. Díky variabilitě záloh a měsíčních úhrad může každý měsíc kupující uloupávat z doplatku kupní ceny podle svých vlastních možností po dobu pěti let.

„Celkovou částku je možné doplatit kdykoli po dobu přibližně pěti let, nejpozději však do června 2029. Potom lze k doplacení bytu použít i hypotéku, u které se předpokládá, že bude mít výhodnější podmínky než dnes,“ dodává Fujak. Pokud se nakonec nájemce rozhodne byt opustit, pak jej může převést na jiného zájemce a na konci získat rozdíl v tržní ceně. Projekt tak dobře funguje i jako střednědobá investice.

Na konkrétním příkladu to může vypadat následovně: U bytu 1+kk za 5,39 milionu může člověk složit desetiprocentní zálohu, tedy 539 tisíc. Za dalšího půl roku může doplatit třeba další tři procenta, tedy zhruba 160 tisíc. Měsíčně pak bude platit 25 tisíc korun, z čehož nájemné dělá 17 tisíc, osm tisíc je úhrada kupní ceny. Po čtyřech letech bude částka k doplacení 4,3 milionu korun.

„Hlavní výhodou je flexibilita. Kupující má čas na sehnání financí, například prostřednictvím hypotéky, a zároveň může byt využívat jako nájemník,“ líčí Fujak, který se se způsobem financování inspiroval v zahraničí, kde jsou podobné programy běžně využívané jako alternativa k hypotéce. Letnian je zatím první novostavba v Česku, kde je možné model využít.

Bytový dům je dílem developerské skupiny Syner Group a investiční skupiny Kaprain. V Letňanech budují bydlení se 144 jednotkami ve velikostech 1+kk až po 4+kk včetně bytů, ke kterým náleží terasa či zahrada. Cena startuje na 5,2 milionu korun, nejdražší byt stojí kolem šestnácti.

Projekt je dílem architektonického studia ADR, které vtisklo do bytů vysoký standard vybavení. K dispozici budou mít obyvatelé domu také společnou zahradu a dětské hřiště umístěné ve vnitrobloku.

„Bytový dům Letnian se nachází v dynamicky se rozvíjející části Prahy 9, blízko občanské vybavenosti jako jsou školy, školky, sportovní centra či obchody. Je zde zároveň hodně rozvojových území, která slibují bohatou infrastrukturu. Pokud městská část konečně spustí projekt Avia City na jediném brownfieldu v Letňanech, který se řeší už patnáct let, bude to jedna z nejpěknějších adres v Praze,“ líčí Fujak.